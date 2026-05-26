Chốt giá vàng hôm nay ngày 26/5 lại giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 26/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 26/5 giảm giá vàng miếng xuống mức 161,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 26/5, giá vàng trong nước ngày 26/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 26/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 26/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 26/5, đảo chiều giảm cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5, lại giảm giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 26/5, giảm ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 158,5 –161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 158 – 161 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 26/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 26/5 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 58 USD/ounce, xuống mức 4.510 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.571 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới lại đảo chiều giảm giá mạnh, lùi về sát mốc 4.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, áp lực chốt lời sau nhịp tăng mạnh đầu tuần đang khiến thị trường vàng thế giới chịu sức ép điều chỉnh. Bên cạnh đó, động thái bán vàng từ ngân hàng trung ương một số quốc gia cũng góp phần tạo thêm áp lực lên giá kim loại quý.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng xu hướng dài hạn của vàng vẫn chưa bị phá vỡ. Ông Stephen Innes - Đối tác quản lý của SPI Asset Management - nhận định, đợt điều chỉnh gần đây giống một giai đoạn "thanh lọc" hơn là dấu hiệu kết thúc chu kỳ tăng giá dài hạn của vàng.

Theo ông Innes, làn sóng bán ra vừa qua chủ yếu xuất phát từ nhu cầu thanh khoản trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh và căng thẳng địa chính trị leo thang, thay vì sự suy giảm niềm tin vào vàng.

Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.510 USD/ounce (tương đương khoảng 143,6 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 26/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 17,9 triệu đồng/lượng.

