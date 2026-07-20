Giá dầu tăng vọt, vàng chịu thêm áp lực sau tuần SJC mất 2,4 triệu đồng/lượng

Thế giới giảm 2,5%, SJC mất 2,4 triệu đồng/lượng

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần, trong khi giá vàng có phiên hồi phục nhờ lực mua bắt đáy sau đợt bán tháo trước đó. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, cả vàng thế giới lẫn vàng trong nước đều giảm đáng kể và triển vọng tuần tới vẫn chịu nhiều sức ép từ diễn biến trên thị trường năng lượng.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần vào rạng sáng 18/7, giá dầu WTI giao sau tăng gần 4,5% lên 82,49 USD/thùng, còn dầu Brent tăng gần 4,6% lên 86,1 USD/thùng. Đà tăng được kích hoạt sau khi Kuwait cáo buộc Iran tấn công một nhà máy điện và khử mặn nước biển, làm dấy lên lo ngại xung đột lan rộng. Nguồn cung dầu qua khu vực Vịnh Ba Tư tiếp tục bị đe dọa.

Trong khi đó, giá vàng giao ngay tăng hơn 1% lên 4.019 USD/ounce nhờ hoạt động mua bù vị thế bán sau khi có thời điểm rơi xuống gần 3.960 USD/ounce, xuyên thủng mốc tâm lý 4.000 USD.

Dù vậy, mức tăng này chưa đủ bù đắp đà giảm của những phiên trước. Tính chung cả tuần, giá vàng vẫn giảm khoảng 2,5% khi nhà đầu tư lo ngại giá dầu leo thang sẽ khiến lạm phát tăng trở lại và buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Giá vàng SJC giảm 2,4 triệu đồng trong tuần 13-18/7. Ảnh: Minh Hiền

Thị trường vàng trong nước cũng trải qua một tuần điều chỉnh mạnh. Chốt phiên 18/7, vàng SJC tăng 900.000 đồng mỗi lượng so với ngày trước đó, lên 144,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tuy nhiên, so với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng SJC vẫn giảm khoảng 2,4 triệu đồng ở cả hai chiều. Giá vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp lớn cũng mất khoảng 2,4 triệu đồng, lùi về quanh 142,6-146,6 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, việc giá dầu tăng khoảng 12% chỉ trong một tuần đã làm thay đổi tâm lý thị trường. Thay vì xem căng thẳng Trung Đông là yếu tố hỗ trợ vàng, nhà đầu tư lại tập trung nhiều hơn vào nguy cơ lạm phát quay trở lại, kéo theo triển vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn lâu hơn.

Đây nhiều khả năng sẽ tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường vàng trong tuần tới. Nếu giá dầu tiếp tục leo thang khi Mỹ và Iran gia tăng các hoạt động quân sự, áp lực lạm phát sẽ lớn hơn, khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao. Trong môi trường lãi suất cao, vàng - tài sản không sinh lãi - thường mất sức hấp dẫn.

Áp lực từ giá dầu tăng mạnh

Các tín hiệu từ Fed cũng chưa mang lại nhiều sự lạc quan. Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas Lorie Logan công khai ủng hộ việc tăng lãi suất, trong khi Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson cho biết sẵn sàng nâng lãi suất nếu lạm phát không sớm cải thiện.

Theo CME FedWatch Tool, tính tới trưa 18/7, thị trường đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 16/9 lên trên 57,2%, còn khả năng tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 lên tới gần 79%.

Tim Waterer, chuyên gia của KCM Trade, nhận định rủi ro địa chính trị vẫn hỗ trợ vàng, nhưng yếu tố quyết định hiện nay lại là lạm phát và lợi suất trái phiếu. Nếu giá dầu tiếp tục đi lên, áp lực giảm đối với vàng sẽ còn kéo dài.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng ngưỡng 4.000 USD/ounce sẽ tiếp tục là mốc quan trọng trong ngắn hạn. Trên Kitco, Chris Gaffney, Chủ tịch bộ phận Thị trường Thế giới của EverBank, lưu ý vàng đã bốn lần xuyên thủng mốc này trong bốn tuần gần đây nhưng đều nhanh chóng phục hồi.

Lukman Otunuga, chuyên gia của FXTM, cho rằng xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao. Theo chuyên gia này, 4.000 USD là ngưỡng giới hạn, nếu giảm xuống dưới mức này sẽ mở ra cơ hội hướng tới mức 3.950 USD và 3.900 USD/ounce. Nếu giữ vững mốc đó, mức 4.100 USD/ounce sẽ trở thành mục tiêu gần tiếp theo.

Trong khi đó, Waleed Said của GivTrade nhận định thị trường vẫn chưa phản ánh đầy đủ kịch bản Fed tiếp tục thắt chặt nếu cú sốc lạm phát kéo dài.

Dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực đối với triển vọng dài hạn. Simon-Peter Massabni của XS cho rằng phần lớn thông tin tiêu cực đã được phản ánh vào giá. Theo ông, hoạt động mua vàng liên tục của các ngân hàng trung ương, nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị và xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối vẫn là những động lực quan trọng giúp vàng duy trì xu hướng tăng trong dài hạn.

Neil Welsh, Trưởng bộ phận Kim loại của Britannia Global Markets, nhận định vận mệnh của vàng hiện phụ thuộc rất lớn vào diễn biến giá dầu. Nếu thị trường năng lượng sớm hạ nhiệt hoặc các số liệu kinh tế Mỹ cho thấy tăng trưởng chậm lại, kỳ vọng Fed giảm bớt mức độ cứng rắn có thể quay trở lại, tạo điều kiện để vàng phục hồi. Ngược lại, nếu dầu tiếp tục tăng và lạm phát nóng lên, áp lực giảm đối với kim loại quý sẽ còn kéo dài trong những tuần tới.