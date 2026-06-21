Giá vàng hôm nay 21/6/2026 đà giảm, vàng miếng SJC hụt hơi trước mốc 150 triệu đồng

Giá vàng thế giới hôm nay 21/6/2026

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.156 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.172 USD/ounce.

Thị trường vàng giao dịch ảm đạm trong phiên cuối tuần. Áp lực lên kim loại quý vẫn đến từ lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau cuộc họp trong tuần này.

Fed giữ nguyên lãi suất điều hành trong vùng 3,5%-3,75% tại cuộc họp ngày 18/6, nhưng phát đi tín hiệu cứng rắn hơn đối với triển vọng chính sách tiền tệ. Thị trường hiện không còn tập trung vào khả năng cắt giảm lãi suất mà bắt đầu tính đến nguy cơ Fed tăng lãi suất trở lại trong năm 2026.

Một số dự báo cho thấy xác suất Fed nâng lãi suất vào tháng 7 hiện ở mức 38,5%, tăng lên 51,7% vào tháng 9 và không loại trừ khả năng có hai đợt tăng lãi suất trước cuối năm. Điều này làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng, qua đó gây áp lực lên giá kim loại quý.

Eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng mà giới đầu tư theo dõi sát sao. Sau biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz đang dần được khôi phục, kéo giá dầu Brent giảm về quanh 79,5 USD/thùng và dầu WTI của Mỹ xuống khoảng 75,85 USD/thùng.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ. Ảnh: Chí Hiếu

Đối với vàng, đây là diễn biến tương đối bất lợi. Giá dầu giảm làm suy yếu nhu cầu phòng ngừa lạm phát, trong khi căng thẳng Mỹ - Iran chưa được giải quyết dứt điểm vẫn duy trì một phần nhu cầu trú ẩn an toàn.

Đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng sau cuộc họp Fed, còn lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh ngưỡng 4,4%.

Trong tuần tới, giới đầu tư sẽ tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ sơ bộ tháng 6, chỉ số lạm phát PCE, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, GDP quý I điều chỉnh cuối cùng, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền cùng dữ liệu thu nhập và chi tiêu cá nhân. Những số liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm manh mối về lộ trình chính sách của Fed và xu hướng tiếp theo của giá vàng.

Giá vàng trong nước hôm nay 21/6/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 20/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,2-147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 144,1-147,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 143,7-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Laurence Booth, Giám đốc toàn cầu phụ trách thị trường của CMC Markets, cho rằng diễn biến hiện nay trên thị trường vàng mang tính chất giảm rủi ro hơn là bán tháo.

"Đây không phải là làn sóng bán hoảng loạn. Mặc dù giá vàng đã giảm hơn 200 USD chỉ trong vài ngày, đà điều chỉnh vẫn diễn ra tương đối có trật tự," ông Booth nhận định.

Theo chuyên gia này, tín hiệu đáng chú ý hơn nằm ở nhu cầu vàng vật chất. Mức chênh lệch giá vàng tại Trung Quốc và nhiều thị trường lớn khác đang suy yếu, khiến một trong những động lực hỗ trợ quan trọng của vàng dần biến mất.

Ông Booth cho rằng thị trường vàng hiện thiếu vắng các yếu tố hỗ trợ riêng biệt, trừ khi triển vọng kinh tế vĩ mô thay đổi theo hướng Fed giảm lãi suất hoặc căng thẳng tài chính toàn cầu gia tăng trở lại.

Theo các tín hiệu kỹ thuật, giá vàng đang đối mặt với vùng kháng cự quan trọng 4.180-4.200 USD/ounce. Nếu vượt qua khu vực này, kim loại quý có thể hướng tới vùng 4.370-4.390 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, việc đánh mất ngưỡng hỗ trợ 4.121 USD/ounce có thể kích hoạt đà giảm sâu hơn về 4.040 USD/ounce, thậm chí 4.020 USD/ounce.