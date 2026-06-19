Con vật bé tí ti màu sắc huyền ảo này, một người Bến Tre, nay là tỉnh Vĩnh Long nuôi thành công, ngắm mê hơn chim cảnh

Tép cảnh, con vật bé tí ti, từ thú chơi thủy sinh đến nghề hái ra tiền

Nhắc đến nghề nuôi cá cảnh, nhiều người không còn xa lạ. Nhưng vài năm gần đây, một “ngôi sao mới” trong giới thủy sinh lại khiến dân chơi mê mẩn, đó là tép cảnh.

Những con tép bé tí với đủ màu đỏ, xanh, đen óng ánh đang trở thành vật nuôi mang lại thu nhập đáng kể cho nhiều người.

Trong đó, mô hình nuôi tép cảnh sinh sản của anh Nguyễn Thanh Huyền là một ví dụ điển hình.

Trên diện tích khoảng 2.000m², anh Huyền bố trí khoảng 30 hồ xi măng nuôi tép cảnh sinh sản.

Khu nuôi tép cảnh của anh Nguyễn Thanh Huyền. Ảnh: T.Đ

Nhìn đơn giản là vậy nhưng mỗi năm mô hình này mang về doanh thu khoảng 300 - 400 triệu đồng.

“Nuôi tép cảnh nhẹ công hơn nhiều vật nuôi khác, nhưng muốn thành công phải hiểu rất kỹ đặc tính của chúng”, anh Huyền chia sẻ.

Ít ai nghĩ những con tép nhỏ xíu bơi lội trong hồ thủy sinh lại có giá trị kinh tế cao đến vậy. Hiện, mỗi tháng anh Huyền xuất bán khoảng 10.000 con tép cảnh đi khắp cả nước.

Tép cảnh là nhóm tép nước ngọt có màu sắc đẹp, thường được nuôi trong hồ thủy sinh để làm cảnh và dọn rêu tảo.

Một số dòng tép nổi tiếng được người chơi ưa chuộng như Crystal Red, Crystal Black hay Blue Dream có màu sắc bắt mắt, giá bán khá cao.

Theo giới chơi thủy sinh, ngoài việc tạo vẻ sinh động cho hồ cá, tép cảnh còn giúp làm sạch nền hồ, ăn rêu tảo hiệu quả hơn nhiều loài cá cảnh khác.

Nuôi tép cảnh phải biết làm… “bà mụ”

Trước khi bén duyên với nghề nuôi tép cảnh, anh Huyền từng nuôi cá cảnh. Trong quá trình tìm hiểu thị trường, anh nhận thấy tép cảnh có giá trị kinh tế tốt hơn, ít tốn thức ăn và chi phí đầu tư không quá lớn.

Năm 2021, anh bắt đầu chuyển hướng sang nuôi tép cảnh sinh sản. Những ngày đầu, anh gần như mò mẫm. Anh tự học qua sách báo, mạng internet rồi tìm đến những người nuôi lâu năm để học hỏi kinh nghiệm.

Theo anh Huyền, nuôi tép cảnh nhìn thì nhẹ nhàng nhưng thật ra rất khó. Người nuôi phải hiểu rõ môi trường nước, nhiệt độ, độ pH, thức ăn và cả tập tính sinh sản của từng dòng tép.

“Muốn nuôi tép cảnh sinh sản thành công phải làm bà mụ giỏi”, anh Huyền ví von.

Điều quan trọng nhất là xử lý môi trường nước. Tép cảnh cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần nguồn nước thay đổi đột ngột là tép sẽ chết hoặc mất màu sắc đẹp.

Anh Nguyễn Thanh Huyền tuyển lựa tép cảnh trước khi xuất bán. Ảnh: T.Đ

Thông thường, nước nuôi tép phải duy trì độ pH khoảng 5 - 8, độ cứng kH 1 - 6 và nhiệt độ lý tưởng 22 - 24 độ C.

Ngoài ra, người nuôi còn phải theo dõi sức khỏe của tép mỗi ngày để xử lý sớm mầm bệnh.

Thức ăn cho tép cảnh khá đa dạng, từ rong rêu, giun đỏ đến thức ăn công nghiệp chuyên dụng. Tuy nhiên, muốn tép lên màu đẹp, khỏe mạnh thì phải chọn thức ăn chất lượng cao và bổ sung khoáng hợp lý.

Theo anh Huyền, tép mẹ thường ôm trứng khoảng một tháng trước khi nở. Người nuôi giàu kinh nghiệm chỉ cần nhìn màu trứng và mắt bào thai là có thể đoán được ngày tép con chui ra khỏi bụng mẹ.

Bán tép qua mạng, mỗi tháng xuất cả vạn con

Khó khăn lớn nhất với anh Huyền thời gian đầu không chỉ là kỹ thuật nuôi mà còn đầu ra con tép cảnh. “Lúc mới nuôi tép cảnh, tôi chưa có mối lái nên bán rất chật vật”, anh nhớ lại.

Sau thời gian kiên trì xây dựng uy tín, lượng khách của anh ngày càng ổn định. Ngoài bán cho các cửa hàng cá cảnh truyền thống, anh còn tận dụng thương mại điện tử để mở rộng thị trường. Hiện nay, tép cảnh của anh được bán qua Shopee, Lazada và cả TikTok Shop.

Anh Huyền đang nuôi nhiều dòng tép cảnh được thị trường ưa chuộng như Crystal Black, Crystal Red và Blue Dream. Tùy loại, giá bán dao động 10.000 - 50.000 đồng/con.

Hiện, giá tép cảnh trên thị trường khá đa dạng, tùy dòng tép, màu sắc, độ hiếm và kích cỡ. Các dòng phổ biến như: Blue Dream, Crystal Red hay Fire Red đang được nhiều người chơi thủy sinh săn tìm.

Một số mức giá tham khảo: Tép Blue Dream: 10.000 – 20.000 đồng/con; tép Fire Red: 8.000 – 15.000 đồng/con; tép Crystal Red, Crystal Black: 20.000 – 50.000 đồng/con, loại đẹp có thể cao hơn; một số dòng tép nhập hoặc tép tuyển màu đẹp có giá vài chục đến cả trăm nghìn đồng/con.

Dòng tép Blue Dream đang khá “hot” trên thị trường. Ảnh: T.Đ

Trên thị trường, dòng tép Blue Dream đang được xem là khá “hot” vì màu xanh đậm bắt mắt, dễ nuôi và sinh sản tốt.

Nhiều cửa hàng thủy sinh tại TP.HCM và Hà Nội đang bán lẻ dòng này quanh mức 14.000 – 15.000 đồng/con. Ngoài bán lẻ, người nuôi sinh sản số lượng lớn thường bán sỉ với giá thấp hơn khá nhiều, đặc biệt khi xuất vài trăm đến vài nghìn con mỗi đợt.

Với sản lượng khoảng 10.000 con mỗi tháng, mô hình nuôi tép cảnh sinh sản mang về cho anh doanh thu 300 - 400 triệu đồng mỗi năm.

Theo nhiều người chơi thủy sinh, nhu cầu nuôi tép cảnh hiện khá lớn, đặc biệt tại các thành phố lớn. Không chỉ là thú chơi thư giãn, tép cảnh còn được xem như “linh hồn” của những hồ thủy sinh hiện đại.

Từ vài hồ nuôi thử nghiệm phía sau nhà, anh Huyền giờ đã biến thú chơi tí hon thành nghề mang lại nguồn thu đáng mơ ước. Với anh, điều thú vị nhất không chỉ nằm ở tiền bạc mà còn là cảm giác mỗi ngày được ngắm nhìn những đàn tép đủ sắc màu lấp lánh trong làn nước trong veo.