Ảnh vệ tinh phơi bày thiệt hại nghiêm trọng của Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho hay Mỹ đã tấn công hơn 1.250 mục tiêu Iran trong 2 ngày đầu của chiến dịch.

Chiến dịch này có sự phối hợp với lực lượng Israel, bắt đầu từ ngày 28-2.

CENTCOM nhấn mạnh các đòn đánh nhằm "làm suy yếu và vô hiệu hóa hệ thống an ninh của chính quyền Iran, ưu tiên những địa điểm được cho là tạo ra mối đe dọa cấp bách".

Hình ảnh vệ tinh chụp 2 ngày đầu cho thấy Iran hứng chịu thiệt hại tại nhiều địa điểm gồm cơ sở máy bay không người lái (UAV) Choqa Balk-e, khu nhà của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, tổ hợp hạt nhân Natanz và hệ thống radar tại căn cứ không quân Zahedan.

Khu nhà của Lãnh tụ tối cao Khamenei

Lãnh tụ tối cao Khamenei cùng khoảng 40 quan chức cấp cao Iran khác được cho là đã thiệt mạng trong những đợt không kích đầu tiên của Mỹ và Israel.

Một nguồn thạo tin cho biết Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã theo dõi Lãnh tụ tối cao Khamenei trong nhiều tháng và nắm được thông tin ông sẽ tham dự một cuộc họp vào sáng 28-2 tại khu nhà ở Tehran.

Thông tin tình báo này sau đó được chia sẻ với phía Israel, nguồn tin nói với CBS News.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy khu nhà ở của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại Tehran vào ngày 1-2. Ảnh: Vantor

Hình ảnh vệ tinh cho thấy khu nhà ở của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại Tehran vào ngày 1-3. Ảnh: Vantor

Cơ sở hạt nhân Natanz

Cơ sở làm giàu uranium này là một trong 3 địa điểm hạt nhân từng bị Israel và Mỹ không kích riêng rẽ vào tháng 6 năm ngoái. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại của các đợt tấn công ban đầu đó đối với chương trình hạt nhân Iran.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố các cuộc tấn công đã "xóa sổ" 3 cơ sở và khiến chương trình hạt nhân của Iran bị thụt lùi "hàng chục năm". Khi đó, phía Iran giảm nhẹ tác động của các đòn đánh, cho rằng chúng không thể xóa bỏ năng lực công nghệ của nước này.

Ảnh vệ tinh chụp cuối tháng 1 cho thấy mái che đã được dựng lên trên các tòa nhà bị hư hại tại Natanz và một số địa điểm khác, có thể cho thấy Iran đang tìm cách thu hồi vật liệu từ các cơ sở này.

Ảnh vệ tinh cho thấy khu phức hợp hạt nhân Natanz của Iran vào ngày 1-3. Ảnh: Vantor

Ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại đối với khu phức hợp hạt nhân Natanz của Iran vào ngày 2-3. Ảnh: Vantor

Cơ sở máy bay không người lái Choqa Balk-e

Cơ sở máy bay không người lái Choqa Balk-e đặt ở khu vực phía Tây Iran. Nơi này được biết đến là điểm sản xuất và triển khai UAV cảm tử Shahed-136 có khả năng mang đầu đạn, thuốc nổ lao vào mục tiêu đối phương.

Ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở Choqa Balk-e của Iran ngày 27-2. Ảnh: Vantor

Ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở Choqa Balk-e của Iran sau các cuộc không kích vào ngày 2-3. Ảnh: Vantor

Hệ thống radar tại căn cứ không quân Zahedan

Căn cứ không quân Zahedan nằm ở miền Đông Iran, không xa khu vực biên giới với Pakistan và Afghanistan.

Ảnh vệ tinh cho thấy hệ thống radar tại căn cứ không quân Zahedan ở Iran vào ngày 26-2. Ảnh: Vantor

Ảnh vệ tinh cho thấy hệ thống radar bị phá huỷ tại căn cứ không quân Zahedan ở Iran vào ngày 1-3. Ảnh: Vantor