Cảnh tượng chợ thịt chó nổi tiếng Hàn Quốc trước 'án tử'

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Chobok - ngày mở đầu cho giai đoạn nóng nhất mùa hè theo quan niệm truyền thống Hàn Quốc. Tại chợ Moran ở thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi gần như không còn không khí nhộn nhịp như trước. Đây từng là địa điểm nổi tiếng với các món ăn được cho là giúp bồi bổ sức khỏe trong mùa hè, trong đó có canh thịt chó boshintang.

Khoảng 10 nhà hàng chuyên bán thịt chó tại khu chợ đều trong tình trạng vắng khách, lượng người qua lại rất ít.

Ông Ju (58 tuổi) - chủ một cửa hàng bán thịt kiêm nhà hàng tại chợ Moran - cho biết, nhu cầu tiêu thụ thịt chó đã giảm mạnh trong những năm gần đây.

"Hiện không còn nhiều khách tìm mua thịt chó, chỉ còn vài cửa hàng vẫn tiếp tục kinh doanh", ông Ju nói và cho rằng, sự gia tăng số người nuôi thú cưng cùng sự thay đổi trong quan điểm của xã hội đã khiến món ăn này dần mất chỗ đứng.

Nhiều người chuyển từ kinh doanh thịt chó sang bán các món ăn từ thịt dê đen tại chợ Moran ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi. Ảnh: Korea Times.

Theo ông Ju, giá thịt chó cũng tăng mạnh sau khi khoảng 80% các trang trại nuôi chó lấy thịt phải đóng cửa trong năm ngoái, khiến nguồn cung sụt giảm đáng kể. Giá bán đã tăng từ khoảng 10.000 won (hơn 170.000 đồng) lên hơn 20.000 won (hơn 350.000 đồng) cho mỗi 600 gram.

Món canh thịt chó từng mang lại tới 90% doanh thu cho cửa hàng của ông, nhưng hiện chỉ còn đóng góp dưới 5%. Trước áp lực kinh doanh, ông Ju đang cân nhắc chuyển sang bán canh bò từ năm tới, dù phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà hàng chuyên phục vụ canh dê đen.

Sự thay đổi này diễn ra sau khi Hàn Quốc thông qua đạo luật cấm ngành công nghiệp thịt chó vào tháng 2/2024. Theo quy định, hoạt động chăn nuôi, giết mổ, phân phối và kinh doanh thịt chó sẽ bị cấm hoàn toàn từ ngày 7/2/2027.

Để thích ứng, nhiều nhà hàng tại chợ Moran đã thay biển hiệu, chuyển sang kinh doanh canh dê đen, trong khi tên món boshintang chỉ còn xuất hiện kín đáo ở mặt sau thực đơn. Khu chợ từng giao dịch tới khoảng 80.000 con chó mỗi năm giờ chỉ còn là quá khứ.

Ông Eun (58 tuổi) cho biết đã từ bỏ thói quen ăn canh thịt chó sau hơn 30 năm vì luật mới.

"Tôi chuyển sang ăn canh dê để dần làm quen với sự thay đổi", ông Eun chia sẻ.

Không chỉ người tiêu dùng thay đổi, các tiểu thương cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn. Theo Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc, tính đến cuối tháng 5, có 563 nhà hàng chuyển đổi mô hình kinh doanh và 336 nhà hàng phải đóng cửa, tương đương 21,6% trong tổng số 4.154 doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của lệnh cấm.

Đại diện Hiệp hội thịt chó quốc gia cho rằng khoản hỗ trợ 2,5 triệu won từ chính phủ là không đủ để các chủ cơ sở chi trả chi phí thay biển hiệu, thực đơn và chuyển đổi hoạt động kinh doanh. Nhiều người vẫn chần chừ vì lo ngại khó cạnh tranh với các nhà hàng đã hoạt động ổn định trong lĩnh vực mới.

Trong khi đó, một số thực khách vẫn bày tỏ sự tiếc nuối khi món ăn truyền thống dần biến mất. Một khách hàng 72 tuổi cho biết ông hiểu rằng quan điểm của xã hội đã thay đổi, nhưng cho rằng việc cấm hoàn toàn bằng luật là quá mạnh tay.

"Tôi từng đều đặn ăn canh thịt chó mỗi tháng một lần, vậy nên cảm thấy rất buồn khi món ăn này sắp biến mất", ông nói.

Khung cảnh yên ắng tại chợ Moran những ngày này được xem là dấu hiệu rõ nét cho sự khép lại của một ngành kinh doanh từng gây nhiều tranh cãi tại Hàn Quốc. Khi lệnh cấm chính thức có hiệu lực vào năm 2027, thịt chó sẽ chỉ còn là một phần ký ức trong văn hóa ẩm thực truyền thống của quốc gia này.