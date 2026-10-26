Phố Wall dự báo giá vàng khó bật lên sau nhịp giảm sâu

Giá vàng vừa trải qua một tuần giảm mạnh. Đà tăng của giá dầu, những lo ngại về lạm phát và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn vào kim loại quý.

Đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ cũng kích hoạt làn sóng thanh lý tài sản, kéo giá kim loại quý xuống dưới ngưỡng 4.000 USD mỗi ounce.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan đang gia tăng trong giới phân tích Phố Wall.

Trong số 17 chuyên gia tham gia khảo sát của Kitco News, chỉ 4 người, tương đương 24%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. Có 7 người, chiếm 41%, cho rằng kim loại quý tiếp tục giảm. 6 chuyên gia còn lại, tương đương 35%, không xác định được xu hướng hoặc dự báo giá vàng đi ngang.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến thu hút 161 nhà đầu tư cá nhân tham gia cho thấy họ nghiêng về kịch bản giá vàng phục hồi. 67 người dự báo vàng tăng giá, 41 người cho rằng giá tiếp tục giảm. 53 nhà đầu tư còn lại dự báo thị trường đi ngang.

Kết quả khảo sát giá vàng tuần 26-30/10 của Kitco News. Đồ hoạ có sự hỗ trợ của AI

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định các tín hiệu kỹ thuật vẫn yếu. Những chỉ báo động lượng chưa cải thiện trong khi đường trung bình động 5 ngày và 20 ngày đều đi xuống. Theo chuyên gia này, vùng kháng cự gần nhất của giá vàng nằm tại 4.065-4.075 USD mỗi ounce.

Trong khi đó, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, giữ quan điểm trung lập. Ông cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục dao động hai chiều, nhưng vẫn kỳ vọng mốc 4.000 USD được giữ vững, hoặc giá chỉ giảm nhẹ.

Còn James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com dự báo vàng tăng trong tuần tới. Theo ông, giá vàng đến nay vẫn trụ được quanh ngưỡng 4.000 USD. Dù thị trường cần thêm thời gian để đảo chiều, chuyên gia này cho rằng mốc 4.000 USD vẫn có cơ sở để trở thành vùng hỗ trợ quan trọng.

Rủi ro lớn nhất là những biến động bất thường của kinh tế Mỹ có thể kích hoạt làn sóng né tránh rủi ro trên diện rộng. Tuy nhiên, ngay cả trong kịch bản đó, ông vẫn thiên về chiến lược tích lũy vàng trong dài hạn.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng thanh khoản suy yếu đang khuếch đại biến động giá vàng. Bên cạnh áp lực từ lãi suất cao, những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông, xung đột Nga - Ukraine và cuộc họp của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sắp tới khiến giới giao dịch thận trọng và có xu hướng đứng ngoài thị trường. Theo ông Grady, mức độ bất định hiện quá lớn, khiến việc đặt cược vào xu hướng giá vàng trở nên rủi ro.

Các cuộc họp chính sách tiền tệ sẽ là tâm điểm của thị trường tài chính toàn cầu tuần tới. Theo đó, Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đều dự kiến công bố quyết định lãi suất.