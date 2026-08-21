Biệt thự 385 m2 lấy cảm hứng từ nhà vườn truyền thống Huế
Tinh thần nhà vườn Huế được tái hiện qua cách tổ chức kiến trúc, cảnh quan và vật liệu, hướng đến không gian sống phù hợp khí hậu và nhu cầu hiện đại.
Biệt thự có diện tích xây dựng 385 m2, được thiết kế lấy cảm hứng từ mô hình nhà vườn truyền thống Huế.
Kiến trúc biệt thự tập trung vào hình khối, vật liệu và hướng tới môi trường sống hài hòa khí hậu, thiên nhiên. Trên nền kiến trúc nhà vườn Huế, công trình đề cao trải nghiệm không gian, tính bền vững và bản sắc, thay vì chỉ kế thừa các hình thức truyền thống.
Giải pháp chính của công trình nằm ở cách phân tách các khối chức năng. Phòng khách được đưa ra phía trước, nằm giữa khu vườn thay vì bố trí liền với bếp và phòng ăn.
Bên cạnh cách tổ chức không gian, công trình ưu tiên nhóm vật liệu tự nhiên và sử dụng nhất quán. Gỗ xuất hiện ở hệ cửa, mái hiên, trần và nội thất, kết hợp đá tự nhiên, đá mài. Các vật liệu được lựa chọn dựa trên độ bền, khả năng thích ứng với khí hậu, đồng thời tạo sự liên kết giữa kiến trúc nhà vườn truyền thống và không gian sống hiện đại.
Trần phòng khách sử dụng hệ nan gỗ kết hợp ánh sáng hắt. Các khung cửa và đồ nội thất dùng gam nâu của gỗ, trong khi sàn màu tối tạo nền cho không gian.
Cách bố trí giúp phòng khách nhận ánh sáng và gió từ nhiều hướng. Khi hệ cửa mở, ranh giới giữa khu vực tiếp khách, hiên và sân vườn được thu hẹp.
Bếp và phòng ăn nằm phía sau kết nối phòng khách qua sảnh, hiên và hành lang. Cách bố trí này tạo thành chuỗi không gian liên tục, nhưng vẫn phân định chức năng.
Các không gian riêng tư được đưa lên các tầng trên. Cách phân tầng tách khu vực nghỉ ngơi khỏi các hoạt động chung ở tầng dưới, đồng thời duy trì tầm nhìn ra cây xanh.
Phòng ngủ mở ra ban công bằng hệ cửa lớn. Mái đua và ban công tạo lớp che nắng trước mặt đứng, hạn chế ánh sáng trực tiếp vào phòng.
Căn biệt thự 250m2 với mái dốc và ngói đỏ hài hòa yên bình giữa vườn cây xanh mướt.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/08/2026 00:05 AM (GMT+7)