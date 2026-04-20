Loại cá chuyên ăn ốc, thịt chắc, ít tanh, rất "được lòng" giới sành ăn, ví như "vua của các loại cá nước ngọt"

Loại cá “cao cấp” nhờ môi trường sống và tập tính ăn

Trong nhóm các loại cá nước ngọt phổ biến tại Việt Nam, cá trắm đen thường được xếp vào phân khúc cao cấp. Loài cá này sinh sống chủ yếu ở môi trường nước sạch, thức ăn là các loại ốc, hến tự nhiên. Chính đặc điểm này giúp thịt cá có độ săn chắc, vị ngọt đậm và ít tanh hơn so với nhiều loại cá khác. Ảnh: BHX

Không chỉ xuất hiện trong bữa cơm gia đình, cá trắm đen còn là nguyên liệu quen thuộc trong các món đặc sản tại nhà hàng. Nhiều đầu bếp đánh giá, đây là loại cá “khó thay thế” nhờ hương vị riêng biệt và giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh: Hải sản Ông Giàu

Theo thông tin từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, các loại cá nước ngọt, trong đó có cá trắm đen, là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, ít chất béo bão hòa và giàu vi chất cần thiết cho cơ thể. Ảnh: Sói Biển

Cụ thể, thịt cá trắm đen chứa nhiều protein, canxi, sắt, photpho cùng các vitamin quan trọng. Nhờ đó, loại cá này có thể hỗ trợ phát triển cơ bắp, tăng cường hệ miễn dịch và góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể. Ảnh: BHX

Trong y học cổ truyền, cá trắm đen còn được xem là thực phẩm có tác dụng bồi bổ, hỗ trợ tiêu hóa và phục hồi thể trạng. Đây cũng là lý do loại cá này thường được sử dụng trong các bữa ăn dành cho người cần tăng cường sức khỏe. Ảnh: Cá Kho

Ăn cá trắm đen sai cách dễ “phí” dinh dưỡng

Dù là loại cá giàu giá trị, việc chế biến cá trắm đen không đúng cách có thể khiến món ăn giảm chất lượng, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh: Dương Đình Tường.

Một trong những sai lầm phổ biến là không làm sạch kỹ phần ruột và lớp màng đen bên trong bụng cá. Đây là nguyên nhân chính gây mùi tanh và làm giảm hương vị đặc trưng của món ăn. Ảnh: VOV

Ngoài ra, việc chế biến cá với quá nhiều dầu mỡ hoặc gia vị đậm có thể làm mất đi vị ngọt tự nhiên, đồng thời khiến món ăn trở nên kém lành mạnh. Ảnh: bTaskee

Các chuyên gia ẩm thực cho rằng, cá trắm đen phù hợp nhất với các phương pháp như hấp, om, nấu canh hoặc kho nhẹ. Đây là những cách chế biến giúp giữ trọn dinh dưỡng và hương vị của loại cá này. Ảnh: Cá Kho

Một lưu ý quan trọng khác là không nên tiêu thụ cá trắm đen quá nhiều trong thời gian ngắn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bất kỳ loại thực phẩm nào, kể cả các loại cá giàu dinh dưỡng, cũng cần được sử dụng với lượng hợp lý. Ảnh: Hải sản ông Giàu

Đặc biệt, những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc đang theo chế độ ăn kiêng nên cân nhắc khẩu phần phù hợp. Việc ăn uống cân bằng, đa dạng thực phẩm vẫn là yếu tố then chốt để đảm bảo sức khỏe lâu dài. Ảnh: Vietstock.

Hiện nay, cá trắm đen ngày càng được ưa chuộng trên thị trường, không chỉ trong các gia đình mà còn tại các nhà hàng, quán ăn. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa giá trị của loại cá này, người tiêu dùng cần chú ý từ khâu chọn mua, sơ chế đến chế biến. Ảnh: Cá Kho

Có thể thấy, cá trắm đen là thực phẩm vừa ngon vừa bổ dưỡng. Song, chỉ khi được sử dụng đúng cách, loại cá này mới thực sự phát huy hết giá trị đối với sức khỏe, thay vì trở thành món ăn “đắt nhưng chưa chắc đã hiệu quả” như nhiều người vẫn nghĩ.