Giải mã cuộc chiến tâm lý nhà đầu tư vàng: Khi 'tay to’ đánh cược hàng tỷ USD

Cú sốc từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran đã tạo ra những ngưỡng kỹ thuật quan trọng, với ngưỡng 4.300 USD/ounce đang là tâm điểm tranh chấp giữa phe kỳ vọng vàng tiến lên 4.350 USD và phe lo ngại nó lao xuống 4.250 USD.

Điểm kỹ thuật ‘nóng’: Cuộc chiến tại ngưỡng 4.300 USD

Phiên giao dịch ngày 18/6 đã chứng kiến những biến động dữ dội khi vàng lao xuống vùng 4.218 USD/ounce sau quyết định của Fed, trước khi bật tăng trở lại lên 4.316 USD nhờ tin hòa bình với Iran. Theo phân tích kỹ thuật, ngưỡng 4.300 USD/ounce đang trở thành tâm điểm tranh chấp quan trọng.

Nếu giữ vững trên 4.300 USD, vàng có thể tiến tới vùng kháng cự tiếp theo tại 4.330 - 4.350 USD, thậm chí hướng tới 4.380 USD. Đây là kịch bản được kỳ vọng nếu thị trường tiếp tục đón nhận tin tích cực từ thỏa thuận hòa bình.

Nếu thủng 4.300 USD, vàng có thể quay lại kiểm tra vùng hỗ trợ 4.250 - 4.220 USD, với ngưỡng hỗ trợ mạnh hơn tại 4.020 USD.

Ngưỡng 4.300 hiện là đường phân định giữa xu hướng hồi phục và điều chỉnh sâu hơn.

Các ‘gã khổng lồ’ đang làm gì?

Phe đầu cơ (speculators) đang tháo chạy khỏi thị trường vàng. Các nhà đầu tư lướt sóng - vốn nhạy cảm với lãi suất và tỷ giá đã rút khỏi vàng ngay khi Fed phát tín hiệu tăng lãi suất. ETF vàng toàn cầu đã ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra 2 tỷ USD trong tháng 5/2026, với tài sản quản lý giảm 2% xuống 604 tỷ USD.

Dòng vốn rút ra diễn ra mạnh nhất tại Mỹ và châu Á, nơi Trung Quốc và Ấn Độ ghi nhận sự thoái lui đáng kể. Trong khi đó, Châu Âu là khu vực duy nhất ghi nhận dòng vào.

Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy các nhà đầu tư phương Tây đang giảm tiếp xúc với vàng trong ngắn hạn, khi chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng tăng lên do lãi suất cao hơn và đồng USD mạnh hơn.

Ngưỡng 4.300 USD/ounce đang là tâm điểm tranh chấp giữa phe kỳ vọng vàng tiến lên 4.350 USD và phe lo ngại nó lao xuống 4.250 USD sau cú sốc từ Fed và thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran. Ảnh: The Conversation

Các nhà đầu tư đang đứng ngoài thị trường để chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn về chính sách tiền tệ trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.

Phe Ngân hàng Trung ương kiên định tích trữ. Trái ngược hoàn toàn với các nhà đầu cơ, các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục mua ròng. Tháng 4/2026, lượng mua ròng toàn cầu đạt 17 tấn, với Ba Lan (+14 tấn), Trung Quốc (+8 tấn) và Cộng hòa Séc (+3 tấn) dẫn đầu.

Đà mua này tiếp diễn sang tháng 5, khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục mua thêm 0,3 triệu ounce (khoảng 8,5 tấn) vàng, nâng chuỗi mua liên tiếp lên 19 tháng.

Sự kiên trì của các ngân hàng trung ương phản ánh chiến lược dài hạn nhằm đa dạng hóa dự trữ và phi đô la hóa, bất chấp những biến động ngắn hạn của thị trường.

Theo khảo sát của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), 45% ngân hàng trung ương dự định tăng dự trữ vàng trong 12 tháng tới.

Sự khác biệt này phản ánh 2 chiến lược đối lập: đầu cơ lướt sóng ngắn hạn và tích trữ chiến lược dài hạn để phi đô la hóa và phòng ngừa rủi ro địa chính trị.

Thông tin Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận hòa bình tạm thời đã giúp vàng bật tăng hơn 1,7%. Thỏa thuận cho phép Iran bán dầu tự do và mở lại eo biển Hormuz, kéo giá dầu giảm, làm dịu lo ngại lạm phát. Tuy nhiên, các nhà giao dịch đang đặt câu hỏi lớn về tính bền vững của thỏa thuận này.

Tuy vậy, các điểm bất ổn vẫn còn đó. Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận "chưa phải là cuối cùng" và có thể tiếp tục chiến dịch ném bom bất cứ lúc nào nếu Iran không hợp tác về vấn đề hạt nhân.

Điều này tạo ra một tầng bất ổn mới: thỏa thuận có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào, kéo theo làn sóng vàng tăng giá mới. Nhưng trong ngắn hạn, áp lực từ Fed và đồng USD mạnh vẫn đang chi phối.

Cuộc chiến tâm lý trên thị trường vàng đang tạo ra một môi trường giao dịch đầy biến động và cơ hội.

Về kịch bản tăng (lạc quan), vàng giữ vững trên 4.300 USD và phá vỡ 4.350 USD, hướng tới 4.380 - 4.400 USD, với sự hỗ trợ từ thỏa thuận hòa bình bền vững và nhu cầu từ ngân hàng trung ương.

Về kịch bản giảm (thận trọng), nếu Fed tiếp tục duy trì lập trường diều hâu và thỏa thuận hòa bình tan vỡ, vàng có thể quay về 4.250 USD, thậm chí 4.200 USD.

Các nhà giao dịch được khuyến cáo cần theo dõi sát sao diễn biến địa chính trị và thông điệp từ Fed trong thời gian tới.

Sự hồi phục của vàng sau cú sốc Fed đã cho thấy sức mạnh của nhu cầu trú ẩn nhưng vẫn cần thêm những tín hiệu tích cực để xác nhận xu hướng tăng bền vững.

Theo Bloomberg, CNBC, Investing.com