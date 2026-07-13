9X Cần Thơ kiếm tiền tỷ nhờ nuôi cá xanh kỳ, làm du lịch trên bè giữa sông Hậu

Bỏ nghề về quê nuôi cá

Giữa dòng sông Hậu, những bè cá nổi ở phường Bình Thủy, TP Cần Thơ không chỉ là nơi nuôi thủy sản mà còn trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách.

Chủ nhân của mô hình là anh Dương Kế Hiền (36 tuổi), người đã biến nghề nuôi cá truyền thống của gia đình thành mô hình kinh tế kết hợp du lịch mang lại hiệu quả cao.

Làng bè của anh Dương Kế Hiền nằm giữa dòng sông Hậu (phường Bình Thủy, TP Cần Thơ), nơi nuôi nhiều loại cá đặc sản miền Tây

Trước khi gắn bó với những lồng bè trên sông, anh Hiền từng làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Sau đó, anh quyết định trở về quê phát triển nghề nuôi cá.

Ban đầu, gia đình anh nuôi nhiều loại cá phổ biến như cá tra, cá điêu hồng. Tuy nhiên, giá cả bấp bênh khiến hiệu quả kinh tế không ổn định. Sau thời gian tìm hiểu, năm 2022, anh quyết định chuyển hướng sang nuôi cá xanh kỳ (còn gọi là cá dứa nước ngọt) - loài cá sống ở sông Mê Kông. Anh Hiền chia sẻ, cá xanh kỳ được nhiều người sành ăn đánh giá là một trong những loài cá ngon nhất trong nhóm cá da trơn.

Theo anh Hiền, cá xanh kỳ có hình dáng khá giống cá tra nhưng thân thon dài hơn, đầu nhỏ và nhọn, đặc biệt trên sống lưng có một sọc màu xanh lá chạy dọc từ đầu đến đuôi - dấu hiệu giúp phân biệt với cá tra thông thường.

"Thịt cá rất béo, thơm và ngon hơn cá tra. Hiện cá bán tại bè với giá khoảng 150.000-170.000 đồng/kg, nguồn cung còn ít nên giá khá ổn định", anh Hiền chia sẻ. Để đạt kích cỡ thương phẩm từ 150-200 gram/con, cá cần thời gian nuôi khoảng 10-12 tháng.

Cá xanh kỳ được nuôi trên bè của anh Hiền

Cá xanh kỳ có sọc xanh đặc trưng trên lưng, được xem là một trong những loài cá đặc sản của lưu vực sông Mê Kông

Sau 10-12 tháng nuôi, cá xanh kỳ đạt trọng lượng 150-200 gram/con và được bán với giá 150.000-170.000 đồng/kg

Theo anh Hiền, cá xanh kỳ không phải là loài dễ nuôi. Loài cá này có tập tính sinh hoạt khá đặc biệt, ban ngày hầu như nằm dưới đáy lồng và ăn rất ít. Khi trời tối, đàn cá mới nổi lên bắt mồi nhiều.

Chính vì vậy, người nuôi phải thay đổi hoàn toàn thời gian chăm sóc, thường xuyên cho cá ăn vào ban đêm và theo dõi sát môi trường nước.

"Cá này khó nuôi hơn nhiều loại cá khác, nhưng bù lại giá bán ổn định vì chưa có nhiều người nuôi", anh nói. Hiện nay, cá xanh kỳ là đối tượng nuôi chủ lực trên hệ thống bè của gia đình. Mỗi năm, anh xuất bán khoảng 100 tấn cá xanh kỳ, mang lại nguồn lợi nhuận lớn.

Bè cá của anh Hiền còn nuôi nhiều loài cá quý của sông Mê Kông như cá hô, cá tra dầu, cá vồ cờ, phục vụ tham quan và nâng cao ý thức bảo tồn

Cá lăng và cá he đuôi đỏ

Anh Dương Kế Hiền giới thiệu cá hô được nuôi tại bè để phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm

Phát triển du lịch trải nghiệm

Không dừng lại ở nuôi thủy sản, anh Hiền còn tận dụng phần mặt sàn trên các bè để phát triển du lịch trải nghiệm.

Ý tưởng này xuất phát từ việc khu vực này ngày càng thu hút khách tham quan với mô hình du lịch cộng đồng. Thay vì để không gian trên bè bỏ trống, anh đầu tư cải tạo thành khu đón khách.

Đến đây, du khách được trực tiếp cho cá ăn, trải nghiệm massage cá, câu tôm, câu ếch, thưởng thức các món ăn chế biến từ cá ngay trên bè. Ngoài ra, du khách còn được kết nối tham quan các điểm du lịch cộng đồng trên cồn như: làm bánh dân gian, làm cốm, tham quan vườn cây ăn trái, xem cá lóc bay...

"Mình làm du lịch cũng là cách đưa khách đến với các hộ dân trên cồn để mọi người cùng phát triển. Một điểm đến sẽ hấp dẫn hơn khi có nhiều sản phẩm trải nghiệm khác nhau", anh Hiền chia sẻ.

Không gian bè nổi giữa sông Hậu được cải tạo thành điểm tham quan, góp phần đa dạng sản phẩm du lịch cộng đồng

Theo anh, mô hình kết hợp giữa nuôi cá và du lịch hiện mang lại lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm.

Bên cạnh cá xanh kỳ, hệ thống bè của anh Hiền còn nuôi nhiều loài cá đặc hữu của lưu vực sông Mê Kông như cá hô, cá tra dầu, cá vồ cờ, cá mang rổ, cá chạch lấu..., trong đó, có những con cá hô nặng vài chục kg.

Theo anh Hiền, cá hô sống ngoài môi trường tự nhiên thường ăn rong rêu, khi nuôi trong lồng bè thì ăn thức ăn công nghiệp nên cá lớn nhanh hơn. Cá khi bé, mỗi năm chỉ tăng trọng khoảng 1kg, nhưng khi càng lớn thì trọng lượng càng tăng nhanh.

Theo anh, việc đưa các loài cá này vào khu trải nghiệm không chỉ phục vụ du lịch mà còn giúp du khách, đặc biệt là trẻ em, hiểu hơn về hệ sinh thái sông nước miền Tây.

"Tôi mong khách đến đây không chỉ vui chơi mà còn biết thêm về các loài cá quý của sông Mê Kông, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản", anh nói.