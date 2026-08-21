Thị trường xe máy bước vào mùa cao điểm

Người Việt vẫn chuộng xe máy xăng

Không thể phủ nhận sự phát triển “nóng” của xe máy điện ở Việt Nam trong thời gian gần đây, đặc biệt khi VinFast đẩy nhanh quá trình chuyển đổi phương tiện từ xe xăng sang xe điện trong thời gian qua.

Sự tăng trưởng nhanh của loại phương tiện mới còn được cộng hưởng bởi đề xuất hạn chế xe xăng vào nội đô Hà Nội trước đó.

Còn nhớ thời điểm đầu năm 2026, khi những thông tin hạn chế từ ngày 1/7 xuất hiện nhiều, người dân đổ xô đi mua xe máy điện. Tháng 3/2026 là giai đoạn cao điểm khi các đại lý “cháy hàng” xe máy điện VinFast, khách mua phải chờ gần 1 tháng.

Đáng chú ý, VinFast đã nhận được hơn 135.000 đơn đặt hàng xe máy điện và xuất xưởng bàn giao ra thị trường hơn 93.000 xe trong tháng 3/2026, đạt mức doanh số tháng cao nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, lộ trình hạn thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm giai đoạn 1 (01/07/2026 - 31/12/2026) chỉ cấm xe ôm công nghệ chạy xăng, chưa cấm xe xăng cá nhân đã khiến thị trường thêm một lần thay đổi “chóng mặt”.

Từ việc đổ xô đi mua xe máy điện, người dân lại hạn chế khi xe cá nhân vẫn được hoạt động ở khu vực nội đô Hà Nội. Điều đó giúp doanh số xe máy xăng tăng trưởng trở lại sau giai đoạn đầu năm trầm lắng.

Xe máy xăng vẫn được người Việt ưa chuộng hơn. Ảnh KP

Theo báo cáo bán hàng các thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), toàn thị trường tiêu thụ 1.367.552 xe máy các loại trong 6 tháng đầu năm 2026. Con số này cao hơn 6,48% so với cùng kỳ năm 2025.

Đặc biệt, quý II chính là giai đoạn người Việt mua xe máy xăng trở lại mạnh nhất khi có 638.431 xe bán ra, tăng 12,4% so với quý I/2026 và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Thị trường xe máy xăng và điện “trái dấu” mùa cao điểm

Tháng 8 hàng năm là giai đoạn “nóng” nhất của thị trường xe máy Việt Nam bởi đây là thời điểm trước năm học mới. Phụ huynh sẽ chọn mua xe cho con/em mình trước ngày tựu trường nên nhu cầu thời điểm này vô cùng lớn.

Giờ đây, học sinh ở những thành phố lớn không chọn xe đạp là phương tiện di chuyển đến trường mà sẽ là các loại xe máy, xe điện không cần Giấy phép lái xe với người đủ 16 - 18 tuổi.

Trong khi đó, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng đã đủ tuổi sử dụng xe máy phổ thông có dung tích xi-lanh từ 50cc - dưới 125cc và xe máy điện có công suất động cơ lớn hơn 4 kW (4000W) hoặc có vận tốc thiết kế trên 50 km/h.

Nhiều hãng và đại lý tung ưu đãi mùa tựu trường. Ảnh KP

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại các đại lý uỷ quyền xe máy điện VinFast, các dòng xe máy điện VinFast đều sẵn hàng, đủ màu cho khách hàng lựa chọn và bán chạy nhất vẫn là xe dành cho học sinh.

“Những dòng xe máy điện như VinFast Amio S2, ZGoo, Flazz Max… không cần bằng lái đang bán chạy bởi học sinh được phụ huynh mua cho đi học rất nhiều. Đồng thời, giá bán chỉ hơn 10 triệu đồng nên khách cũng dễ xuống tiền”, anh Tuấn, nhân viên bán hàng tại Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ.

Người mua xe máy điện hiện nay còn nhận được nhiều ưu đãi như trừ 1 năm thuê pin vào giá xe, miễn phí đổi pin 20 lần/tháng, miễn phí lệ phí trước bạ… Do đó, giá thực tế mà khách hàng phải trả thấp hơn so với giá niêm yết chính hãng.

Ở chiều ngược lại, “đến hẹn lại lên”, nhu cầu mua xe máy xăng lại tăng cao nên giá đại lý chênh so với nhà sản xuất công bố.

Ghi nhận tại đại lý Honda trên đường Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội), lượng khách đến tìm mua các dòng xe máy xăng khá cao dù là ngày trong tuần.

Honda Vision được nhiều người lựa chọn, giá chênh cao.

Trong đó, Honda Vision là mẫu xe tay ga được nhiều người tìm kiếm nhất và mức giá cũng tăng cao. Honda Vision tiêu chuẩn đang là phiên bản tăng cao ở đại lý đến 2 triệu đồng, các phiên bản khác dao động từ 500 nghìn đến 1,3 triệu đồng.

Khi mua Honda Air Blade, người dùng phải bỏ ra thêm từ 200 - 500 nghìn đồng, xe LEAD chênh ở đại lý so với giá niêm yết 1,5 - 2,1 triệu đồng.

Trong khi đó, các phiên bản Honda Wave Alpha có mức chênh 500 - 800 nghìn đồng so với giá niêm yết, Wave RSX chênh 200 - 450 nghìn đồng.

“Thời điểm này nhiều phụ huynh mua xe cho con, em sắp đi học nên nhu cầu tăng cao. Tuy nhiên, năm nay xe máy Honda sẵn hàng, đủ màu sắc. Còn mức giá thì sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của từng xe và từng phiên bản”, nhân viên bán hàng đại lý Honda chia sẻ.

Mua xe máy Honda chênh giá ở đại lý đã không còn là vấn đề mới, nhất là trong các thời điểm nhu cầu thị trường cao.