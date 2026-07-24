Giá vàng SJC có thể về vùng đáy 130 triệu đồng, bật cảnh báo "nóng" cho nhà đầu tư

Giá vàng SJC và nhẫn giảm không phanh bởi các thông tin tiêu cực

Bước vào phiên giao dịch ngày 23/7, các nhà đầu tư vàng đã phải đối mặt với một kịch bản hoàn toàn nằm ngoài các mô hình dự báo thông thường.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục duy trì trên ngưỡng 4.100 USD/ounce, bất chấp việc đồng USD có dấu hiệu phục hồi nhẹ và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh ngưỡng 4,6%, giới đầu tư toàn cầu vẫn đặt cược mạnh vào vàng giữa bối cảnh lạm phát khó lường và các bất ổn địa chính trị tại nhiều khu vực trọng điểm.

Tuy nhiên, "bức tranh" tại thị trường nội địa lại nhuốm một màu đỏ rực của sự tháo chạy. Ngày từ đầu phiên, bảng giá mở cửa đầu ngày của các thương hiệu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 142 triệu đồng/lượng (mua vào) và 146 triệu đồng/lượng (bán ra). Tuy nhiên, chỉ đến 9 giờ 40 phút sáng, mức giá vàng SJC đã sụp đổ, lùi sâu về 135 triệu đồng/lượng (mua vào) và 140 triệu đồng/lượng (bán ra).

Chỉ trong một buổi sáng, giá vàng miếng SJC mua vào đã "bốc hơi" tới 7 triệu đồng/lượng và giá bán ra giảm 6 triệu đồng/lượng. Cơn chấn động này lập tức tạo hiệu ứng domino, buộc hàng loạt tên tuổi lớn khác trong ngành kim hoàn phải điều chỉnh theo để tự vệ.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh, đi ngược với xu hướng thế giới. Ảnh: Dân Việt tổng hợp, AI thiết kế

Sự lạc nhịp này đã kéo khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới co hẹp một cách đột ngột. Nếu như ở các phiên trước trong tháng 7, vàng miếng SJC thường cao hơn giá thế giới từ 15 - 20 triệu đồng/lượng, trong sáng nay, mức chênh này có thời điểm rơi xuống thấp nhất khoảng 8 triệu đồng/lượng.

Lý giải về bất thường này, bà Chu Phương, chuyên gia vàng cho biết, giá vàng SJc và nhẫn đồng loạt giảm sâu chủ yếu là do những tin tức không tích cực từ các thương hiệu lớn.

"Những bê bối mà các thương hiệu lớn mới đưa ra về hoạt động kinh doanh không mấy tích cực đã tạo áp lực, khiến thị trường có xu hướng bán tháo. Nhìn chung, thị trường chưa có vấn đề gì quá lớn khi chênh lệch giữa thị trường vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao trong suốt những phiên giao dịch vừa qua. Việc thu hẹp chênh lệch giữa hai thị trường lại là một tín hiệu tích cực", bà Phương nhận định.

Trước đó, rạng sáng ngày 23/7, thị trường rúng động trước thông tin cơ quan chức năng phát hiện hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu đã được tuồn vào tiêu thụ trót lọt qua hệ thống bán lẻ của SJC.

Do đó, khi một mảng kinh doanh cốt lõi khác của SJC (kim cương) dính líu đến đường dây buôn lậu quy mô lớn, niềm tin của người tiêu dùng lập tức bị giáng một đòn chí mạng. Nhà đầu tư hoang mang đặt ra hàng loạt viễn cảnh tiêu cực khiến vàng miếng SJC từ tài sản phòng thủ an toàn thành "bom nổ chậm". Tâm lý bán tháo vàng đồng loạt diễn ra.

Bên cạnh đó, Công ty PNJ đưa ra một chính sách mới áp dụng thanh toán tiền chậm trong vòng 120 ngày đối với khách hàng bán lại vàng và kim cương. Nếu khách hàng chọn đổi ngang từ trang sức kim cương sang vàng thì được nhận ngay, nhưng nếu bán lại vàng lấy tiền mặt thì phải chờ đợi đến 4 tháng.

Những rắc rối pháp lý tại SJC cùng các quy định thắt chặt từ doanh nghiệp khác đã đẩy chênh lệch mua - bán vàng miếng SJC lên tới 5 triệu đồng/lượng nhằm hạn chế rủi ro.

Chuyên gia cảnh báo việc tích trữ vàng trong ngắn hạn

Giới chuyên gia nhận định, khi tin đồn và sự sợ hãi bao trùm, tâm lý đám đông đã kích hoạt một đợt bán tháo chớp nhoáng trên diện rộng. Điều này buộc các thương hiệu phải nới rộng mức chênh lệch mua - bán để phòng thủ.

Theo bà Chu Phương, mức nới rộng mua - bán vàng gia tăng bởi các thương hiệu cần quản trị rủi ro và bảo vệ lợi ích trước biến động. Khi vàng giảm giá, các thương hiệu thường giảm giá mua vào trước và giảm giá bán ra sau để không chịu áp lực thanh khoản.

"Chuyện này vốn là hoạt động kinh doanh bình thường, nhưng đòi hỏi nhà đầu tư phải tương đối tỉnh táo. Nếu trong bối cảnh chênh lệch lớn mà nhà đầu tư cắt lỗ sẽ gặp tình trạng phải bán giá thấp. Ngược lại, nếu nhà đầu tư mua vào lúc này thì phải chấp nhận chờ đợi khá lâu mới có kỳ vọng đạt lợi nhuận", bà Phương phân tích.

Cơ sở SJC trên "phố vàng" Trần Nhân Tông vắng khách giao dịch trong sáng nay 23/7. Ảnh: Thái Nguyễn

Dự báo về giá vàng trong ngắn hạn, bà Phương cho rằng, với những tin tức tiêu cực gần đây, mức giảm giá vàng hôm nay đã phần nào phản ánh rõ về thị trường. Mức giá giảm về gần mức đáy trong tháng 6 vừa qua và có thể giữ mức trên 130 triệu đồng/lượng nếu không có thêm các tin tức xấu.

"Trong ngắn hạn, cần theo dõi thêm giá vàng thế giới. Nếu giá vàng thế giới không giữ được mốc 4.000 USD/ounce, tiếp tục "thủng đáy" ngắn hạn gần nhất thì rất có thể thị trường sẽ có thêm một đợt bán tháo mạnh mẽ hơn. Lúc đó giá vàng trong nước sẽ giảm theo", bà Phương cảnh báo.

Bà Phương cũng cho rằng, để xác định giá vàng cũng cần theo dõi tỷ giá. Nếu tỷ giá trung tâm và các ngân hàng đều tăng mạnh, giá vàng trong nước có thể không giảm quá sâu.

Theo chuyên gia này, vàng vẫn là một khoản bảo vệ, bảo hiểm cho danh mục đầu tư. Tuy nhiên, tài sản nào cũng có chu kỳ, khi bước vào "downtrend" (xu hướng giảm) nếu nhà đầu tư vẫn "all-in" (đổ dồn toàn bộ tiền) vào một tài sản là không hợp lý.

"Trong ngắn hạn, với mức lãi suất huy động đang khá cạnh tranh, nhà đầu tư có thể cân nhắc. Nếu coi vàng là tài sản chiến lược có thể nâng tỷ trọng danh mục lên khoảng 20 - 25%. Còn nếu chỉ coi là tài sản phòng thủ, nhà đầu tư chỉ nên dành 10 - 15% tài sản cho vàng trong giai đoạn hiện nay. Nhà đầu tư nên cân nhắc sử dụng lãi suất tiết kiệm như một kênh bảo toàn tài sản trước trong bối cảnh ngắn hạn còn nhiều bất ổn", bà Phương chia sẻ.