Lộ diện khách hàng ở cửa biển Sông Đốc trúng 16 tỉ đồng xổ số miền Nam

Chiều 26-5, các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về việc tìm ra khách hàng trúng độc đắc 16 tỉ đồng của một đài thuộc xổ số miền Nam.

Giải độc đắc của vé số Cà Mau trúng tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Thanh Dùng

Theo đó, vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 25-5, giải độc đắc (dãy số 861359) được xác định "ở lại" tỉnh Cà Mau.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Cà Mau là một đại lý vé số Ngọc Vẹn ở xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.

Đến chiều 26-5, thêm một khách hàng trúng giải độc đắc 8 vé Cà Mau đã liên hệ với đại lý vé số Thanh Dùng ở xã Sông Đốc để đổi thưởng 16 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Hiện, vẫn còn 6 vé trúng giải độc đắc nhưng chưa xuất hiện người đổi thưởng.

Xã Sông Đốc nằm ở hạ nguồn sông Ông Đốc và tiếp giáp với vịnh Thái Lan. Nơi tập trung lượng tàu thuyền khai thác, đánh bắt thủy sản trên biển Đông đảo nhất khu vực vùng ĐBSCL.

Toàn xã Sông Đốc có hơn 2.000 phương tiện khai thác, đánh bắt thủy sản, với hơn 20.000 ngư dân thường xuyên ra vào cửa biển làm ăn, mua bán.

Mỗi năm, Sông Đốc khai thác được hơn 100.000 tấn thủy sản các loại. Tại đây, đã hình thành nhiều dịch vụ hậu cần nghề cá như nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu, đại lý thu mua nguyên liệu thủy hải sản, nhà máy sản xuất nước đá, cơ sở kinh doanh xăng dầu…