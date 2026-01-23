Thấy gì từ việc giá vàng bạc liên tục lập kỷ lục mới?

Giá vàng, bạc cùng nhau lập đỉnh

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 171,3 - 173,3 triệu đồng/lượng, tăng 4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Các thương hiệu khác cũng nâng giá vàng miếng SJC lên mức 173,3 triệu đồng/lượng. Đây là mốc kỷ lục mới của vàng miếng.

Vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp nâng lên mức kỷ lục. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 170,3 - 173,3 triệu đồng/ lượng; vàng nhẫn SJC 169,3 - 171,8 triệu đồng/ lượng ; Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá nhẫn tròn trơn 168,8 - 171,8 triệu đồng/lượng...

Trên thị trường quốc tế, giá vàng lập kỷ lục 4.956 USD/ounce. Hiện, giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá bạc thế giới cũng lên gần 99 USD/ounce. Trong nước, bạc Phú Quý niêm yết 3,7 - 3,8 triệu đồng/lượng, tương đương 102 triệu đồng/kg. Bạc Ancarat niêm yết hơn 101 triệu đồng/kg...

Như vậy, từ đầu năm tới nay, mỗi lượng vàng đã tăng khoảng 20 triệu đồng/lượng, tương đương 13%, giá bạc tăng khoảng 35%.

Giá vàng tăng 20 triệu đồng/lượng chưa đầy 1 tháng qua (ảnh: Như Ý).

Giá vàng và bạc liên tục tăng mạnh trong thời gian gần đây khiến nhiều người dân “đứng ngồi không yên”, vội vàng tìm kênh đầu tư sinh lời. Tuy nhiên, trên thị trường chính thống, nguồn cung các kim loại quý này lại đang rơi vào tình trạng khan hiếm.

Tại nhiều cửa hàng kinh doanh vàng, lượng vàng bán ra bị giới hạn, có nơi hết hàng từ đầu ngày, có nơi chỉ bán nhỏ giọt từ 1-2 chỉ/người.

Thị trường bạc cũng không khá hơn khi nhiều đơn vị không có hàng giao ngay, khách muốn mua phải đặt trước và chỉ nhận giấy hẹn, thời gian chờ giao hàng kéo dài vài tháng.

Trong bối cảnh đó, một bộ phận nhà đầu tư đã tìm đến các kênh mua bán không chính thức, hay còn gọi là “chợ đen”, với mức giá chênh lệch cao hơn thị trường niêm yết.

Thận trọng lao vào cơn "sốt" vàng, bạc

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia Khoa Tài chính Ngân hàng trường, Đại học Nguyễn Trãi - phân tích, thời gian qua, giá vàng thế giới và trong nước liên tục ghi nhận những nhịp tăng mạnh, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và giới đầu tư. Diễn biến này phản ánh sự cộng hưởng của nhiều yếu tố mang tính toàn cầu lẫn đặc thù từng thị trường.

Trên bình diện quốc tế, môi trường kinh tế và địa chính trị vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khó dự báo. Xung đột khu vực, căng thẳng chiến lược giữa các nền kinh tế lớn, cùng với những bất ổn liên quan đến thương mại, tài khóa và chuỗi cung ứng đã làm gia tăng mức độ bất định của môi trường đầu tư. Trong bối cảnh đó, vàng tiếp tục được nhìn nhận như một kênh trú ẩn truyền thống, giúp nhà đầu tư bảo toàn giá trị tài sản trước các cú sốc bên ngoài.

Ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia Khoa Tài chính Ngân hàng trường, Đại học Nguyễn Trãi (ảnh: Dương Triều).

Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn đang trong giai đoạn điều chỉnh nhạy cảm. Những thay đổi trong kỳ vọng về lãi suất, lạm phát và tỷ giá đã tác động trực tiếp đến cấu trúc phân bổ tài sản toàn cầu, qua đó gia tăng nhu cầu nắm giữ các tài sản mang tính phòng thủ, trong đó vàng giữ vị trí đặc biệt.

Theo ông Huy, tại thị trường trong nước, giá vàng còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ yếu tố cung - cầu, cấu trúc thị trường và tập quán tích trữ của người dân. Những đặc thù này khiến giá vàng trong nước có những thời điểm biến động nhanh và mạnh hơn so với diễn biến của giá vàng thế giới.

Trong bối cảnh giá vàng tăng nhanh, tâm lý tham gia thị trường với mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, từ góc độ quản trị rủi ro, hoạt động “lướt sóng” vàng tiềm ẩn nhiều thách thức đối với nhà đầu tư cá nhân.

"Một trong những rủi ro đáng lưu ý là chênh lệch giá mua - bán. Khi thị trường sôi động, biên độ này thường bị nới rộng, làm gia tăng chi phí giao dịch thực tế. Điều này khiến hiệu quả của các chiến lược ngắn hạn bị suy giảm đáng kể.

Ngoài ra, biến động giá vàng trong ngắn hạn chịu ảnh hưởng mạnh bởi thông tin, yếu tố tâm lý và dòng tiền đầu cơ. Nhà đầu tư cá nhân, với hạn chế về công cụ và khả năng quản trị rủi ro, dễ rơi vào tình trạng mua ở vùng giá cao và bán ra trong thế bị động", ông Huy nói.

Ông Huy cho biết thêm, về bản chất, vàng phù hợp hơn với vai trò tài sản tích lũy và bảo toàn giá trị trong dài hạn. Việc sử dụng vàng như một công cụ đầu cơ ngắn hạn, đặc biệt trong giai đoạn thị trường nhạy cảm, có thể làm gia tăng rủi ro đối với nguồn vốn tích lũy của hộ gia đình.

Trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục biến động mạnh, nhạy cảm với thông tin kinh tế vĩ mô, địa chính trị và chính sách tiền tệ. Rủi ro định thời điểm mua - bán trong giai đoạn này ở mức cao.

Với giá bạc, ông Huy cho rằng diễn biến giá bạc tăng nhanh hơn vàng phản ánh đặc thù kép của bạc - vừa là kim loại quý, vừa là kim loại công nghiệp. Nhu cầu sử dụng bạc trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, điện tử, pin và công nghệ xanh đang tạo ra lực cầu dài hạn. Đồng thời, quy mô thị trường bạc nhỏ hơn so với vàng khiến giá bạc nhạy cảm hơn với sự dịch chuyển của dòng tiền, dẫn tới các nhịp tăng nhanh nhưng cũng tiềm ẩn biến động mạnh.

"Bạc có thể được xem là một yếu tố bổ trợ trong danh mục tài sản của nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, do đặc tính biến động cao, bạc không phù hợp để trở thành tài sản trung tâm đối với số đông.

Việc phân bổ vào bạc cần gắn với mục tiêu rõ ràng và khả năng chịu rủi ro phù hợp, đồng thời đặt trong bức tranh tổng thể của danh mục tài sản nhằm phân tán rủi ro và hạn chế tác động tiêu cực từ các chu kỳ điều chỉnh sâu của thị trường", ông Huy cho hay.