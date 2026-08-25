'Choáng' với giá đất rao bán khu vực biệt thự lấn chiếm Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Thanh tra Chính phủ kết luận khoảng 80m² đất tại số 23 Tông Đản (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) do Bảo tàng Lịch sử quốc gia quản lý bị gia đình con trai một nguyên giám đốc của bảo tàng lấn chiếm. UBND quận Hoàn Kiếm (cũ) đã cấp sổ đỏ cho thửa đất hơn 304m², trong đó có phần diện tích này.

Theo ghi nhận, ngôi nhà số 23 Tông Đản hiện được xây dựng kiên cố 6 tầng, mang tên Rose Villa.

Bảng giá đất Hà Nội áp dụng từ 1/1/2026 quy định, giá đất vị trí 1 mặt đường Tông Đản là hơn 339,5 triệu đồng/m². Như vậy, với diện tích 304,3m² được cấp giấy chứng nhận, riêng giá trị quyền sử dụng đất theo bảng giá của thửa đất này đã lên tới hơn 103,3 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ xác định biệt thự số 23 Tông Đản (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có diện tích hơn 300m², trong đó có khoảng 80m² lấn chiếm đất của Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Ảnh: Trọng Tài.

Tính theo cùng đơn giá, khoảng 80m² đất được Thanh tra Chính phủ xác định bị lấn chiếm có giá trị tương đương khoảng 27,2 tỷ đồng theo bảng giá đất.

Tuy nhiên, đây mới là mức giá theo bảng giá đất của Nhà nước. Trên thị trường giá rao bán nhà đất tại phố Tông Đản cao hơn đáng kể.

Khảo sát các tin rao bán trên các trang môi giới bán bất động sản cho thấy, một căn nhà mặt phố Tông Đản diện tích khoảng 800m², mặt tiền 21m đang được chào giá 520 tỷ đồng, tương đương khoảng 650 triệu đồng/m².

Một bất động sản khác diện tích 156m², mặt tiền 6m, xây 9 tầng, chia thành 18 phòng ngủ được rao bán 115 tỷ đồng, tương đương hơn 737 triệu đồng/m². Một căn nhà khác diện tích 116m², mặt tiền 9m đang được chào giá 86 tỷ đồng, tương đương khoảng 741 triệu đồng/m².

Trong khi đó, một tòa văn phòng diện tích 163m², mặt tiền 6,4m được rao bán 133 tỷ đồng, tương đương khoảng 816 triệu đồng/m². Đáng chú ý, một khách sạn mặt phố Tông Đản diện tích 588m² đang được rao bán với giá 588 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 tỷ đồng/m².

Thông tin rao bán các toà nhà mặt phố Tông Đản (Hà Nội) với giá từ 650 triệu đồng/m2 đến cả 1 tỷ đồng/m². Ảnh chụp màn hình.

Nếu lấy mức giá rao bán khoảng 650-800 triệu đồng/m² để tham chiếu, với thửa đất 304,3m² tại số 23 Tông Đản thì tổng giá trị bất động sản có thể vào khoảng 200-240 tỷ đồng. Trong đó, riêng 80m² đất được xác định là phần diện tích bảo tàng bị lấn chiếm có giá trị thị trường tương ứng khoảng 52-64 tỷ đồng.

Lưu ý, đây chỉ là giá trị ước tính theo mặt bằng giá rao bán, không phải kết luận về giá trị tài sản hay giá giao dịch.

Một môi giới chuyên nhà đất khu vực Hoàn Kiếm - cho biết : Tông Đản là một trong những tuyến phố có giá trị bất động sản cao do nằm ở khu vực trung tâm, gần hồ Hoàn Kiếm, các tuyến phố thương mại và nhiều cơ quan, công trình quan trọng.

Theo môi giới này, giá rao bán trên phố Tông Đản có sự chênh lệch lớn tùy vị trí, mặt tiền, diện tích, hiện trạng công trình và khả năng khai thác kinh doanh. Những căn nhà mặt phố có diện tích lớn, mặt tiền đẹp và pháp lý rõ ràng thường được chủ nhà định giá rất cao.