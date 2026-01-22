Vì sao giá vàng liên tiếp lập kỷ lục?

Giá vàng liên tiếp lập kỷ lục

Giá vàng trong nước hôm nay 22/1, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh thêm khoảng 3,8-4,9 triệu đồng. Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 21/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 168,5-170,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 4,4 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 165,9-168,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,9 triệu đồng ở cả hai chiều. Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 165-168 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng tổng cộng 4 triệu đồng so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 167-170 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,9 triệu đồng so với phiên liền trước.

Giá vàng liên tiếp lập đỉnh mới.

Vàng liên tục lập kỷ lục cao mới báo hiệu nhu cầu mạnh mẽ đối với tài sản trú ẩn. Căng thẳng giữa Mỹ và EU leo thang cùng những bất ổn mới trên thị trường toàn cầu, qua đó thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Chuyên gia Ngô Trí Long phân tích giá vàng, bạc năm 2025 đều tăng mạnh . Trước hết, năm 2025 là một năm rủi ro địa chính trị gia tăng, bất ổn kinh tế toàn cầu ngày càng lớn. Trong môi trường như vậy, dòng tiền của nhà đầu tư có xu hướng tìm đến các kênh trú ẩn an toàn, những tài sản có giá trị bền vững mà điển hình là vàng và bạc.

Theo ông Long, bên cạnh yếu tố địa chính trị, chính sách tiền tệ cũng đóng vai trò quan trọng. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, cùng xu hướng các ngân hàng trung ương trên thế giới đẩy mạnh mua vàng dự trữ, đã tạo thêm lực đỡ cho giá kim loại quý. Với nhà đầu tư, ba tiêu chí quan trọng nhất trong giai đoạn này là an toàn, thanh khoản và tăng trưởng. Khi hội tụ đủ ba yếu tố đó, vàng và bạc trở thành lựa chọn ưu tiên, khiến giá liên tục được đẩy lên cao.

"Đáng chú ý, đà tăng mạnh trong những ngày gần đây còn chịu tác động rõ rệt từ tâm lý FOMO. Khi thông tin về giá tăng lan rộng, dòng tiền đổ vào càng mạnh, tạo hiệu ứng "mua đuổi", khiến giá vàng và bạc tăng nhanh hơn trong thời gian ngắn", ông Long nói.

Có nên đầu tư vào vàng năm 2026?

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính – ngân hàng, trong năm 2026, vàng được dự báo là kênh đầu tư biến động mạnh nhất trong số các kênh truyền thống như chứng khoán, bất động sản, ngoại tệ hay tiền gửi. Diễn biến thực tế của thị trường thời gian qua cho thấy nhận định này đang trở thành hiện thực, khi giá vàng liên tục lập đỉnh mới, vượt xa mọi dự báo trước đó.

Cụ thể, giá vàng thế giới đã vượt mốc 4.700 USD/ounce, trong khi giá vàng trong nước có thời điểm lên tới khoảng 165 triệu đồng/lượng – mức cao chưa từng có tiền lệ. Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, dù cơ quan quản lý đã áp dụng nhiều biện pháp hành chính, nhưng tâm lý đám đông và nỗi lo "bỏ lỡ cơ hội" vẫn chi phối mạnh hành vi nhà đầu tư, khiến vàng trở thành kênh đầu tư vừa hấp dẫn vừa khó kiểm soát.

Đáng chú ý, ông Hiếu cho rằng xu hướng tăng của vàng vẫn chưa dừng lại. Trong kịch bản tích cực, giá vàng thế giới hoàn toàn có thể tiến tới mốc 5.000 USD/ounce trong năm nay, kéo theo giá vàng trong nước lên khoảng 170 triệu đồng/lượng. Điều này đặt ra câu hỏi lớn với nhà đầu tư: có nên chốt lời vàng để chuyển sang các kênh khác, đặc biệt là bất động sản?

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, xét thuần túy trên tiêu chí lợi nhuận, vàng hiện đang là kênh đầu tư vượt trội. Năm 2025, vàng mang lại mức sinh lời khoảng 80% – con số mà không kênh đầu tư nào khác đạt được. Ngay cả bất động sản, vốn được xem là kênh tích lũy tài sản truyền thống, cũng rất khó đạt mức lợi nhuận 30% trong một năm, chứ chưa nói đến mức sinh lời như vàng.

"Vì vậy, nếu mục tiêu chính của nhà đầu tư là tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn và trung hạn, thì không nên bán vàng để chuyển sang bất động sản ở thời điểm hiện nay, mà nên tiếp tục nắm giữ vàng khi xu hướng tăng vẫn còn duy trì", ông Hiếu nhấn mạnh.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng lưu ý rằng quyết định đầu tư không nên chỉ dựa vào lợi nhuận. Vàng có thể mang lại mức sinh lời cao, nhưng cũng đi kèm biến động mạnh và rủi ro tâm lý. Nếu xét về yếu tố an toàn và tích lũy tài sản dài hạn, bất động sản vẫn được đánh giá ổn định hơn. Trong bối cảnh Việt Nam là nền kinh tế đang phát triển, giá đất, chi phí xây dựng và lãi suất có xu hướng tăng theo thời gian, khiến khả năng giảm giá mạnh của bất động sản trong dài hạn là rất thấp.

Từ góc nhìn tổng thể, lời khuyên của TS. Nguyễn Trí Hiếu cho thấy chiến lược đầu tư vào vàng năm 2026 cần gắn chặt với mục tiêu cá nhân. Với nhà đầu tư ưu tiên lợi nhuận và chấp nhận biến động, vàng vẫn là kênh nên nắm giữ. Ngược lại, với những người hướng tới sự an toàn và tích lũy bền vững, bất động sản có thể phù hợp hơn trong dài hạn, dù biên lợi nhuận ngắn hạn không còn quá hấp dẫn.