Phát hiện mỏ vàng khủng dưới đáy biển, tổng trữ lượng khu vực vượt 3.900 tấn

Theo thông tin được công bố, mỏ vàng này nằm ở vùng biển phía bắc khu vực Tam Sơn Đảo, thuộc thành phố Lai Châu (Laizhou), tỉnh Sơn Đông, không xa trung tâm khai thác vàng nổi tiếng của Trung Quốc là khu vực Yên Đài.

Giới chuyên gia mô tả đây là một “vương quốc vàng” đang ngủ yên dưới đáy biển. Thân quặng mới phát hiện ước tính chứa khoảng 562 tấn vàng, với hàm lượng trung bình 4,2 gram mỗi tấn quặng, được xếp vào loại mỏ có chất lượng khá cao.

Khi tính cả các mỏ đã phát hiện trước đó trong khu vực, tổng trữ lượng vàng được xác định tại Lai Châu vượt 3.900 tấn, chiếm khoảng 26% tổng trữ lượng vàng của Trung Quốc, củng cố vị thế của nơi đây như “thủ đô vàng” của quốc gia này.

Khu vực Tam Sơn Đảo (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) phát hiện mỏ vàng khổng lồ dưới đáy biển với trữ lượng ước tính hơn 3.900 tấn. Ảnh: Sohu

Nếu con số này được xác nhận đầy đủ trong quá trình khảo sát và khai thác, đây sẽ là phát hiện có quy mô rất lớn đối với ngành vàng.

Để dễ hình dung, tổng trữ lượng toàn khu vực (hơn 3.900 tấn) tương đương khoảng một năm sản lượng khai thác vàng toàn cầu.

‘Kho báu’ dưới đáy biển

Khu vực bán đảo Sơn Đông từ lâu đã được coi là “vành đai vàng” lớn nhất Trung Quốc. Trong đó, cụm mỏ vàng ở Yên Đài - Lai Châu đã đóng vai trò trung tâm của ngành khai khoáng kim loại quý tại quốc gia tỷ dân trong nhiều thập kỷ.

Theo một số thống kê ngành, trong top 10 mỏ vàng lớn nhất Trung Quốc, riêng tỉnh Sơn Đông chiếm 5 vị trí, và 4 mỏ nằm tại thành phố Lai Châu. Những mỏ nổi tiếng tại đây bao gồm mỏ vàng Tây Lĩnh, Tiêu Gia và Sa Lĩnh.

Đáng chú ý, mỏ vàng Tây Lĩnh được đánh giá có trữ lượng khoảng 592 tấn, với độ sâu khai thác có thể vượt 2.000m dưới lòng đất, thuộc nhóm mỏ vàng sâu nhất thế giới.

Việc phát hiện mỏ vàng mới ngoài khơi Tam Sơn Đảo cho thấy tiềm năng khai thác tài nguyên dưới biển vẫn còn rất lớn. Không giống các mỏ vàng trên đất liền vốn đã được khai thác nhiều năm, khu vực đáy biển vẫn là “vùng đất chưa được khám phá” của ngành khai khoáng.

Các chuyên gia địa chất cho biết, việc tìm kiếm và đánh giá mỏ vàng dưới biển đòi hỏi công nghệ rất phức tạp.

Đầu tiên là các thiết bị khảo sát địa vật lý có khả năng “quét” cấu trúc địa chất dưới đáy biển, sau đó là hệ thống khoan thăm dò chịu áp lực lớn để lấy mẫu lõi đá từ độ sâu hàng trăm mét.

Quá trình phân tích dữ liệu địa chất, đánh giá trữ lượng và xác định khả năng khai thác thường kéo dài nhiều năm. Chỉ sau khi hoàn tất các bước này, mỏ vàng mới có thể được đưa vào khai thác thương mại.

Giới quan sát cho rằng phát hiện mới phản ánh năng lực thăm dò ngày càng cải thiện của Trung Quốc trong lĩnh vực thăm dò tài nguyên biển sâu.

Những tiến bộ công nghệ không chỉ phục vụ việc tìm kiếm vàng mà còn mở ra khả năng khai thác nhiều loại tài nguyên biển khác trong tương lai, từ khí hydrate (băng cháy) đến các kim loại hiếm phục vụ ngành công nghệ cao.

Bán đảo Sơn Đông từ lâu được xem là "vành đai vàng" lớn nhất Trung Quốc, tập trung nhiều mỏ vàng quy mô lớn. Ảnh: Baidu

Phát hiện có thể làm thay đổi ‘bản đồ vàng’

Đối với thị trường vàng, những phát hiện quy mô hàng nghìn tấn luôn gây chấn động. Trong nhiều năm qua, nguồn cung vàng toàn cầu chủ yếu đến từ các “cường quốc khai khoáng” như Nam Phi, Australia, Nga hay một số quốc gia Nam Mỹ. Dù châu Á có nhiều mỏ vàng nhưng quy mô thường nhỏ hơn và phân tán.

Vì vậy, nếu mỏ vàng khổng lồ ngoài khơi Sơn Đông thực sự được khai thác trong tương lai, cán cân nguồn cung vàng khu vực có thể thay đổi đáng kể.

Điều này không chỉ giúp Đông Á tăng thêm nguồn cung kim loại quý mà còn củng cố vị thế của Trung Quốc vốn đã nhiều năm liên tiếp giữ danh hiệu nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, từ phát hiện địa chất đến việc đưa vàng lên khỏi lòng đất hay đúng hơn là từ đáy biển là một hành trình dài.

Các dự án khai khoáng biển sâu thường phải trải qua nhiều năm khảo sát, đánh giá trữ lượng, đầu tư hạ tầng và thẩm định môi trường trước khi có thể bước vào giai đoạn khai thác thương mại.

Một thách thức khác nằm ở bài toán môi trường. Hoạt động khoan và khai thác dưới đáy biển nếu không được kiểm soát chặt chẽ có thể tác động đến hệ sinh thái đại dương.

Vì vậy, các dự án khai khoáng hiện đại ngày càng hướng đến mô hình khai thác “xanh”, sử dụng hệ thống khai thác khép kín, robot dưới nước và mạng lưới cảm biến để giám sát môi trường liên tục.

Nếu được phát triển thành công, mỏ vàng ngoài khơi Sơn Đông không chỉ là một phát hiện địa chất lớn mà còn có thể trở thành biểu tượng mới cho cuộc đua khai thác tài nguyên biển sâu trong thế kỷ 21.

Theo Sohu