Chốt giá vàng hôm nay ngày 9/4 quay đầu giảm cực mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 9/4, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 9/4 giảm giá vàng miếng xuống mức 171,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 9/4, giá vàng trong nước ngày 9/4/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 9/4 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 9/4 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 9/4, đảo chiều giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 9/4, lại giảm mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 9/4, giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 168,5 –171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 168 – 171 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 9/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 9/4 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 60 USD/ounce, xuống mức 4.726 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.802 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới lại đảo chiều giảm giá mạnh, xuống sát mốc 4.700 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo Kitco, thị trường vàng thế giới đang chịu sức ép điều chỉnh khi cùng lúc đối mặt nhiều lực kéo trái chiều. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông lẽ ra phải hỗ trợ vai trò trú ẩn của kim loại quý, nhưng thực tế lại cho thấy vàng chưa thể bứt phá bền vững.

Bối cảnh này làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng - tài sản không tạo ra dòng tiền định kỳ.

Theo bà Indrani De - Trưởng bộ phận Nghiên cứu đầu tư toàn cầu tại FTSE Russell, vàng vẫn được hưởng lợi từ bất ổn địa chính trị, song nhà đầu tư cần phân biệt giữa yếu tố hỗ trợ dài hạn và áp lực ngắn hạn.

Ở góc độ kỹ thuật, chuyên gia Jim Wyckoff cho rằng mốc 5.000 USD/ounce vẫn là ngưỡng cản quan trọng mà phe mua cần chinh phục để củng cố xu hướng tăng. Ngược lại, vùng 4.300 USD/ounce đóng vai trò hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.726 USD/ounce (tương đương khoảng 150,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 9/4 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 21,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 9/4, giá vàng ngày 10/4 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.