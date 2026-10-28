Hà Nội: Đấu giá biệt thự 170 tỷ tại Ciputra sau 4 lần bất thành

Tài sản được đấu giá là căn biệt thự số 29, lô Q-M3 với diện tích 400,6 m2, gồm 4 tầng nổi và một tầng hầm, tổng diện tích xây dựng 607 m2. Công trình hoàn thành năm 2014, được cải tạo, sửa chữa lớn vào năm 2020 và hiện vẫn được sử dụng bình thường.

Căn biệt thự trong Khu đô thị Nam Thăng Long được ngân hàng rao bán đến lần thứ 5.

Với mức giá khởi điểm 170 tỷ đồng, giá trị quy đổi tương đương khoảng 424 triệu đồng/m2. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước 34 tỷ đồng. Tài sản được xử lý nhằm thu hồi khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Thành An và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Dung Phát.

Đáng chú ý, tính đến tháng 11/2024, ngân hàng này 4 lần thông báo đấu giá nhưng không thành công.

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV (BAMC) thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại Khu đô thị Vinhomes Riverside để xử lý khoản nợ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam tại BIDV Chi nhánh Hà Nội.

Tài sản là căn biệt thự tại địa chỉ AD09-76, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội. Thửa đất có diện tích 304 m2, mục đích sử dụng đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Căn biệt thự có diện tích xây dựng 112,5 m2, tổng diện tích sàn 341,9 m2.

Tại Đà Nẵng, VietinBank Chi nhánh Hai Bà Trưng cũng đang phối hợp với đơn vị tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để xử lý tài sản của khách hàng nhằm thu hồi nợ.

Tài sản được đưa ra đấu giá là biệt thự số TV-38, lô đất VL9-3, thuộc dự án khu du lịch nghỉ dưỡng biển VinaCapital Hội An (Shantira Beach Resort & Spa), tại khu resort Wyndham Hoi An Royal Beachfront Resort & Villa, đường Lạc Long Quân, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng.

Căn biệt thự có 2 tầng, diện tích xây dựng hơn 129 m2, tổng diện tích sàn 186,5 m2, diện tích đất hơn 292 m2. Thời hạn sở hữu tính từ ngày bàn giao đến ngày 15/1/2077. Đáng chú ý, tài sản chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Giá khởi điểm được đưa ra là 15,134 tỷ đồng.

Thực tế, việc ngân hàng đưa bất động sản ra đấu giá không đồng nghĩa tài sản sẽ nhanh chóng được chuyển nhượng thành công. Với các khoản nợ có tài sản bảo đảm là nhà ở cao cấp, biệt thự nghỉ dưỡng hoặc nhiều lô đất, khả năng tìm người mua còn phụ thuộc vào mức giá, tính pháp lý, điều kiện chuyển nhượng..., nhất là khi thị trường bất động sản vẫn đang gặp khó về thanh khoản như hiện nay.