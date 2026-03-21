Giá vàng thế giới sẽ thế nào sau khi thủng mốc 4.500 USD phiên 21/3

Với giá vàng chịu mức giảm mạnh nhất trong sáu năm qua—giảm 8% đã khiến tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng đáng kể. Những đợt giảm giá mạnh thường làm lung lay niềm tin, đặc biệt là trong giới giao dịch đầu cơ.

Giá vàng thế giới thủng mốc 4.500 USD phiên 21/3.

Bất chấp sự biến động ngắn hạn, câu hỏi mà các nhà đầu tư vàng đặt ra lúc này là: Giá vàng sẽ đi về đâu?

Các yếu tố kinh tế vĩ mô đã đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục hồi đầu năm nay vẫn còn hiện hữu. Nợ chính phủ Mỹ tiếp tục tăng với tốc độ không bền vững, tăng trưởng toàn cầu vẫn không đồng đều và mong manh, và căng thẳng địa chính trị không có dấu hiệu giảm bớt. Nếu có điều gì đó tác động đến vàng, thì môi trường rộng lớn hơn vẫn ủng hộ triển vọng tăng giá dài hạn của kim loại quý.

Tuần này, Hội đồng Vàng Thế giới đã công bố một sáng kiến mới nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng chung để kết nối thị trường vàng phân tán và tích hợp vàng vật chất vào một hệ sinh thái kỹ thuật số. Mặc dù các tiêu đề có thể không thu hút nhiều sự chú ý như biến động giá vàng, nhưng những tác động của nó có thể quan trọng hơn nhiều trong dài hạn.

Cốt lõi của sự chuyển đổi này là nhu cầu ngày càng tăng đối với vàng được mã hóa. Tương tự như stablecoin được hỗ trợ bởi tiền tệ, các tài sản kỹ thuật số này được hỗ trợ bởi vàng thỏi vật lý, mang đến cho nhà đầu tư khả năng tiếp cận vàng một cách linh hoạt và dễ dàng hơn.

Và sự tăng trưởng này rất đáng kể. Vốn hóa thị trường của vàng được mã hóa đã tăng vọt 177% trong năm 2025, từ khoảng 1,6 tỷ USD 4,4 tỷ USD.

Phải thừa nhận rằng, đây vẫn chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ thị trường vàng. Nhưng chính quỹ đạo phát triển – chứ không phải quy mô – mới là điều quan trọng.

Điều làm cho vàng kỹ thuật số trở nên đặc biệt hấp dẫn là khả năng giảm bớt rào cản gia nhập. Việc sở hữu vàng vật lý theo truyền thống đòi hỏi một lượng vốn trả trước đáng kể. Không phải ai cũng có đủ khả năng mua một ounce vàng với giá hiện tại. Nhưng việc mã hóa cho phép các nhà đầu tư mua các lượng nhỏ – 50 - 100 USD, trong khi vẫn duy trì khả năng tiếp cận với một tài sản thực, hữu hình.

Trong một thế giới ngày càng được thúc đẩy bởi tài chính kỹ thuật số, khả năng tiếp cận đó có thể tạo ra sự thay đổi mang tính cách mạng.

Nỗ lực thống nhất cơ sở hạ tầng của Hội đồng Vàng Thế giới, ở nhiều khía cạnh, là sự thừa nhận rằng tương lai của vàng sẽ không giống như quá khứ. Vàng vật chất sẽ không biến mất, nhưng cách thức sở hữu, giao dịch và tích hợp nó vào hệ thống tài chính rõ ràng đang thay đổi.

Vì vậy, mặc dù diễn biến giá gần đây có thể thử thách sự kiên nhẫn của các nhà đầu tư, nhưng câu chuyện cơ bản vẫn còn nguyên vẹn - và có thể nói là mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vàng không chỉ giữ vững vị thế là tài sản trú ẩn an toàn, nó đang thích ứng với một kỷ nguyên tài chính mới. Và điều đó cuối cùng có thể quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ sự sụt giảm nào trong một tuần.