Giá vàng giao ngay tại thời điểm 5 giờ sáng 30/7 (theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 4.101 USD/ounce, sau đó điều chỉnh về 4.084 USD, tăng 0,15%.

Biên độ giao dịch của vàng là từ 3.995,20 USD đến 4.101USD, giữ kim loại này trên vùng 4.000 USD nhưng vẫn dưới vùng điều chỉnh giảm từ 4.041,65 USD đến 4.072,40 USD, vùng đã chặn đứng các nỗ lực phục hồi gần đây.

Sau quyết định của FOMC, vị thế giao dịch của vàng vẫn nghiêng về phía diều hâu mặc dù Fed giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,50% đến 3,75%.

Ba thành viên bỏ phiếu của FOMC đã phản đối và ủng hộ việc tăng 25 điểm cơ bản, Chủ tịch Kevin Warsh cho rằng quyết định này không nên được coi là tạm dừng, đồng thời tái khẳng định mục tiêu lạm phát 2% của Fed và tránh đưa ra hướng dẫn mạnh mẽ về chính sách tiền tệ trong tương lai.

Phản ứng của thị trường sau phát biểu của Chủ tịch Fed diễn ra theo hướng thận trọng. Cổ phiếu giảm giá, đồng đô la giữ vững, giá dầu tăng và lợi suất trái phiếu kho bạc vẫn ở mức cao.

Giá vàng thế giới sáng 30/7 vượt 4.100 USD sau khi Fed giữ nguyên lãi suất (ảnh AI).

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm ở gần mức 4,6%, trong khi chỉ số DXY duy trì trên 101,00, khiến giá vàng được hỗ trợ bởi sự suy yếu của thị trường chứng khoán và rủi ro địa chính trị nhưng bị kìm hãm bởi triển vọng Fed chưa kết thúc việc thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tại eo biển Hormuz, Iran đã phát động các cuộc tấn công tên lửa mới nhằm vào lực lượng Mỹ trong khu vực sau các cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út nhằm vào các nhóm dân quân do Tehran hậu thuẫn, trong khi cuộc xung đột rộng hơn tiếp tục đe dọa các tuyến đường vận chuyển và cơ sở hạ tầng năng lượng ở vùng Vịnh.

Giá dầu Brent tăng 7,3% lên 88,09 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI giao dịch gần mức 84,79 USD, làm sống lại kênh tỷ lệ lạm phát vốn đã nhiều lần hạn chế đà tăng của vàng.

Đối với vàng, rủi ro địa chính trị và căng thẳng thị trường chứng khoán hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng sự tăng vọt của giá dầu khiến kỳ vọng lạm phát và lợi suất trái phiếu ở mức cao.

Các nhà giao dịch đang theo dõi sát sao diễn biến giá vàng sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) công bố lãi suất, dữ liệu GDP, báo cáo lạm phát PCE và sự gián đoạn đối với các tuyến vận tải biển Hormuz hoặc Biển Đỏ.

Theo phân tích, một đợt tăng giá kéo dài trên mức 4.048,80 USD sẽ cải thiện triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi việc phá vỡ mức 3.995,20 USD sẽ đưa các mức hỗ trợ 3.959,80 USD và 3.942,10 USD trở lại tâm điểm chú ý.