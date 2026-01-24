Giá vàng thế giới tăng hiếm thấy, điều gì đang xảy ra?

Trong phiên giao dịch sáng 23/1, giá vàng giao ngay đạt mức cao nhất mọi thời đại 4.917,65 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 2 cũng tăng 1,6%, đóng cửa ở mức 4.913,40 USD/ounce.

Đồng USD suy yếu - lực đẩy trực tiếp cho giá vàng

Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến giá vàng tăng là sự suy yếu của đồng USD. Chỉ số USD Index giảm trong các phiên gần đây đã khiến vàng, vốn được định giá bằng đồng bạc xanh, trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Điều này kích thích nhu cầu mua vàng trên thị trường quốc tế và tạo lực đỡ rõ rệt cho giá.

Giá vàng thế giới đang trong giai đoạn tăng mạnh hiếm thấy, liên tiếp thiết lập các mức kỷ lục mới khi vượt ngưỡng 4.900 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Lịch sử cho thấy, mỗi khi USD giảm giá, vàng thường hưởng lợi do mối quan hệ nghịch chiều giữa hai loại tài sản này.

Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất làm vàng hấp dẫn hơn

Bên cạnh yếu tố tỷ giá, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ cũng là động lực then chốt. Thị trường hiện đang đặt cược vào khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm nay, sau khi lạm phát cho thấy dấu hiệu được kiểm soát.

Lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - một tài sản không mang lại lợi suất. Trong bối cảnh đó, vàng trở nên hấp dẫn hơn so với các công cụ sinh lãi như trái phiếu hay tiền gửi.

Dữ liệu kinh tế ổn định nhưng chưa đủ mạnh

Các số liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy chi tiêu tiêu dùng tiếp tục tăng trưởng ổn định, nhưng chưa đủ mạnh để buộc Fed phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Việc nền kinh tế không “quá nóng” cũng đồng nghĩa với dư địa cho các biện pháp kích thích, qua đó củng cố kỳ vọng lãi suất thấp.

Bất ổn địa chính trị thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn

Yếu tố địa chính trị tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đà tăng của vàng. Những căng thẳng liên quan đến an ninh toàn cầu, đặc biệt là các vấn đề chiến lược tại khu vực Bắc Cực và quan hệ giữa các cường quốc đã làm gia tăng tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư.

Trong những giai đoạn bất định như vậy, vàng thường được lựa chọn như một “hầm trú ẩn an toàn” nhằm bảo toàn giá trị tài sản trước rủi ro địa chính trị và biến động thị trường.

Xu hướng tăng lan tỏa trên thị trường kim loại quý

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng đồng loạt lập đỉnh mới. Giá bạc giao ngay lần đầu tiên vượt 96 USD/ounce, trong khi bạch kim tăng mạnh lên mức kỷ lục 2.601 USD/ounce. Palladium cũng ghi nhận mức tăng hơn 3%, phản ánh xu hướng tăng chung của thị trường kim loại quý trong bối cảnh đồng USD suy yếu. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang chảy mạnh vào nhóm kim loại quý, phản ánh tâm lý tìm kiếm an toàn và phòng ngừa rủi ro của giới đầu tư toàn cầu.

Theo các nhà phân tích, những nhịp điều chỉnh ngắn hạn của giá vàng, nếu xảy ra, có thể thu hút thêm lực mua mới. Về mặt kỹ thuật, mốc 5.000 USD/ounce được xem là ngưỡng tâm lý quan trọng, với một số mô hình dự báo cho thấy khả năng giá vàng tiến tới vùng 5.187 USD/ounce.

Trong bối cảnh hiện nay, giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng trong việc quản trị rủi ro, đồng thời cân nhắc đa dạng hóa danh mục đầu tư. Việc theo dõi sát diễn biến kinh tế Mỹ, phát biểu của Fed, biến động của đồng USD và các yếu tố địa chính trị được xem là chìa khóa để đưa ra quyết định phù hợp trong giai đoạn giá vàng biến động mạnh.