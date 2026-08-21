Giá vé máy bay dịp 2/9 quay đầu giảm mạnh tới cả triệu đồng/vé

Khảo sát trên website bán vé trực tuyến và website của các hãng hàng không sáng 21/8 cho thấy, giá vé máy bay chặng Hà Nội - TP.HCM đi ngày 28/8 và về ngày 3/9 của Sun Phu Quoc Airways từ 3,2 triệu đồng/vé khứ hồi (tùy khung giờ), giảm khoảng 600.000 đồng so với 1 tuần trước. Giá vé của Vietnam Airlines từ 4,1 triệu đồng/vé, trong khi Vietjet Air từ 3,7 triệu đồng/vé, giảm từ 200.000 - 400.000 đồng/vé so với tuần trước.

Ở chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng vốn trước đó có giá vé tăng mạnh nhất, hiện tuy vẫn ở mức cao do nhu cầu du lịch lớn nhưng cũng đã giảm đáng kể. Theo đó, vé khứ hồi của Vietravel Airlines cùng bay thời gian trên có giá từ 3,5 triệu đồng/vé, Sun Phu Quoc Airways khoảng 3,9 triệu đồng/vé - cùng giảm khoảng 200.000 đồng so với tuần trước. Giá vé của Vietnam Airlines hiện từ 3,6 triệu đồng, giảm khoảng 500.000 đồng/vé; của Vietjet Air từ 3,4 triệu đồng, giảm khoảng 400.000 - 1 triệu đồng/vé.

Theo các đại lý, Đà Nẵng là điểm du lịch rất hút khách trong mùa hè nên nhu cầu mua vé dịp nghỉ lễ 2/9 vẫn rất cao.

Trên chặng Hà Nội - Phú Quốc, vé khứ hồi đi ngày 28/8, về ngày 3/9 của Vietjet hiện từ 3,7 triệu đồng, của Sun Phu Quoc Airways từ khoảng 3,4 triệu đồng, trong khi của Vietnam Airlines khoảng 4,9 triệu đồng.

Mức giá này cao hơn ngày thường khoảng 200.000 - 700.000 đồng/vé, nhưng thấp hơn cùng thời điểm năm 2025 khoảng 400.000 đồng đến 1 triệu đồng/vé. So với 1 tuần trước, giá vé khứ hồi cũng giảm khoảng 400.000 - 700.000 đồng.

Trong khi đó, vé khứ hồi chặng Hà Nội - Nha Trang ghi nhận mức giá từ 3 triệu đồng với Vietnam Airlines, giảm hơn 1 triệu đồng, với Vietjet Air có giá từ 3,2 triệu đồng, Pacific Airlines khoảng 3,1 triệu đồng.

Vé khứ hồi các chặng TP.HCM - Vinh, TP.HCM - Thanh Hóa có giá khoảng 2,8 - 4,3 triệu đồng/vé. Với đường bay Hà Nội - Nha Trang, Vietnam Airlines có giá từ 3 triệu đồng, giảm hơn 1 triệu đồng so với 1 tuần trước. Vietjet Air từ 3,2 triệu đồng, Pacific Airlines khoảng 3,1 triệu đồng.

Giá vé máy bay dịp 2/9 quay đầu giảm mạnh. (Ảnh minh họa)

Nhiều đường bay “vàng” vẫn thừa chỗ

Theo số liệu của các hãng hàng không Việt Nam, lượng tải cung ứng trong giai đoạn nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay trên các chặng bay du lịch trọng điểm nội địa đạt gần 1 triệu ghế, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ, tỷ lệ đặt chỗ trên các chặng bay du lịch chính như Hà Nội/TP.HCM tới Đà Nẵng, Quy Nhơn…

Ngày cao điểm hiện đã đạt trên 55%, như chặng Hà Nội - Đà Nẵng tỷ lệ đặt chỗ cao nhất ngày 29/8 đạt 55%, chặng Hà Nội - Phú Quốc 69%. Cá biệt có chặng TP.HCM - Tuy Hòa đạt 99% (hiện chỉ còn VNA khai thác); chặng TP.HCM- Côn Đảo đạt 98%; Hà Nội - Chu Lai 100%.

Bên cạnh đó, một số đường bay ngắn hiện còn nhiều chỗ: TP.HCM - Phú Quốc tỷ lệ đặt chỗ cao nhất ngày 29/8/2026 đạt 48%; TP.HCM - Nha Trang 42%...

Đối với chặng bay trục Hà Nội - TP.HCM, tỷ lệ đặt chỗ hiện mới đạt trung bình dưới 39%, tỷ lệ ghế trống hiện còn khá nhiều, một phần do tần suất bay của chặng bay trục thường rất lớn và tỷ lệ đặt chỗ thấp phản ánh tâm lý hành khách thường đặt vé sát ngày khởi hành do nhu cầu du lịch đã giảm so với cao điểm hè.

Theo dự báo, lượng đặt chỗ trên các đường bay du lịch trọng điểm nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những ngày cận kỳ nghỉ lễ. Các hãng hãng không vẫn còn dư địa để kích cầu thông qua chương trình khuyến mại, tối ưu giá và điều chỉnh tải cung ứng phù hợp diễn biến thị trường.

Cục Hàng không Việt Nam cũng cho biết, trong hai giai đoạn từ 15/7 đến 15/8 và từ 24/8 đến 6/9, tham số điều phối tại khu vực nhà ga đi nội địa sân bay Nội Bài được nâng lên 17 chuyến/giờ.

Tham số điều phối tại khu vực đường cất hạ cánh và dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trong khung giờ 6h đến 23h59 cũng được nâng từ 42 lên 44 chuyến/giờ.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, từ 15/6 đến 6/9, tham số điều phối tại khu vực đường cất hạ cánh, đường lăn và dịch vụ bảo đảm hoạt động bay được nâng lên 46 chuyến/giờ trong khung giờ 6h-23h.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc tăng tải cung ứng giúp thị trường có thêm nhiều mức giá và khung giờ để hành khách lựa chọn, đồng thời góp phần kéo giá vé xuống thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, mức giá thấp thường tập trung ở các chuyến bay sáng sớm, đêm muộn hoặc những chuyến bay lệch đầu trong mùa cao điểm. Với hơn 1 tuần nữa mới bước vào kỳ nghỉ lễ, các hãng hàng không dự kiến tiếp tục điều chỉnh giá và tải cung ứng theo nhu cầu thực tế.

Hành khách có nhu cầu di chuyển dịp 2/9 vẫn còn cơ hội lựa chọn nhiều mức giá, nhưng nên chủ động đặt vé sớm đối với những đường bay du lịch đang có tỷ lệ lấp đầy cao.