Xe máy điện đồng loạt tăng giá mùa tựu trường: Chiêu "bẻ lái" ưu đãi của đại lý

Thị trường xe máy điện trong tháng 8/2026 bắt đầu có sự phân hóa khi nhu cầu mua sắm phương tiện của học sinh, sinh viên và người đi làm tăng lên trước mùa tựu trường.

Sau thời gian dài chạy đua khuyến mại, một số hãng và đại lý đã bắt đầu cắt giảm hỗ trợ, khiến giá thực tế của một số mẫu xe tăng so với tháng trước. Khảo sát tại một số đại lý ở Hà Nội cho thấy biến động giá tập trung nhiều hơn ở những mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng trẻ hoặc đang nhận được sự quan tâm lớn.

Honda icon e: Tăng khoảng 5 triệu đồng

Honda icon e: là một trong những mẫu xe máy điện có biến động giá cao hơn những mẫu xe khác. Theo khảo sát tại một số đại lý mẫu xe này hiện không còn được áp dụng chính sách trợ giá như những tháng trước.

Giá bán thực tế đã tăng khoảng 5 triệu đồng so với tháng trước, khoảng 30,04 triệu đồng, đã bao gồm pin và tùy phiên bản.

Honda icon e: là một trong những mẫu xe máy điện có biến động giá cao hơn những mẫu xe khác.

Honda icon e: được định vị là xe điện đô thị nhỏ gọn, hướng tới học sinh, sinh viên và người dùng thường xuyên di chuyển trong thành phố. Với đặc tính thiết gọn gàng, cộng thêm với chiều cao yên thấp là điểm nhấn đối với nhóm khách hàng trẻ.

Tuy nhiên, nếu đặt cạnh các đối thủ cùng tầm giá, công suất động cơ và quãng đường vận hành sau mỗi lần sạc thì lại chưa phải lợi thế tối ưu của mẫu xe này so với các đối thủ cạnh tranh.

Một mẫu xe điện khác của Honda là UC3 cũng ghi nhận giá bán cao hơn mức kích cầu trước đây. Tại một đại lý trên đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, Honda UC3 hiện được chào bán khoảng 58-58,5 triệu đồng. Trong khi đó, giá niêm yết chính thức của xe là 78,5-79,9 triệu đồng, đã bao gồm pin, tùy phiên bản và màu sắc.

Khi mới mở bán, Honda đã từng áp dụng mức giá kích cầu khoảng 56,5-57,9 triệu đồng cho mẫu xe này. Như vậy, giá bán tại đại lý hiện cao hơn khoảng 500.000 đồng đến 2 triệu đồng so với giai đoạn ban đầu.

Thêm vào đó, nguồn cung theo màu sắc cũng đang tạo ra chênh lệch. Theo nhân viên đại lý, bản màu trắng hiện cao hơn màu đen khoảng 500.000 đồng do yếu tố khan hàng, lượng xe sẵn bị hạn chế, khách hàng có thể phải chờ nếu lựa chọn màu này.

Yadea thu hẹp ưu đãi đổi xe xăng lấy xe điện

Yadea cũng đã kết thúc chương trình giá dành cho khách hàng đổi xe máy xăng sang xe điện từ cuối tháng 7.

Tại một đại lý, Yadea Volt Guard U80 hiện đã quay trở lại mức giá 38,99 triệu đồng. Đây là mẫu xe hướng tới khách hàng trẻ, tập trung vào thiết kế hiện đại, trang bị công nghệ và các tính năng hỗ trợ an toàn.

Yadea Volt Guard U80 hiện đã quay trở lại mức giá 38,99 triệu đồng.

Ở nhóm phổ thông, Yadea Ova có giá khoảng 18,19 triệu đồng. Trong khi đó, Xzone đang được giảm trực tiếp 1 triệu đồng so với giá 15,99 triệu trước đây. Hiện giá bán thực tế của Xzone giảm xuống còn khoảng 14,99 triệu đồng.

Lợi thế của hai mẫu xe này nằm ở mức giá dễ tiếp cận, thiết kế nhỏ gọn và phù hợp nhu cầu đi lại hằng ngày. Đổi lại, khả năng vận hành và quãng đường di chuyển thì bị hạn chế hơn so với các sản phẩm khác.

Yamaha, VinFast vẫn duy trì giảm giá

Trái với xu hướng thu hẹp ưu đãi của một số mẫu Honda và Yadea, Yamaha vẫn tiếp tục duy trì chính sách giảm giá cho NEO’s trong tháng 8. Mẫu xe điện này được ưu đãi 12 triệu đồng, đưa giá bán xuống 36,9 triệu đồng, bao gồm một pin và bộ sạc.

NEO’s hướng tới khách hàng trẻ với thiết kế thời trang, cụm đèn LED tròn đặc trưng và nhiều lựa chọn màu sắc. Tuy nhiên, mức giá sau ưu đãi vẫn tương đối cao, thêm vào đó, khả năng di chuyển khi chỉ sử dụng một pin cũng chưa tạo lợi thế trước các đối thủ.

Yamaha NEO’s được ưu đãi 12 triệu đồng, đưa giá bán xuống 36,9 triệu đồng, bao gồm một pin và bộ sạc.

VinFast cũng đang tiếp tục điều chỉnh giá nhiều dòng xe điện, với mức giảm khoảng 1,2 - 4,9 triệu đồng, tùy sản phẩm và phương án sở hữu pin.

Trong đó, Amio và Amio S cùng giảm 2,3 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 11,6 triệu đồng. Hai mẫu xe này hiện đang có giá bán thấp nhất trong danh mục của hãng.

Flazz hiện đang được hãng xe Việt áp dụng chính sách giảm 2,7 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn từ 14,2 triệu đồng. Evo Lite có giá mới khoảng 14,3-18,9 triệu đồng, giảm 2,7-3,7 triệu đồng tùy phương án thuê hoặc mua pin.

Ở nhóm xe tay ga điện, Feliz 2025 giảm 1,9 triệu đồng, còn 26 triệu đồng. Feliz II có giá mới từ 23-28,7 triệu đồng sau mức điều chỉnh 1,8-1,9 triệu đồng.

VinFast cũng đang tiếp tục điều chỉnh giá nhiều dòng xe điện, với mức giảm khoảng 1,2 - 4,9 triệu đồng, tùy sản phẩm và phương án sở hữu pin.

Mức giảm lớn nhất thuộc về mẫu xe Viper, với ưu đãi lên tới 4,9 triệu đồng. Sau khi điều chỉnh, phiên bản thuê pin có giá 35 triệu đồng, còn bản kèm pin ở mức 40,6 triệu đồng.

Diễn biến tăng, giảm giá xe máy điện trong tháng 8 cho thấy cuộc cạnh tranh trên thị trường không còn đơn thuần là cuộc đua giảm giá đồng loạt. Ở những mẫu xe có nhu cầu tốt hoặc nguồn cung hạn chế, các đại lý bắt đầu thu hẹp chính sách ưu đãi, qua đó đưa giá bán thực tế tăng trở lại.

Ngược lại, những thương hiệu đang muốn mở rộng thị phần thì vẫn duy trì sử dụng giảm giá như một công cụ kích cầu.

Đối với người mua, mức giá giữa các đại lý có thể chênh lệch do chính sách hỗ trợ riêng, lượng xe tồn kho hoặc màu sắc. Vì vậy, việc tham khảo giá tại nhiều điểm bán trước khi xuống tiền là cần thiết đối với khách hàng, đặc biệt với những mẫu xe vừa kết thúc chương trình trợ giá.

Trước bối cảnh này, mùa tựu trường năm nay có thể trở thành phép thử đối với thị trường xe máy điện khi sức mua nóng trở lại, đồng thời cũng cho thấy được thương hiệu nào đủ sức duy trì doanh số khi các chương trình ưu đãi dần được rút lại.