Vay ngân hàng dưới 400 triệu sẽ không phải chứng minh tài chính

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 29 sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ 15/8.

Khoản cho vay giá trị nhỏ đang được định nghĩa là không quá 100 triệu đồng, theo quy định mới, sẽ được nâng lên từ 400 triệu đồng trở xuống khi vay tại các tổ chức tín dụng và 200 triệu khi vay tại các quỹ tín dụng nhân dân.

Việc nâng hạn mức cho vay tiêu dùng giá trị nhỏ theo Ngân hàng Nhà nước nhằm phù hợp với bối cảnh nền kinh tế hiện nay.

Với các khoản vay giá trị nhỏ này, Luật các tổ chức tín dụng cho phép các ngân hàng và công ty tài chính... giải ngân mà không yêu cầu khách vay phải cung cấp tài liệu, dữ liệu chứng minh khả năng tài chính hay phương án sử dụng vốn khả thi như các khoản vay khác.

Giao dịch tại một ngân hàng thương mại. Ảnh: Quỳnh Trần

Bên cạnh đó, Thông tư mới yêu cầu với các khoản nợ quá hạn, tổ chức tín dụng phải thu nợ gốc trước, sau đó mới thu lãi vay. Trước đây, các bên được quyền thỏa thuận thứ tự thu nợ gốc và lãi.

Còn với hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử, tổ chức tín dụng phải quy định giới hạn dư nợ đối với từng khách hàng và nhận biết, xác minh khách hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về mở và sử dụng tài khoản thanh toán. Với khách hàng đã có quan hệ giao dịch, tổ chức tín dụng được chủ động áp dụng biện pháp, công nghệ xác minh phù hợp để quản lý rủi ro.