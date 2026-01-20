Giá xăng dầu hôm nay 20/1: Thị trường đổi chiều sau khi "nút thắt" tăng giá được gỡ bỏ

Trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 20/1, bảng giá dầu thô trên các sàn Trading Economics và Oilprice đều ổn định trở lại.

Giá xăng dầu hôm nay 20/1: Thị trường xăng dầu ổn định trở lại

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 45 phút (giờ Việt Nam) giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, dầu WTI giao ngay bán ra 59,43 USD/thùng, tăng 0,002 USD/ thùng, tương đương mức tăng 0,0003% về giá so với ngày hôm qua.

Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 64,1 USD/thùng, giảm 0,019 USD/ thùng, tương đương mức giảm 0,03% về giá so với ngày hôm qua.

Bình quân giá dầu thô tháng 1 tăng từ 2,45% đến 3,3% so tháng trước. Trong khi đó so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm hai con số từ 19% đến trên 21,6%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn duy trì ở mức trên 64 USD/thùng vào thứ Hai sau khi giảm nhẹ vào đầu phiên giao dịch, củng cố sau tuần tăng thứ tư liên tiếp khi các nhà đầu tư điều chỉnh vị thế trong bối cảnh các tín hiệu địa chính trị và nguồn cung thay đổi.

Căng thẳng xung quanh Iran đã giảm bớt sau khi Tổng thống Donald Trump ra tín hiệu rằng, ông có thể trì hoãn hành động quân sự sau cam kết không hành quyết người biểu tình của Tehran, làm giảm bớt nỗi lo ngại tức thời về gián đoạn nguồn cung.

Tuy nhiên, ông Trump cảnh báo rằng, các biện pháp cứng rắn hơn có thể được áp dụng trở lại nếu các vụ hành quyết tiếp tục diễn ra.

Trong khi đó, căng thẳng thương mại leo thang đã ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu sau khi Washington tuyên bố kế hoạch áp thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ tám quốc gia châu Âu bắt đầu từ tháng Hai, có khả năng tăng lên 25% vào tháng Sáu trừ khi đạt được thỏa thuận về Greenland.

Kỳ vọng về nguồn cung dư thừa trong ngắn hạn cũng gây áp lực lên giá cả, mặc dù mức giảm được hạn chế bởi sự gián đoạn liên tục đối với xuất khẩu của Kazakhstan qua Biển Đen, điều này tiếp tục làm thắt chặt một số bộ phận của thị trường vật chất.

Giá xăng dầu hôm nay 20/1: Xăng dầu trong nước biến động mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 20/1 được điều chỉnh theo quyết định ngày 15/1 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương. Theo đó, sau 5 lần suy giảm liên tiếp, giá xăng dầu bán lẻ trong nước có lần đầu tiên điều chỉnh tăng trong năm mới 2026.

Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 18.376 đồng/lít (tăng 143 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 336 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III 18.712 đồng/lít (tăng 152 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu diesel 0.05S 17.287 đồng/lít (tăng 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu hỏa 17.697 đồng/lít (tăng 138 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu mazut 180CST 3.5S bán lẻ 13.401 đồng/kg (giảm 2 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Bộ Công Thương nhận định, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 08/01/2026 - 14/01/2026 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình bất ổn tại Iran; căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ tăng; Venezuela bắt đầu nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 08/01/2026 và kỳ điều hành ngày 15/01/2026 là: 71,572 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,714 USD/thùng, tương đương tăng 1,01%); 72,792 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,612 USD/thùng, tương đương tăng 0,85%); 81,960 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,816 USD/thùng, tương đương tăng 1,01%); 80,030 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 1,180 USD/thùng, tương đương tăng 1,50%); 346,106 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,762 USD/tấn, tương đương tăng 1,40%).