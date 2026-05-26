Xăng E10 bán trên toàn quốc, người đi ô tô, xe máy nhất định phải nằm lòng những điều này để tốt cho động cơ

Từ 1/6 ngoài xăng E10 người dân còn có thể mua được loại xăng nào khác?

Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Đồng thời, tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Điều này đồng nghĩa các loại xăng khoáng RON95-V và RON95-III sẽ được thay thế bằng xăng sinh học từ ngày 1/6/2026. Theo đó, trên thị trường sẽ chỉ còn các loại xăng sinh học như: xăng E10 RON95-V, xăng E10 RON95-III và xăng E5 RON92-II.

Từ ngày 1/6, xăng sinh học E10 sẽ được triển khai đồng loạt trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Công Thương.

Thực tế, từ giữa tháng 5, hàng nghìn cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã giảm dần tỷ trọng xăng RON95 để chuyển sang xăng E10. Đơn cử, gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOIL đã chuyển sang bán xăng E10 từ ngày 15/5. Trong khi đó, tính đến ngày 20/5, khoảng 5.500 cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên cả nước cũng chuyển sang bán xăng E10 và ngừng bán xăng khoáng.

Xăng E10 bán trên thị trường có giá bao nhiêu?

Theo dữ liệu gần nhất do Bộ Công Thương công bố, giá bán xăng sinh học E10 RON 95-III được các doanh nghiệp lớn công bố ở mức 25.050 đồng/lít; xăng E10 RON 95-V (chủ yếu bán tại các cửa hàng Petrolimex) được bán giá 25.950 đồng/lít.

Đối với các cửa hàng ở vùng 2 (những nơi xa cảng, kho đầu mối hoặc cơ sở sản xuất có chi phí vận chuyển cao hơn), mức giá bán lẻ E10 RON 95-III được niêm yết là 25.550 đồng/lít, E10 RON 95-V là 26.960 đồng/lít.

Với mức giá 25.050 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III đang rẻ hơn xăng RON 95-III khoảng 490 đồng/lít, tương tự với E10 RON 95-V và RON 95-V cũng chênh lệch 490 đồng/lít.

Hiện nhiều doanh nghiệp xăng dầu đang từng bước nâng cấp hệ thống phân phối, chuẩn bị hạ tầng kho bãi và bán lẻ để triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày 1/6. Không ít doanh nghiệp lớn đã tiên phong triển khai rộng rãi loại xăng sinh học này tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc trên cả nước.

Loại ô tô, xe máy nào sử dụng được xăng E10?

Theo Bộ Công Thương, các nghiên cứu chỉ ra rằng E10 tương thích với hơn 90% phương tiện hiện nay và không cần cải tiến động cơ xe.

Các chuyên gia kỹ thuật cho biết, phần lớn ô tô và xe máy đời mới hiện nay đều đã được thiết kế để tương thích với nhiên liệu sinh học pha ethanol. Việc sử dụng xăng sinh học giúp giảm đáng kể các khí thải gây hại như CO, HC và bụi mịn phát sinh trong quá trình đốt cháy, qua đó góp phần cải thiện chất lượng không khí tại các đô thị lớn.

Hầu hết các dòng xe máy hiện đại, đặc biệt là từ các thương hiệu lớn như Honda, Yamaha, Piaggio đều đã được thiết kế tương thích với các loại xăng có chứa ethanol như E5 và E10. Các mẫu xe tay ga, xe số phổ thông được trang bị hệ thống phun xăng điện tử hoặc chế hòa khí đều có thể vận hành ổn định với xăng E10.

Đối với ô tô, trên các trang thông tin chính thức, nhiều hãng xe lớn như Toyota, Honda, Ford khẳng định, xăng sinh học E10 không gây hại cho động cơ. Chẳng hạn, Toyota Việt Nam khẳng định các dòng xe Toyota (bao gồm cả xe mới lẫn xe đã qua sử dụng được sản xuất sau năm 1997) đều tương thích với xăng E10.

Do đó, phương tiện sử dụng xăng E10 không ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành và mức độ an toàn của phương tiện. Không phát sinh thêm chi phí bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa so với khi sử dụng các loại xăng thông thường trước đây.

Hay Honda Việt Nam cũng cho biết khách hàng có thể yên tâm sử dụng xăng sinh học E10 cho các dòng xe do hãng phân phối chính thức. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, các mẫu xe máy và ô tô Honda sử dụng nhiên liệu có chỉ số octan từ 91 trở lên, đồng thời đối với xe máy, hàm lượng ethanol không vượt quá 10%.

Người dân dùng xăng E10 cần lưu ý điều gì?

Theo các chuyên gia, khi chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10, người dùng vẫn cần ưu tiên lựa chọn đúng cấp chất lượng nhiên liệu theo khuyến cáo của nhà sản xuất phương tiện. Xăng sinh học E10 có thể sử dụng cho nhiều dòng ô tô, xe máy hiện nay nếu được nhà sản xuất xác nhận tương thích. Tuy nhiên, với các phương tiện đã sử dụng lâu năm, người dùng nên kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trước khi chuyển đổi để tránh các sự cố như tắc vòi phun, hư hỏng đường ống hay giảm hiệu suất động cơ.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần vệ sinh bình xăng định kỳ, hạn chế để xe quá lâu không sử dụng và tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất nhằm bảo đảm an toàn, độ bền động cơ cũng như phát huy hiệu quả của nhiên liệu sinh học E10.