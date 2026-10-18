Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ bao nhiêu 1 tuần?

Tính đến đầu giờ sáng nay (18/10), giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Cộng thêm mức chênh lệch giữa chiều mua - bán, người mua vàng miếng SJC cách đây 1 tuần đã lỗ ngay 4,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như Doji, PNJ cũng được điều chỉnh giảm về mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong tuần qua. (Nguồn: SJC)

Diễn biến suy yếu không chỉ xảy ra với vàng miếng. Giá vàng nhẫn SJC được mua vào ở mức 140,1 triệu đồng/lượng, bán ra 143,1 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, người mua vàng nhẫn SJC cuối tuần trước hiện lỗ 4,2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Doji giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 139,1 - 143,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,4-142,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Từ đầu năm tới nay, diễn biến chủ yếu của giá vàng là giảm mạnh. Tính từ mức giá đỉnh đầu năm ghi nhận ngày 29/1 là 191,3 triệu đồng/lượng, giá vàng đã giảm 47,7 triệu đồng/lượng. Theo đó, tính cả mức chênh giữa giá mua vào - bán ra, người “đu đỉnh” lỗ khoảng 50,7 triệu đồng/lượng vàng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh từ đầu năm

Trên thị trường thế giới, từ đầu năm tới nay, giá vàng giao ngay giảm mạnh từ vùng 5.600 USD/ounce ghi nhận ngày 29/1 xuống 4.164,1 USD/ounce chốt ngày 17/10.

Trong tuần qua, giá vàng thế giới trải qua nhiều biến động khi liên tục chịu tác động từ các số liệu lạm phát Mỹ, lợi suất trái phiếu Kho bạc và diễn biến của đồng USD. Dù phục hồi đáng kể trong những phiên cuối tuần, vàng vẫn gặp khó khăn khi chinh phục ngưỡng 4.200 USD/ounce.

Vàng giao ngay bắt đầu tuần giao dịch ở mức 4.193,59 USD/ounce vào tối Chủ Nhật (theo giờ Mỹ). Kim loại quý nhanh chóng vượt mốc 4.200 USD/ounce khi các nhà giao dịch tiếp tục theo dõi xung đột Mỹ - Iran cũng như rủi ro lạm phát từ giá năng lượng tăng cao. Đà tăng đưa giá vàng lên mức cao nhất tuần là 4.216,91 USD/ounce trong phiên thứ Hai.

Giá vàng thế giới trải qua nhiều biến động trong tuần qua. (Ảnh minh họa: CNBC)

Tuy nhiên, áp lực bán nhanh chóng xuất hiện khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, đẩy giá vàng suy yếu trong phiên giao dịch thứ Ba.

Áp lực bán tháo rõ rệt hơn vào thứ Tư khi Mỹ công bố số liệu lạm phát tháng 9 cao hơn dự báo. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, vượt kỳ vọng của thị trường. Số liệu này làm gia tăng lo ngại rằng áp lực lạm phát từ giá năng lượng có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Vàng đã thủng mốc 4.100 USD/ounce và chạm đáy trong tuần tại 4.073,35 USD/ounce vào trưa thứ Tư, khi giới đầu tư đặt cược vào khả năng tăng lãi suất trong tháng 10 và đồng USD tiếp tục tăng giá.

Vàng đảo chiều tăng trở lại trong phiên thứ Năm, bất chấp chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tiếp tục cao hơn dự báo. Động lực phục hồi chủ yếu đến từ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm mạnh so với các mức cao trước đó, trong khi đồng USD suy yếu.

Đà hồi phục tiếp tục được duy trì trong phiên thứ Sáu sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh không đưa ra tín hiệu rõ ràng về khả năng nâng lãi suất trong tháng 10 tại phát biểu tối thứ Năm.

Giá vàng giao ngay một lần nữa tiến sát ngưỡng 4.200 USD/ounce nhưng không thể vượt qua vùng giá này một cách bền vững. Giá vàng sau đó thu hẹp đà tăng, hướng tới kết thúc tuần với mức giảm nhẹ so với đầu tuần.

Về triển vọng giá vàng, trong báo cáo mới nhất về lĩnh vực kim loại và khai khoáng, Tập đoàn tài chính Jefferies của Mỹ hạ dự báo giá vàng bình quân quý 4/2026 xuống còn 4.400 USD/ounce, từ mức 4.600 USD/ounce trước đó. Jefferies cũng hạ dự báo cả năm 2026 xuống còn 4.511 USD/ounce, giảm từ 4.595 USD.

Dù vậy, Jefferies vẫn giữ nguyên dự báo giá vàng có thể đạt ngưỡng 5.000 USD/ounce vào năm 2027.