Chuyên gia dự báo ra sao về giá vàng tuần tới?

Chốt phiên giao dịch tuần qua, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các doanh nghiệp lớn niêm yết mua vào – bán ra tại 146,9-149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với chốt phiên giao dịch tuần liền trước, giá thương hiệu vàng này đã giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Nếu tính cả chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng, người cầm vàng đã thiệt 4,5 triệu đồng mỗi lượng trong 1 tuần.

Đối với vàng nhẫn tròn trơn 999.9, giá niêm yết cuối tuần một số thương hiệu phổ biến như sau: Nhẫn DOJI 145-149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra; chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Nhẫn Phú Quý 145,3-148,8 triệu đồng/lượng, giảm 2,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, nhẫn Bảo Tín Minh Châu 145 – 149 triệu đồng/lượng; nhẫn SJC 146,4 – 149,4 triệu đồng/lượng…

Giá vàng tuần qua diễn biến không mấy tích cực

Trên thế giới, đóng cửa phiên giao dịch tuần, giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 4.119,4 USD/ounce, giảm 54,7 USD so với một tuần trước.

Diễn biến giá vàng gần đây cho thấy triển vọng thị trường kim loại quý là vô cùng khó đoán khi các yếu tố hỗ trợ và gây sức ép đan xen. Vàng đã trải qua một tuần giao dịch không mấy tích cực, dù trước đó, các chuyên gia đưa ra dự báo tương đối lạc quan.

Chính vì diễn biến khó lường này, các chuyên gia và nhà đầu tư dường như chưa hình thành quan điểm thống nhất về hướng đi tiếp theo của kim loại quý.

Khảo sát về triển vọng ngắn hạn của kim loại quý này, trong số 13 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, có 5 người, tương đương 38%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới; 3 người, chiếm 23%, cho rằng giá sẽ giảm. Trong khi 5 chuyên gia còn lại nhận định thị trường nhiều khả năng tiếp tục đi ngang.

Tâm lý thận trọng cũng xuất hiện trong nhóm nhà đầu tư cá nhân. Trong tổng số 282 người tham gia khảo sát trực tuyến, 42% kỳ vọng giá vàng tăng, 38% dự báo giá giảm và 20% cho rằng thị trường sẽ tiếp tục tích lũy.

Trong ngắn hạn, giá vàng vẫn chịu sức ép từ triển vọng lãi suất tại Mỹ. Những tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao và đồng USD mạnh lên có thể hạn chế sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời như vàng. Lo ngại lạm phát gia tăng do giá năng lượng và căng thẳng tại Trung Đông cũng khiến giảm kỳ vọng về khả năng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Dù triển vọng ngắn hạn được cho là không mấy tích cực, song nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục tạo lực đỡ đáng kể cho kim loại quý này. Ngân hàng Trung ương Ba Lan cho biết đã mua thêm 82 tấn vàng từ đầu năm, trong khi Trung Quốc duy trì hoạt động gia tăng dự trữ nhiều tháng liên tiếp.

Theo khảo sát của Hội đồng Vàng Thế giới, 45% ngân hàng trung ương dự kiến tăng lượng vàng nắm giữ trong 12 tháng tới, mức cao kỷ lục. Gần 90% đơn vị tham gia khảo sát cho rằng tổng dự trữ vàng chính thức trên toàn cầu sẽ tiếp tục tăng.

Những động thái mua vào thực tế cho thấy các ngân hàng trung ương vẫn xem vàng là tài sản chiến lược nhằm đa dạng hóa dự trữ và phòng ngừa rủi ro địa chính trị, tiền tệ. Đây chính là yếu tố giúp vàng chống đỡ lại các áp lực từ kinh tế, địa chính trị quốc tế.