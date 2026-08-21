Biệt thự 385 m2 lấy cảm hứng từ nhà vườn truyền thống Huế

Biệt thự có diện tích xây dựng 385 m2, được thiết kế lấy cảm hứng từ mô hình nhà vườn truyền thống Huế.

Kiến trúc biệt thự tập trung vào hình khối, vật liệu và hướng tới môi trường sống hài hòa khí hậu, thiên nhiên. Trên nền kiến trúc nhà vườn Huế, công trình đề cao trải nghiệm không gian, tính bền vững và bản sắc, thay vì chỉ kế thừa các hình thức truyền thống.

Thay vì tăng diện tích xây dựng, nhóm thiết kế dành khoảng lùi phía trước làm sân vườn, bố trí cây xanh và mặt nước. Khoảng trống tạo lớp đệm giữa đường phố và không gian ở, đồng thời hỗ trợ thông gió, lấy sáng và hạn chế bức xạ nhiệt. Hệ mái và cửa được thiết kế nhằm tái hiện tinh thần kiến trúc truyền thống. Mái và mái hiên rộng vừa tạo hình cho công trình, vừa hạn chế tác động trực tiếp của nắng, mưa vào bên trong. Hệ cửa lớn có thể mở hoàn toàn, vừa đảm bảo riêng tư, vừa thu hẹp ranh giới trong - ngoài và tăng kết nối với thiên nhiên.

Giải pháp chính của công trình nằm ở cách phân tách các khối chức năng. Phòng khách được đưa ra phía trước, nằm giữa khu vườn thay vì bố trí liền với bếp và phòng ăn.

Bên cạnh cách tổ chức không gian, công trình ưu tiên nhóm vật liệu tự nhiên và sử dụng nhất quán. Gỗ xuất hiện ở hệ cửa, mái hiên, trần và nội thất, kết hợp đá tự nhiên, đá mài. Các vật liệu được lựa chọn dựa trên độ bền, khả năng thích ứng với khí hậu, đồng thời tạo sự liên kết giữa kiến trúc nhà vườn truyền thống và không gian sống hiện đại.

Trần phòng khách sử dụng hệ nan gỗ kết hợp ánh sáng hắt. Các khung cửa và đồ nội thất dùng gam nâu của gỗ, trong khi sàn màu tối tạo nền cho không gian.

Khối phòng khách mở cửa về nhiều phía, tiếp xúc trực tiếp với cây xanh và hồ cá. Hệ cửa lớn có thể mở gần hết diện tích mặt đứng, kết hợp hiên rộng để hình thành không gian bán ngoài trời.

Cách bố trí giúp phòng khách nhận ánh sáng và gió từ nhiều hướng. Khi hệ cửa mở, ranh giới giữa khu vực tiếp khách, hiên và sân vườn được thu hẹp.

Khu vực cảnh quan với cây xanh nhiều tầng, hồ cá và mặt nước đan xen, góp phần tạo bóng mát, mở rộng tầm nhìn và hỗ trợ điều tiết vi khí hậu. Nhờ cách tổ chức này, phần diện tích không xây dựng trở thành một thành phần của không gian ở. Các khu vực sinh hoạt chung đều có hướng tiếp cận sân vườn, ánh sáng và thông gió tự nhiên.

Hồ cá chạy sát khối phòng khách, kết hợp các lớp cây thấp và cây thân gỗ.

Bếp và phòng ăn nằm phía sau kết nối phòng khách qua sảnh, hiên và hành lang. Cách bố trí này tạo thành chuỗi không gian liên tục, nhưng vẫn phân định chức năng.

Bàn ăn dài đặt cạnh bếp, hướng ra mảng xanh bên ngoài. Khu bếp có hệ tủ áp tường và đảo bếp, giữ khoảng lưu thông ở giữa. Cửa mở và mảng kính cạnh cầu thang bổ sung ánh sáng tự nhiên cho khu vực phía trong.

Các không gian riêng tư được đưa lên các tầng trên. Cách phân tầng tách khu vực nghỉ ngơi khỏi các hoạt động chung ở tầng dưới, đồng thời duy trì tầm nhìn ra cây xanh.

Phòng ngủ mở ra ban công bằng hệ cửa lớn. Mái đua và ban công tạo lớp che nắng trước mặt đứng, hạn chế ánh sáng trực tiếp vào phòng.

Khi lên đèn vào buổi tối, hệ chiếu sáng tập trung dưới mái hiên, chân cột và quanh sân vườn, làm rõ cấu trúc không gian nhà.