Giá đất tái định cư Thư Lâm (Hà Nội) tăng “nóng”, chính quyền cảnh báo giao dịch

“Cò” dựng bàn bán đất ngay khu tái định cư Thư Lâm

Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh có quy mô nghiên cứu khoảng 696ha, bao gồm 3 khu đất thuộc các phân khu đô thị E2-3 và XB-2. Trong đó, khu đất tại xã Thư Lâm thuộc phân khu đô thị E2-3 có diện tích khoảng 360ha; hai khu đất tại xã Đông Anh thuộc phân khu đô thị XB-2 có quy mô khoảng 23ha và 313ha.

Biển quảng cáo của "cò đất" tại khu tái định cư ở Thư Lâm.

Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị đa chức năng, tích hợp nhà ở tái định cư, nhà ở thương mại, thương mại - dịch vụ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ. Tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 60.558 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029.

Trong giai đoạn đầu, UBND TP Hà Nội đã tạm giao hơn 23.188m2 đất tại xã Thư Lâm để phục vụ khởi công công trình. Dự án chính thức khởi công từ ngày 2/2/2026. Tuy nhiên, tại khu tái định cư phục vụ các dự án cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên, tình trạng môi giới bất động sản hoạt động sôi động đã xuất hiện khi nhiều hộ dân vẫn chưa hoàn tất thủ tục xây dựng nhà ở.

Khu vực xuất hiện biển quảng cáo mua bán, ký gửi đất tại khu tái định cư Thư Lâm.

Ghi nhận của phóng viên ngày 22/5 cho thấy, dọc các tuyến đường nội khu tại các khu đất tái định cư dành cho các hộ dân phục vụ Dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo xuất hiện dày đặc các biển quảng cáo với nội dung nhận mua bán đất tái định cư, ký gửi, hỗ trợ làm sổ đỏ, thu mua đất nền. Nhiều bàn tư vấn cũng được đặt công khai ngay tại khu vực dự án.

Tại nhiều lô đất, dù người dân còn chưa tiếp cận để xây dựng nhà ở nhưng đã xuất hiện các nhóm môi giới túc trực, liên tục chào giá và giới thiệu vị trí đất cho khách có nhu cầu. Nhiều tấm biển quảng cáo do tư nhân tự dựng lên ngay trên các lô đất với nội dung nhận mua bán, ký gửi, tư vấn thủ tục đất đai khiến không ít người dân lo ngại về nguy cơ đầu cơ, “thổi giá” tại khu tái định cư khi nhiều hộ dân vẫn còn đang phải thuê nhà để chờ hoàn tất thủ tục xây dựng.

Loạt biển quảng cáo đất tái định cư ở Thư Lâm.

Tại nhiều lô đất, dù chủ sử dụng thuộc diện tái định cư chưa tiến hành xây dựng nhưng đã có các nhóm môi giới túc trực, liên tục chào giá và giới thiệu vị trí đất cho khách có nhu cầu.

Một môi giới tại khu vực cho biết, nhiều hộ dân đã nhận đất, căng dây và động thổ xây dựng. Theo người này, giá đất tại đây hiện dao động khoảng 80 triệu đồng/m2. Những lô có vị trí đẹp, gần trục giao thông chính được chào giá cao hơn, trong khi các vị trí gần khu vực nghĩa trang có giá trên 60 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát thực tế, các lô đất có vị trí đẹp, mặt tiền thoáng, gần trục giao thông chính đang được giới môi giới chào bán với mức giá hơn 80 triệu đồng/m2. Trong khi đó, các vị trí được cho là kém thuận lợi hơn, nằm gần khu vực nghĩa trang cũng được rao ở mức trên 60 triệu đồng/m2.

Một điểm đặt biển quảng cáo mua bán, ký gửi đất tại khu tái định cư.

Việc dự án mới triển khai nhưng đã xuất hiện tình trạng môi giới, chào bán đất nền khiến nhiều người dân lo ngại nguy cơ đầu cơ, thổi giá bất động sản trong khi các hộ tái định cư vẫn đang hoàn tất thủ tục ổn định nơi ở.

Chính quyền xã Thư Lâm cảnh báo rủi ro, tìm hiểu kỹ trước khi giao dịch

Trước thực trạng trên, ông Phạm Trọng La, Chủ tịch UBND xã Thư Lâm cho biết địa phương sẽ thành lập tổ công tác tại khu tái định cư nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các vướng mắc của người dân liên quan đến quá trình triển khai dự án.

Đại diện UBND xã Thư Lâm cũng cho biết địa phương đã chỉ đạo công an xã rà soát, kiểm tra nhằm bảo đảm an ninh trật tự, kiểm soát hoạt động môi giới bất động sản, tránh ảnh hưởng đến quá trình ổn định cuộc sống của người dân tái định cư.

Các biển quảng cáo của "cò đất" treo tại khu tái định cư ở Thư Lâm.

Theo ông Phạm Trọng La, do người dân từ địa bàn khác chuyển đến nên nhiều trường hợp còn chưa nắm rõ thông tin tại địa phương. Vì vậy, xã Thư Lâm đã cung cấp danh sách cán bộ phụ trách từng lĩnh vực như địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, điện lực, cấp nước cùng số điện thoại trưởng thôn Hà Khê, Thiết Úng để người dân thuận tiện liên hệ, tìm hiểu thông tin trước khi thực hiện các giao dịch.

Chủ tịch UBND xã Thư Lâm cho biết, địa phương đã ban hành 434 quyết định giao đất liên quan đến 411 thửa đất tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm của TP Hà Nội. Hiện các khu tái định cư vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Liên quan đến các phản ánh trên mạng xã hội về việc một số ô đất tái định cư nằm gần nghĩa trang hoặc dưới hành lang lưới điện cao thế, ông La cho biết, địa phương đã ghi nhận thông tin và sẽ tiếp tục kiểm tra, xác minh cụ thể.

Hàng loạt biển quảng cáo mua bán, ký gửi đất tái định cư xuất hiện tại xã Thư Lâm dù nhiều hộ dân chưa hoàn tất thủ tục xây dựng nhà ở

Theo ông La, khi phê duyệt tổng mặt bằng các khu tái định cư, địa phương phải bảo đảm đúng quy định về hành lang bảo vệ lưới điện, không có việc bố trí nhà ở nằm trong hành lang an toàn lưới điện. Đối với một số vị trí nằm gần khu vực nghĩa trang, UBNS xã Thư Lâm sẽ khảo sát để trồng cây xanh cách ly nhằm bảo đảm yêu cầu về môi trường và cảnh quan cho người dân tại khu tái định cư.

"Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất tái định cư, đồng thời nên liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng để được cung cấp thông tin chính xác, tránh phát sinh rủi ro", UBND xã Thư Lâm khuyến cáo.