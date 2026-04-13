Hà Nội sắp đấu giá gần 20 thửa đất, giá khởi điểm hơn 4 triệu đồng/m2

Hà Nội sắp đấu giá 18 thửa đất tại xã Hồng Sơn

Mới đây, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu Rộc Láng, thôn Thượng 2 Phùng Xá, xã Hồng Sơn, TP. Hà Nội (đợt 1).

Cụ thể, tổng diện tích đấu giá là 3.345 m2, được chia nhỏ thành 18 thửa đất có diện tích từ 156 - 284,5 m2. Giá khởi điểm gồm hai mức hơn 4,2 triệu đồng/m2 và gần 5,3 triệu đồng/m2.

Theo kế hoạch, người tham gia đấu giá có thể chủ động tìm hiểu thực địa hoặc đăng ký với Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hồng Sơn hoặc đơn vị tổ chức đấu giá để được hướng dẫn đi xem đất trong các ngày từ 14/4 - 16/4.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào lúc 8h30 ngày 28/4 tại hội trường HĐND - UBND xã Hồng Sơn, số 113 đường Cống Hạ, thôn Hạ Sở. Hình thức đấu giá là bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên, đảm bảo tính cạnh tranh và minh bạch.

Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 10/4 - 22/4 tại trụ sở Ban Quản lý dự án và Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt. Người tham gia cần hoàn tất việc nộp tiền đặt trước trong cùng thời gian theo quy định.

Theo kế hoạch vừa được UBND TP. Hà Nội ban hành, dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất trong năm 2026 với tổng diện tích gần 729 ha (chưa bao gồm phần hạ tầng kỹ thuật), tổng nguồn thu dự kiến hơn 63.000 tỷ đồng.

Nguồn thu từ đất sẽ được Hà Nội ưu tiên tái đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thành phố giao chính quyền các địa phương cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất rà soát, đề xuất các khu đất đủ điều kiện đấu giá, đảm bảo phù hợp quy hoạch đã được phê duyệt và sẵn sàng về pháp lý.

Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu thu ngân sách từ đất đai khoảng 150.000 tỷ đồng, tăng gần 40% so với năm trước. Trước đó, năm 2025, nguồn thu từ đất đạt 107.900 tỷ đồng, vượt xa dự toán và chiếm khoảng 15% tổng thu ngân sách toàn thành phố.

Về dài hạn, dư địa tăng trưởng vẫn còn lớn khi Hà Nội dự kiến phát triển thêm 5 khu đô thị mới đến năm 2035, với tổng vốn đầu tư hơn 4 triệu tỷ đồng, quy mô gần 50.000 ha, tạo nguồn cung và nguồn thu bền vững cho ngân sách.