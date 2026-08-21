Hà Nội thu hồi khu đất gần 2 ha ở gần khu vực phố Cổ

Gần 20.000 m2 đất tại số 01 - 03 Tăng Bạt Hổ bị thu hồi

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký quyết định thu hồi 19.941,8 m2 tại số 01 - 03 Tăng Bạt Hổ, thuộc địa bàn phường Hai Bà Trưng. Vị trí lô đất này cách phố Cổ, hồ Hoàn Kiếm không xa.

Phạm vi khu đất được xác định căn cứ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500, đã được cơ quan quản lý đất đai của Hà Nội kiểm tra và xác nhận vào tháng 3/2024.

Việc thu hồi được Hà Nội thực hiện dựa trên các quy định của Luật Đất đai 2024 và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

Sau khi hoàn tất thủ tục, toàn bộ khu đất sẽ được giao UBND phường Hai Bà Trưng tiếp nhận, quản lý trong thời gian chờ phương án xử lý tiếp theo. Chính quyền phường được yêu cầu kiểm soát hiện trạng, đồng thời chủ động ngăn ngừa tình trạng lấn chiếm hoặc sử dụng đất trái quy định.

UBND phường Hai Bà Trưng cũng có trách nhiệm chuyển quyết định thu hồi tới Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội - đơn vị đang quản lý, sử dụng khu đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất. Các tổ chức, cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nếu có, cũng phải được thông báo theo quy định.

Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm quyết định thu hồi được ban hành, các bên liên quan phải hoàn tất việc bàn giao diện tích đất cho UBND phường Hai Bà Trưng để thực hiện quản lý tạm thời.

Hà Nội thu hồi gần 20.000 m2 đất tại số 01-03 Tăng Bạt Hổ.

Bên cạnh việc thu hồi và bàn giao đất, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành cùng đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ đã được lãnh đạo thành phố chỉ đạo trước đó.

Thanh tra TP. Hà Nội, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP. Hà Nội và UBND phường Hai Bà Trưng cùng các cơ quan liên quan được giao tiếp tục triển khai phần việc thuộc trách nhiệm của mình.

Đối với công tác quản lý hồ sơ, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội phải cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai. Việc này nhằm bảo đảm thông tin về khu đất sau thu hồi được ghi nhận đầy đủ, phục vụ quản lý và theo dõi về sau.