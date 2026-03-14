Giá bạc hôm nay 14/3/2026 lao dốc không phanh, giảm tiếp gần 3 triệu/kg

Giá bạc trong nước hôm nay 14/3/2026

Mở cửa phiên giao dịch sáng thứ Bảy (14/3), giá bạc trong nước có phiên giảm mạnh thứ tư liên tiếp. Theo đó, giá bạc miếng tại Ancarat được mua - bán ở mức 3,029-3,123 triệu đồng/lượng, giảm 99.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 102.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua.

Giá bạc thỏi của thương hiệu này cũng lao dốc, còn 80,77-83,28 triệu đồng/kg (mua - bán). So với chốt phiên hôm qua, bạc thỏi tiếp tục giảm sâu 2,64 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 2,72 triệu đồng/kg ở chiều bán.

Tương tự, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá bạc miếng của Phú Quý được mua - bán ở mức 3,022-3,115 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên hôm qua, bạc miếng của thương hiệu này giảm mạnh 101.000 đồng/lượng và giảm 105.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Giá mua và bán bạc thỏi của Phú Quý cũng “bốc hơi” 2,6-2,8 triệu đồng/kg so với chốt phiên hôm qua, về ngưỡng 80,59-83,07 triệu đồng/kg (mua - bán).

Thị trường bạc trong nước ngày 13/3 chứng kiến sự biến động dữ dội, kéo dài chuỗi ba phiên giảm liên tiếp trong tuần này. Đáng chú ý, chỉ trong một ngày các thương hiệu bạc lớn ở nước ta phải điều chỉnh giá bạc 60-70 lần. Có thời điểm giá bạc giảm sâu 4-5 triệu đồng/kg, song hồi phục trở lại vào những phút giao dịch cuối buổi chiều.

Chốt phiên giao dịch ngày 13/3, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 3,123-3,22 triệu đồng/lượng và bạc thỏi 999 loại 1kg ở mức 83,28-85,87 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với thời điểm mở cửa buổi sáng, giá bạc miếng của Phú Quý giảm 73.000-75.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán, trong khi bạc thỏi giảm 1,95-2 triệu đồng/kg.

Chung xu hướng, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat đóng cửa ở mức 3,128-3,225 triệu đồng/lượng và bạc thỏi 999 loại 1kg là 83,41-86 triệu đồng/kg (mua - bán). Theo đó, so với lúc mở cửa giá bạc miếng của thương hiệu này giảm 66.000-68.000 đồng/lượng, còn bạc thỏi giảm 1,76-1,81 triệu đồng/kg bất chấp nỗ lực phục hồi vào cuối buổi chiều.

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), giá bạc miếng 999 loại 1 lượng và bạc thỏi 999 loại 1kg lần lượt đóng cửa ở mức 3,174-3,276 triệu đồng/lượng, 84,64-87,36 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với lúc mở cửa, giá bạc miếng, bạc thỏi của Sacombank giảm lần lượt 84.000 đồng/lượng, 2,24 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Giá bạc trong nước đã có ba phiên giảm liên tiếp. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 14/3/2026

Trên thị trường thế giới, lúc 21h10 ngày 13/3 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay giảm nhẹ 0,71 USD mỗi ounce so với chốt phiên trước đó, xuống sát ngưỡng 83,14 USD/ounce.

Cùng thời điểm, giá bạc hợp đồng giao tháng 5 giảm 1,8 USD mỗi ounce (-2,12%), xuống mức 83,31 USD/ounce. Thậm chí, có thời điểm giá bạc hợp đồng giao ngay giảm chỉ còn 81,5 USD/ounce.

Giá bạc suy yếu rõ trong phiên giao dịch đầu giờ sáng thứ Sáu tại Mỹ, ngay trước khi một báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ được công bố. Trong đó đáng chú ý là báo cáo lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo dõi sát sao, gồm thu nhập cá nhân, chi tiêu cá nhân tháng 1 và chỉ số lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE).

Theo dự báo, chỉ số giá PCE tháng 1 tăng 0,3% so với tháng 12 và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số PCE lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) được dự báo tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng công bố ước tính lần hai GDP quý IV/2025, số liệu đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 1 và khảo sát việc làm, luân chuyển lao động (JOLTS).

Ở cả thị trường bạc giao ngay và hợp đồng tương lai, phe mua và bán đang giằng co, một số thời điểm lực bán áp đảo. Các nhà giao dịch kim loại quý này đang đặc biệt lo ngại về nguy cơ lạm phát gia tăng do cuộc chiến ở Trung Đông đẩy chi phí năng lượng lên cao.

Dự báo giá bạc

Các nhà phân tích của Kitco News cho rằng bạc có đặc điểm khác biệt so với vàng khi vừa là tài sản đầu tư, vừa là kim loại quan trọng trong sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, diễn biến giá bạc hiện chịu tác động từ các xung đột quân sự tại nhiều khu vực, cùng với những yếu tố liên quan đến chính sách kinh tế của Mỹ.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis của FX Empire, giá bạc thời gian gần đây liên tục gặp trở ngại khi tiến sát vùng 90 USD/ounce. Đây được xem là ngưỡng kháng cự mạnh của thị trường, nơi lực bán thường gia tăng sau mỗi nhịp phục hồi. Việc kim loại này nhiều lần thử vượt qua nhưng chưa thành công cho thấy động lực tăng giá vẫn còn hạn chế trong ngắn hạn.

Trong ngắn hạn, ông Christopher Lewis cho rằng các nhịp điều chỉnh có thể kéo giá bạc lùi về các vùng hỗ trợ thấp hơn. Trường hợp nếu áp lực bán gia tăng và giá rơi xuống dưới mốc 80 USD/ounce, thị trường có khả năng quay lại vùng 70 USD/ounce - khu vực từng hình thành nền tích lũy trước đó.

Đối với bạc giao tháng 5, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua là đưa giá đóng cửa vượt mức kháng cự kỹ thuật mạnh 90 USD. Ở chiều ngược lại, mục tiêu của phe bán là kéo giá đóng cửa xuống dưới ngưỡng hỗ trợ mạnh 72,405 USD.

Mức kháng cự ngắn hạn đầu tiên được xác định tại đỉnh qua đêm 85,62 USD, tiếp theo là 87,50 USD. Ở chiều hỗ trợ, mốc gần nhất là đáy qua đêm 81,515 USD, sau đó là đáy của tuần này ở mức 79,64 USD.