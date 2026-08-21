Vụ án hình sự chấn động ở Phú Thọ: Phát thông báo quan trọng vì bị "gán tên", Tập đoàn Phú Cường lớn cỡ nào?

Thông báo của Phú Cường trên fanpage tích xanh "Tập đoàn Phú Cường".

Cụ thể, tại fanpage tích xanh của Tập đoàn Phú Cường, đơn vị này cho biết vừa ghi nhận một số nội dung đang được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội và một số trang thông tin điện tử, trong đó sử dụng hình ảnh của một cá nhân là người thân của lãnh đạo Tập đoàn để gắn với một vụ án hình sự xảy ra tại Phú Thọ.

“Đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Cá nhân bị sử dụng hình ảnh không phải là người trong vụ án, không liên quan đến vụ án và hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ hành vi nào được đề cập trong các nội dung đang lan truyền. Việc sử dụng hình ảnh của một cá nhân không liên quan để gắn với một vụ án hình sự là hành vi gây hiểu sai nghiêm trọng về danh tính, ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự, uy tín của cá nhân, gia đình và hình ảnh của Tập đoàn Phú Cường”, thông báo khẳng định.

Tập đoàn Phú Cường đang khẩn trương bảo toàn chứng cứ, xác minh nguồn phát tán và phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tập đoàn đề nghị các tổ chức, cá nhân và trang thông tin gỡ bỏ nội dung, hình ảnh mà tập đoàn cho là sai sự thật; đồng thời không tiếp tục sao chép, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng.

Thông cáo được đưa ra sau khi Công an tỉnh Phú Thọ công bố thông tin về một vụ án xảy ra tại xã Thanh Thủy. Theo cơ quan công an, ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 2003, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội, về tội “Hiếp dâm” theo khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 21/7, cơ quan điều tra tiếp nhận tố giác của một phụ nữ sinh năm 2002, quốc tịch Hoa Kỳ, về sự việc được cho là xảy ra ngày 5/7 tại một căn hộ thuộc khách sạn ở xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Ảnh chụp màn hình

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, Tập đoàn Phú Cường (Phu Cuong Group) tiền thân là xí nghiệp chế biến thủy sản thành lập năm 1995 tại Cà Mau, chính thức hoạt động theo mô hình tập đoàn tài chính từ năm 2009 dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch HĐQT – Anh hùng Lao động Nguyễn Việt Cường.

Tập đoàn Phú Cường là Tập đoàn đa ngành nghề với hệ sinh thái hơn 20 công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực chính: bất động sản, chế biến và xuất khẩu thủy sản, dịch vụ và năng lượng tái tạo.

Thời gian qua, Tập đoàn tập trung đẩy mạnh mảng nhà ở xã hội, với mục tiêu xây dựng 10.000 căn nhà ở xã hội tại TP.HCM (ưu tiên lực lượng vũ trang, cán bộ chiến sĩ Công an) và 1.000 căn tại Phú Quốc giai đoạn 2025 - 2027; đồng thời phát triển các dự án nhà ở thương mại cao cấp tại TP.HCM, hướng đến quy mô tổng vốn điều lệ các công ty thành viên đạt 8.300 tỷ đồng.

Về quy mô của Tập đoàn, theo đăng ký thay đổi vào tháng 8/2025, Tập đoàn ghi nhận 3 cổ đông sáng lập gồm: cá nhân Lý Thị Bẩu với giá trị cổ phần góp vốn là 256,1 tỷ đồng (tỷ lệ 13,99%); Cá nhân Lý Phước An góp 900 triệu đồng (tỷ lệ 0,05%) và cá nhân ông Cường sở hữu 85,82% vốn với giá trị vốn góp lên tới 1.579,5 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn góp của 3 cá nhân này lên tới hơn 1.800 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có tổng số 300 lao động, theo thông tin thuế.