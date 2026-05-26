Giải phóng mặt bằng đường Thụy Khuê xây ga ngầm Metro số 2

Giải phóng mặt bằng đường Thụy Khuê nhường chỗ xây ga ngầm Metro số 2

Ga C6 (ga Bách Thảo) là một trong những hạng mục ngầm quan trọng của tuyến đường sắt đô thị số 2, tọa lạc gần nút giao Thụy Khuê - Hoàng Hoa Thám và Công viên Bách Thảo. Nhằm phục vụ công tác thi công nhà ga này, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dọc tuyến phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ) hiện đang được khẩn trương triển khai.

Thông tin từ UBND phường Tây Hồ cho biết, có tổng cộng 37 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng ga ngầm C6.

Ghi nhận sáng ngày 20/5, máy xúc hạng nặng được huy động tối đa để đập bỏ các ngôi nhà đoạn từ dốc La Pho đến cây xăng Thụy Khuê.

Việc tháo dỡ được tiến hành cẩn trọng, vừa đảm bảo tiến độ bàn giao không gian ngầm và mặt đất, vừa phải bảo đảm an toàn giao thông cho trục đường Thụy Khuê vốn có mật độ phương tiện qua lại rất lớn.

Nhiều hộ gia đình dù đã gắn bó hàng chục năm với mảnh đất ven Hồ Tây cũng sẵn sàng dọn đến nơi ở mới tại khu đô thị Nam Trung Yên, nhường lại mặt bằng vì lợi ích giao thông chung của Thủ đô.

Bên trong một ngôi nhà mặt phố đã được tháo dỡ toàn bộ hệ thống cửa và nội thất. Dòng chữ "OK" màu đỏ được sơn xịt nổi bật trên tường nhằm đánh dấu công trình đã hoàn tất việc di dời tài sản, sẵn sàng bàn giao cho tổ phá dỡ.

Tại vỉa hè phía trước các công trình đang phá dỡ, các loại rác thải xây dựng và phế liệu được thu gom thành từng bọc lớn để chờ phương tiện chuyên dụng đến di dời.

Toàn bộ tài sản của người dân đã được di dời, các ngôi nhà tại ngõ 19Y Thụy Khuê sẵn sàng cho việc tháo dỡ.

Các hộ dân gắn thông báo địa chỉ kinh doanh mới sau khi di dời.

Bên cạnh các hộ dân đã hoàn thành di dời, nhịp sống thường nhật của một số gia đình tại đây vẫn được duy trì trong lúc chờ bàn giao chính thức. Nhiều hộ vẫn duy trì hoạt động kinh doanh nhỏ như quán ăn, quán cà phê, tạp hóa... Chia sẻ về việc bàn giao mặt bằng, bà Hà (khu vực giải tỏa xây dựng ga ngầm C6) cho biết, gia đình đã nhận đền bù và được bố trí tái định cư tại khu Nam Trung Yên, chúng tôi đã đồng thuận bàn giao mặt bằng theo đúng chủ trương nhà nước.

Toàn cảnh dãy nhà phố sầm uất một thời trên đường Thụy Khuê nay đã được dọn rỗng "cửa đóng then cài". Việc người dân hối hả tháo dỡ, trả lại "mặt bằng sạch" chính là yếu tố then chốt giúp ga ngầm C6 sớm có không gian để bắt đầu khoan đào thi công. Dự kiến, trong tháng 6/2026, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được hoàn tất.

Tuyến metro số 2 dài 10,9 km, gồm 1,94 km đi trên cao và 8,9 km đi ngầm, có 10 ga (2 ga trên cao và 8 ga ngầm).Tuyến chạy qua các tuyến phố Hàng Giấy, Đồng Xuân, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào... Các ga chính gồm C1 - Xuân Đỉnh, C2 - Ngoại Giao đoàn, C3 - Tây Hồ Tây, C4 - Bưởi, C5 - Quần Ngựa, C6 - Bách Thảo, C7 - Hồ Tây, C8 - Hàng Đậu, C9 - Hoàn Kiếm và C10 - Trần Hưng Đạo.Dự án có tổng mức đầu tư gần 35.680 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng từ ngân sách Hà Nội, dự kiến hoàn thành và khai thác năm 2029. Tuyến metro số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo giữ vai trò then chốt trong mạng lưới 15 tuyến metro của Thủ đô.