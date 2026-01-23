Giá vàng hôm nay mới nhất (23/1) vượt mức 173 triệu đồng/lượng: Người mua xếp hàng dài, nhà vàng lại dừng bán sớm

Giá vàng hôm nay 23/1 vượt mức 173 triệu đồng/lượng

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 23/1, nhu cầu mua vàng vẫn duy trì ở mức cao bởi giá vàng hôm nay quay đầu tăng vọt 4 triệu đồng, chạm mức 173,3 triệu đồng/lượng. Người mua tiếp tục xếp hàng dài từ sáng sớm khi cửa hàng vàng chưa mở giao dịch.

Nhu cầu mua vàng vẫn duy trì ở mức cao khi dòng người xếp hàng xuất hiện từ trước khi cửa hàng mở bán. Ảnh: Thái Nguyễn

Từ 8 giờ sáng, "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hà Nội) đã đông nghịt người dân xếp hàng. Dòng người tập trung chủ yếu tại các cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý,... Nhiều người cho biết do những ngày trước đến muộn nên cửa hàng đã thông báo dừng bán.

Nhân viên cửa hàng BTMC cho biết, cửa hàng hôm nay có mở bán đầu giờ sáng đến hơn 10 giờ phải dừng bán do nhu cầu mua của người dân quá lớn. Khách hàng hôm nay được mua tối đa 5 lượng vàng nhẫn nhưng mua dưới 8 chỉ vàng sẽ nhận ngay sản phẩm.

Người mua vàng bất chấp xếp hàng dù vàng tăng hay giảm trong những ngày gần đây. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 13 giờ ngày 23/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 171,3 - 173,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 4 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 171,3 - 173,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 170,3 - 173,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 170,3 – 173,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 169,3 - 172,3 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 4,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh và lập đỉnh mới

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 12 giờ ngày 23/1 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.951 USD/ounce, tăng mạnh 117 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, một số nhà phân tích dự đoán dữ liệu lạm phát và lãi suất của Mỹ sẽ vẫn là những yếu tố tác động tới thị trường vàng, vì kim loại quý này tiếp tục đóng vai trò là tài sản trú ẩn an toàn quan trọng trước những bất ổn địa chính trị dai dẳng.

Tháng trước, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã ra tín hiệu rằng ngân hàng trung ương muốn dành thời gian để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế trước khi nối lại chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Dữ liệu lạm phát mới nhất được công bố một tuần trước quyết định chính sách tiền tệ tiếp theo của ngân hàng trung ương. Thị trường đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường chưa dự đoán đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm cho đến tháng Sáu.

Mặc dù lạm phát vẫn ở mức cao, báo cáo cũng lưu ý rằng tiêu dùng vẫn tương đối ổn định, ngay cả khi thu nhập giảm. Chi tiêu cá nhân tăng 0,4% trong tháng 10 và 0,5% trong tháng 11, phù hợp với dự kiến.

Trong số tất cả các mặt hàng mà, ngân hàng Goldman Sachs lạc quan nhất về vàng và nhu cầu từ các ngân hàng trung ương là một lý do lớn cho điều đó.

Theo Goldman Sachs, có 3 lý do để vàng tiếp tục tăng giá. Thứ nhất, việc đóng băng dự trữ của Nga vào năm 2022 là một sự thay đổi lớn trong cách các nhà quản lý dự trữ của các thị trường mới nổi nhìn nhận rủi ro địa chính trị.

Thứ hai, tỷ lệ dự trữ vàng ước tính của các ngân hàng trung ương thuộc các thị trường mới nổi như Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vẫn tương đối thấp so với các ngân hàng trung ương toàn cầu, đặc biệt là khi xét đến tham vọng quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc.

Thứ ba, các cuộc khảo sát cho thấy nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương đang ở mức cao kỷ lục.