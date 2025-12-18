Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giới đầu tư xôn xao: Vì sao lãnh đạo Nvidia “xả” cổ phiếu khủng sau hơn 3 thập kỷ?

Sự kiện: Tin tức doanh nghiệp

Harvey Jones, một trong những thành viên hội đồng quản trị gắn bó lâu năm nhất của Nvidia, vừa bán ra lượng cổ phiếu trị giá hơn 44 triệu USD. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nvidia đang là công ty chip giá trị nhất thế giới, làm dấy lên nhiều chú ý từ giới đầu tư.

Theo hồ sơ công bố với cơ quan quản lý, ông Harvey Jones, thành viên hội đồng quản trị Nvidia từ năm 1993, đã bán 250.000 cổ phiếu vào ngày 15/12, với giá trung bình 177,33 USD/cổ phiếu, thu về hơn 44 triệu USD.

Đáng chú ý, số cổ phiếu này thuộc lô cổ phần ông Jones nắm giữ từ năm 1997, tức trước cả khi Nvidia niêm yết năm 1999. Đây là khoản đầu tư kéo dài hơn ba thập kỷ.

Dù bán ra một phần, ông Jones vẫn sở hữu hơn 7 triệu cổ phiếu Nvidia thông qua quỹ tín thác H.C. Jones Living Trust, theo hồ sơ công bố.

Giới đầu tư xôn xao: Vì sao lãnh đạo Nvidia “xả” cổ phiếu khủng sau hơn 3 thập kỷ? - 1

Điều này cho thấy giao dịch mang tính chốt lời một phần, thay vì rút lui khỏi Nvidia. Công ty hiện từ chối bình luận về mục đích của thương vụ bán cổ phiếu này.

Nvidia hiện là hãng chip giá trị nhất thế giới, hưởng lợi mạnh từ nhu cầu bùng nổ đối với các bộ xử lý phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu công ty đã tăng khoảng 28% từ đầu năm đến nay.

Vốn hóa thị trường của Nvidia hiện đạt khoảng 4.320 tỷ USD, đưa công ty trở thành một trong những doanh nghiệp giá trị nhất toàn cầu, vượt xa nhiều tập đoàn công nghệ lâu đời khác.

18/12/2025 13:50 PM (GMT+7)
