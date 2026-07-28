Thị trường vàng đảo chiều: Lời giải cho chênh lệch giá với thế giới Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Trong thời gian ngắn, giá vàng thế giới ghi nhận những phiên biến động mạnh chưa từng có, xuất hiện những phiên giảm sâu, đồng thời đối diện nhiều yếu tố khó dự báo. So với mức đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng (giá bán) thiết lập vào chiều 29/1 năm nay, giá vàng miếng SJC đã giảm tới gần 50 triệu đồng/lượng. Cộng thêm chênh lệch giá mua - bán khoảng 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng miếng tại vùng đỉnh này hiện lỗ khoảng 50 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp nhanh chóng

Chuyên gia tài chính Nguyễn Duy Chuyền đưa ra lời khuyên: "Giai đoạn này đang điều chỉnh mạnh về giá vàng nên thận trọng lướt sóng. Nếu lướt sóng thì hạn chế tối đa hoặc là xem xét trên thị trường bình ổn như thế nào, còn trường hợp mà tích sẵn lâu dài từ 3 đến 5 năm, có thể là trung bình giá, mua từ từ, hôm nay mua một ít để xem thị trường như nào và đặc biệt nhất là không dùng đòn bẩy, chỉ mua vàng bằng tiền tích lũy, tiền tiết kiệm, có tư duy đầu tư dài hạn".

Điểm sáng lớn nhất trong đợt điều chỉnh này là khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã nhanh chóng được thu hẹp, từ mức kỷ lục gần 30 triệu đồng/lượng hiện chỉ còn dao động khoảng 6-12 triệu đồng/lượng tùy thời điểm. Khi giá vàng thế giới xuất hiện tín hiệu suy yếu, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn trong nước buộc phải chủ động giảm sâu giá mua - bán nhằm giảm thiểu rủi ro tồn kho. Người dân dừng mua đuổi, khiến phần "bong bóng" định giá dựa trên tâm lý dần bị xóa bỏ.

Khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới liên tiếp được thu hẹp

Một yếu tố quan trọng là các giải pháp quản lý thị trường, tăng cường tính minh bạch và ổn định kinh tế vĩ mô của cơ quan quản lý đang đi đúng hướng, nổi bật trong chính sách điều hành là việc NHNN tập trung cao độ vào việc xem xét, xử lý 11 hồ sơ cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu. Song song với đó, NHNN linh hoạt nới lỏng các giới hạn kỹ thuật cho hệ thống ngân hàng thương mại. Cụ thể, cơ quan quản lý đã ban hành quy định điều chỉnh, nâng giới hạn trạng thái vàng lên mức 5% vốn tự có đối với các ngân hàng được phép sản xuất vàng miếng. Việc nâng giới hạn lên 5% cho phép các tổ chức tín dụng có dư địa lớn hơn để nắm giữ, giao dịch và cung ứng vàng ra thị trường khi cần thiết. NHNN cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Công Thương và các lực lượng chức năng liên quan siết chặt kỷ luật thị trường vàng. Thị trường vàng đang dần quay trở lại trạng thái cân bằng tự nhiên, giảm thiểu tình trạng "vàng hóa" nền kinh tế cũng như hạn chế tối đa các rủi ro buôn lậu hay đầu cơ trục lợi.

Tránh tâm lý dồn hết vốn hoặc vay mượn để mua vàng

Ông Phạm Xuân Hòe, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng dự báo về thị trường vàng trong ngắn hạn: "Quan điểm cứng rắn của Fed vẫn sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao, sẽ tác động đến giá vàng, khi USD có giá hơn thì vàng sẽ sụt giảm, tiền sẽ chảy vào trái phiếu do lãi suất hấp dẫn hơn, tuy nhiên điều này chỉ mang tính tương đối. Tôi cho rằng yếu tố mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là quan trọng, họ tái cấu trúc lại dự trữ của mình như Ấn Độ hoặc Trung Quốc, đã mua lượng vàng cực lớn".

Các chuyên gia kinh tế khuyến nghị: Biến động của vàng hiện nay chịu sự chi phối đan xen của cả dòng tiền quốc tế lẫn chính sách tiền tệ quốc gia. Đối với các nhà đầu tư cá nhân, việc khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới được thu hẹp là một tín hiệu an toàn hơn khi tham gia thị trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh các dữ liệu kinh tế của Mỹ còn nhiều biến động và chính sách của Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed chưa thực sự rõ ràng, việc phân bổ nguồn vốn hợp lý, tránh tâm lý dồn hết vốn hoặc vay mượn để mua vàng vào thời điểm này là chiến lược quản trị rủi ro tối ưu nhất.