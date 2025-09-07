Giá vàng tăng mạnh, cao nhất từ trước tới nay: Đà tăng bền vững hay thoáng qua?

Tuần qua, số liệu việc làm gây thất vọng đã tạo cú hích lớn cho vàng. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, nền kinh tế chỉ tạo thêm 22.000 việc làm trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với dự báo. Báo cáo này nối tiếp chuỗi dữ liệu yếu kém từ ADP và Bộ Lao động Mỹ về tăng trưởng việc làm và số lượng vị trí tuyển dụng giảm mạnh.

Trong bối cảnh đó, vàng đã có tuần tăng giá mạnh nhất kể từ giữa tháng 5. Giá giao ngay đạt đỉnh 3.600 USD/ounce, trước khi chốt ở 3.590,70 USD/ounce, tăng hơn 4% chỉ trong một tuần. Đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu hạ nhiệt và kỳ vọng Fed hạ lãi suất càng củng cố thêm sức hút của vàng.

Giới phân tích nói gì về triển vọng giá vàng?

Một số chuyên gia nhận định vàng đã bị mua quá mức về mặt kỹ thuật. Ông Lukman Otunuga (FXMT) ví đà tăng hôm thứ Sáu như “con tàu tốc hành” và cảnh báo nguy cơ điều chỉnh ngắn hạn nếu giá giảm xuống dưới 3.570 USD/ounce.

Ngược lại, nhiều ý kiến lạc quan cho rằng đà tăng mới chỉ bắt đầu. Ole Hansen (Saxo Bank) dự báo vàng có thể lên 3.800 USD trong 3–4 tháng tới, khi Fed buộc phải cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn. Robert Minter (abrdn) đặt mục tiêu 3.700 USD vào cuối năm, nhấn mạnh lực mua từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân vẫn bền vững.

Yếu tố nào quyết định bước tiếp theo của vàng?

Điểm mấu chốt nằm ở chính sách tiền tệ của Fed. Hiện thị trường nghiêng về khả năng Fed cắt giảm 0,25 điểm phần trăm trong tháng này. Tuy nhiên, nếu lạm phát tháng 8 hạ nhiệt rõ rệt, kịch bản giảm 0,5 điểm phần trăm có thể được cân nhắc.

Dù vậy, các chuyên gia lưu ý, ngay cả khi Fed không hành động quyết liệt, một chu kỳ nới lỏng kéo dài vẫn đủ để hỗ trợ vàng. Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, vàng được dự báo tiếp tục giữ vai trò là kênh phòng thủ chiến lược của giới đầu tư.