Giá xăng dầu hôm nay 19/4 mới nhất: Giá dầu thô lao dốc, giá xăng diễn biến thế nào?

Giá dầu thế giới xuống mức thấp nhất 2 tuần

Vào lúc 18h, giá dầu thô WTI được niêm yết ở mức 83,85 USD/thùng, giảm 10,48 USD/thùng, tương đương mức giảm 11,45% so với chốt phiên liền trước. Tính chung tuần qua, dầu WTI giảm 12,72 USD/thùng, tương ứng giảm 13,2% so với tuần trước.

Dầu Brent giao kỳ hạn giảm 9,01%, xuống còn 90,38 USD/thùng, tương đương mức giảm 9,07% so với chốt phiên liền trước.

Giá dầu thế giới lao dốc sau khi ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 17/4 cho biết, eo biển Hormuz đã được mở lại sau khi các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Liban. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng rằng một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran có thể đạt được “sớm”, dù thời điểm cụ thể vẫn chưa rõ ràng.

Như vậy, đây là tuần giảm sâu thứ hai liên tiếp của giá dầu thế giới. Trước đó, cả hai mặt hàng cũng đã giảm lần lượt 13,7% và 13%. Tính chung hai tuần qua, giá dầu WTI giảm hơn 25%, trong khi dầu Brent giảm hơn 18%.

Giá dầu Brent giảm tới 12,18% trong vòng 1 tháng qua. (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, vào sáng 18-4 (giờ địa phương), Iran đảo ngược quyết định mở lại eo biển Hormuz, tái áp đặt các hạn chế đối với tuyến đường thủy quan trọng. Họ cảnh báo sẽ tiếp tục phong tỏa việc đi lại qua eo biển này chừng nào lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran vẫn còn hiệu lực.

Thông báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh phong tỏa của Mỹ "sẽ tiếp tục được duy trì đầy đủ" cho đến khi Tehran đạt được một thỏa thuận với Mỹ, bao gồm cả vấn đề chương trình hạt nhân của nước này.

Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump cảnh báo có thể sẽ không gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran nếu các cuộc đàm phán không đạt được thỏa thuận nào trước thứ Tư (22/4), làm dấy lên nguy cơ tái diễn hành động quân sự.

Các nhà phân tích cảnh báo nếu đàm phán không đạt kết quả tích cực, giá dầu có thể quay trở lại vùng đỉnh thiết lập hồi tháng 3, trong bối cảnh lượng dự trữ dầu toàn cầu có nguy cơ tiếp tục suy giảm sang quý III và xa hơn.

Tổng lượng dầu thô bị gián đoạn tại Trung Đông hiện đã lên tới gần 500 triệu thùng, gây áp lực lớn lên nguồn cung toàn cầu. Trong khi đó, các biện pháp phong tỏa của Mỹ đối với tàu thuyền rời cảng Iran vẫn làm tê liệt đáng kể hoạt động thương mại hàng hải của quốc gia này.

Giá xăng dầu trong nước neo ở mức thấp

Trong nước, giá dầu diesel và dầu mazut duy trì ở mức thấp sau 3 kỳ được điều chỉnh giảm mạnh.

Vào lúc 18h ngày 19/4, các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước được áp dụng giá bán như sau:

Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.592 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 23.761 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 31.041 đồng/lít. Còn giá dầu mazut không cao hơn 20.332 đồng/kg.

Giá dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm mạnh trong 3 kỳ điều hành liên tiếp gần đây (8/4, 9/4 và 16/4). Sau 3 kỳ điều chỉnh trên, giá dầu diesel đã giảm tới 13.747 đồng/lít và dầu mazut giảm 4.261 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho hay, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.