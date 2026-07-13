Người tiêu dùng tìm mua hàng giảm giá mùa World Cup

Đầu tháng 6, sau nhiều tháng theo dõi, chị Hằng, ở phường Chợ Lớn, TP HCM, quyết định mua chiếc máy ép chậm khi các nhà bán lẻ tung khuyến mãi lớn mùa World Cup.

"Từ đầu năm, sản phẩm chỉ giảm khoảng 10-20%, chưa đủ hấp dẫn. Nay giá giảm hơn 50% nên tôi không chần chừ nữa mà mua ngay", chị nói.

Tương tự, chị Lan Anh, ở phường An Hội Đông, cho biết tranh thủ các chương trình khuyến mãi dịp này để sắm TV, máy hút bụi và một số đồ gia dụng. Theo chị, ngoài mức giảm giá sâu hơn ngày thường, nhiều hệ thống còn tặng voucher hoặc quà khi khách tham gia dự đoán kết quả các trận đấu.

"Tôi mua chiếc TV 55 inch giảm giá 50%, còn hơn 13 triệu đồng, trong khi trước đó sản phẩm này vẫn khoảng 24 triệu dù đã khuyến mãi", chị nói.

Tivi giảm giá sâu và được trưng bày trước cửa hàng Điện Máy Xanh trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội (TP HCM). Ảnh: Thi Hà

Khảo sát tại một số hệ thống điện máy ở TP HCM, TV là nhóm hàng được giảm giá mạnh nhất mùa World Cup. Nhiều mẫu giảm từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, cá biệt có sản phẩm hạ giá 61%, từ gần 49 triệu đồng xuống còn hơn 19 triệu đồng.

Tại một cửa hàng Điện Máy Xanh trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội, nhiều mẫu TV được đưa ra trưng bày ngay phía trước thay vì đặt trong khu vực bên trong như thường lệ. Những bảng giá giảm sâu thu hút nhiều khách dừng lại xem, hỏi nhân viên và so sánh sản phẩm trước khi họ quyết định mua.

Nhân viên cửa hàng cho biết đây là đợt giảm giá mạnh nhất đối với ngành hàng TV từ trước đến nay, trong đó các mẫu màn hình lớn được ưu đãi sâu để đón nhu cầu mua sắm mùa World Cup.

Nhiều hệ thống điện máy khác cũng đồng loạt tung ưu đãi. Nguyễn Kim giảm giá kèm quà tặng cho một số mẫu TV, còn Điện máy Chợ Lớn áp dụng mã giảm giá và chương trình mua trước trả sau. Máy chiếu và loa cũng được nhiều đơn vị đưa vào chương trình kích cầu khi nhu cầu lắp đặt tại quán cà phê, nhà hàng và các điểm kinh doanh phục vụ khách xem bóng đá tăng lên.

Đại diện Điện Máy Xanh cho biết, sức mua TV bắt đầu cải thiện từ tháng 6, với doanh số tăng khoảng 49% so với đầu năm. Khách chủ yếu lựa chọn các mẫu màn hình từ 55 inch trở lên để phục vụ nhu cầu xem bóng đá tại nhà, trong đó dòng 98 inch cũng thu hút sự quan tâm nhờ giá bán cạnh tranh hơn trước.

Không chỉ điện máy, các hệ thống bán lẻ hàng tiêu dùng cũng tung nhiều chương trình ưu đãi trong suốt mùa giải. Saigon Co.op giảm giá nhiều combo đồ ăn nhẹ, bia và nước giải khát phục vụ nhu cầu xem bóng đá, với mức giảm từ 30% đến gần 50%, đồng thời tặng quà cho nhóm khách có giá trị mua sắm cao.

Bộ sưu tập giày World Cup’s Vancouver đa sắc màu tại cửa hàng Pierre Cardin Shoes tại Việt Nam. Ảnh: Thi Hà

Ở nhóm thời trang, một số thương hiệu cũng hưởng ứng sức nóng của World Cup bằng các bộ sưu tập và chương trình khuyến mãi.

Pierre Cardin Shoes và Oscar Fashion cho biết bộ sưu tập World Cup's Vancouver 2026 được triển khai đồng thời tại 6 thị trường gồm Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Lào và Canada, kết hợp bán hàng tại cửa hàng và trên các nền tảng trực tuyến.

Theo doanh nghiệp này, sau gần một tháng triển khai, lượng khách quan tâm đến bộ sưu tập tăng gần 200%, doanh số đạt khoảng 65% kế hoạch, còn lượng khách đến cửa hàng tăng hơn 55% so với các chương trình thông thường.

World Cup 2026 khởi tranh từ ngày 11/6 tại Mỹ, Canada và Mexico, kéo dài hơn một tháng và sẽ khép lại bằng trận chung kết vào 19/7 (giờ địa phương, tương ứng rạng sáng 20/7 giờ Việt Nam). Sau khi hoàn tất vòng tứ kết, giải đấu hiện bước vào vòng bán kết với bốn đội còn lại tranh suất vào chung kết.

Theo đánh giá của Chứng khoán VnDirect, World Cup 2026 có thể tạo động lực cho một số nhóm bán lẻ tại Việt Nam, đặc biệt là các chuỗi điện máy, khi nhu cầu nâng cấp TV và thiết bị giải trí tăng trước và trong thời gian diễn ra giải đấu. Xu hướng mua sắm năm nay tập trung vào các dòng TV màn hình lớn và phân khúc cao cấp, trong khi các quán cà phê, nhà hàng cũng tăng đầu tư màn hình, máy chiếu và hệ thống âm thanh để phục vụ khách xem bóng đá.

Không chỉ tại Việt Nam, World Cup 2026 cũng được dự báo tạo hiệu ứng tích cực đối với hoạt động bán lẻ trên toàn cầu. FIFA và OpenEconomics ước tính giải đấu có thể đóng góp khoảng 41 tỷ USD cho GDP thế giới nhờ thúc đẩy du lịch, dịch vụ và tiêu dùng.

Các doanh nghiệp cho rằng, sau giai đoạn sức mua còn thận trọng, World Cup đang trở thành một trong những cơ hội hiếm hoi để các nhà bán lẻ hút khách. Cuộc đua giảm giá trải rộng từ TV, thiết bị điện tử đến thực phẩm, đồ uống, thời trang và nhiều ngành hàng khác, góp phần kích thích tiêu dùng trong mùa hè.