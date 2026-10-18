Chốt giá vàng hôm nay ngày 18/10 giảm rất mạnh, người mua lỗ đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 18/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 18/10 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 143,6 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 18/10, giá vàng trong nước ngày 18/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 18/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 18/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138,4 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 18/10, chốt một tuần giao dịch giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3 triệu đồng/lượng và giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ 4,2 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 18/10, chốt tuần giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 18/10, chốt một tuần giao dịch giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 139,1 –143,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 140,1 – 143,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138,4 – 142,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 18/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 18/10 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.165 USD/ounce, giảm 29 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.186 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch nhiều biến động, chốt tuần ở dưới mốc 4.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, tại một chuyên trang về kim loại quý có 12 chuyên gia tham gia khảo sát vàng. Một nửa số chuyên gia Phố Wall hiện giữ quan điểm trung lập sau một tuần thị trường vàng thế giới biến động mạnh nhưng vẫn chủ yếu đi ngang trong biên độ.

Có 4 chuyên gia, tương đương 33%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới; chỉ 2 người, chiếm 17%, dự báo kim loại quý giảm. Những chuyên gia còn lại, tương đương 50%, cho biết họ chưa thể dự đoán hướng đi của giá vàng hoặc kỳ vọng thị trường tiếp tục dao động trong biên độ hẹp vào tuần tới.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến thu hút 139 lượt bình chọn. Tâm lý nhà đầu tư Main Street đang tiến gần đến trạng thái bi quan chiếm đa số sau khi giá vàng một lần nữa chạm ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce.

Với 60 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 43%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới; 63 người khác, chiếm 45%, cho rằng giá sẽ giảm. 16 nhà đầu tư còn lại, tương đương 12%, dự báo thị trường tiếp tục tích lũy trong tuần tới.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.165 USD/ounce (tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 18/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 12,6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 18/10, giá vàng ngày 19/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.