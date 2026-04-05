Giá vàng

SJC Mua 170,100 Bán 173,100

BTMH Mua 168,100 Bán 171,100

Tỷ giá

USD Mua 26,111 Bán 26,361

EUR Mua 29,549 Bán 31,107

Giá vàng tăng hơn 3 triệu đồng/lượng trong 1 tuần

Sự kiện: Giá vàng

Sáng nay (5/4), giá vàng miếng SJC quanh mốc 174,5 triệu đồng/lượng. Trong vòng 1 tuần qua, giá vàng tăng hơn 3 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 171,5 - 174,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng nửa triệu đồng/lượng mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giữ nguyên giá vàng miếng ở mức 174,5 triệu đồng/lượng.

Tính chung trong vòng một tuần, giá vàng miếng SJC đã tăng khoảng 3,1 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, do chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vẫn neo ở mức cao, khoảng 3 triệu đồng/lượng, nên nhà đầu tư mua vàng cách đây một tuần nếu bán ra vào thời điểm hiện tại chỉ thu về mức lãi rất khiêm tốn, khoảng 100.000 đồng/lượng. Điều này cho thấy biên lợi nhuận thực tế không cao dù giá vàng có xu hướng đi lên.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá cũng ghi nhận mức tăng từ 1,1 - 3,1 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu trong vòng 1 tuần. Hiện giá vàng nhẫn vẫn thấp hơn vàng miếng từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 169,5 - 172,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn Phú Quý ở mức 171 - 174 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn SJC dao động quanh 171,3 - 174,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới hiện ở mức 4.676 USD/ounce, không thay đổi so với sáng qua, nhưng tăng tới 243 USD/ounce so với cách đây một tuần.

Cùng với vàng, giá bạc trong nước cũng tăng mạnh khoảng 3 triệu đồng/kg trong tuần qua, với bạc thỏi Phú Quý niêm yết quanh mức 75 triệu đồng/kg và bạc Ancarat khoảng 74 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.107 đồng/USD, không đổi so với hôm trước. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank dao động quanh 26.112 - 26.362 đồng/USD, còn trên thị trường tự do ở mức 26.794 - 26.934 đồng/USD.

Giá vàng hôm nay 5/4/2026 thoát đáy, SJC và nhẫn có tuần bật tăng
Giá vàng hôm nay 5/4/2026 ghi nhận biến động mạnh theo thông tin địa chính trị thế giới. Vàng miếng SJC và nhẫn trơn có một tuần nhiều diễn biến khác...

-05/04/2026 09:33 AM (GMT+7)
