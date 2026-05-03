Bank of America vẫn dự đoán giá vàng đạt 6.000 USD trong 12 tháng tới

Giá dầu tăng cao tiếp tục đẩy nỗi lo lạm phát lên cao, buộc thị trường phải loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất trong 2026, điều này đang ảnh hưởng đến giá vàng. Tuy nhiên, Bank of America vẫn dự đoán giá vàng sẽ còn cao hơn nhiều vào năm tới.

Bank of America giữ mục tiêu giá vàng 6.000 USD trong 12 tháng tới (ảnh minh họa).

Sau khi giữ nguyên lãi suất do áp lực lạm phát gia tăng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang công khai thảo luận về việc có nên điều chỉnh chính sách tiền tệ từ xu hướng nới lỏng sang lập trường trung lập hơn hay không.

Tuần qua, tất cả các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đều đưa ra tuyên bố cho biết họ đang áp dụng phương pháp chờ đợi và quan sát đối với chính sách tiền tệ do sự bất ổn địa chính trị và kinh tế gia tăng.

Trong báo cáo mới nhất, các nhà phân tích hàng hóa tại Bank of America cho biết, giá vàng có thể tiếp tục gặp khó khăn trong ngắn hạn, nhưng họ vẫn duy trì dự báo lạc quan dài hạn. Ngân hàng này cho biết họ vẫn giữ nguyên mục tiêu giá 6.000 USD cho vàng trong 12 tháng tới.

Giá vàng đã chạm đáy, khi kim loại quý này và dầu mỏ có mối tương quan nghịch đảo trước những lo ngại về lạm phát và phản ứng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Nỗi lo ngại này vẫn còn tồn tại, nhưng sự bất ổn kéo dài về chính sách kinh tế của Mỹ, bao gồm thâm hụt ngân sách cao và đồng USD yếu, sẽ tiếp tục duy trì nhu cầu đối với vàng, các nhà phân tích cho biết.

Trong dự báo chính thức, Ngân hàng Bank of America đã nâng dự báo giá vàng trung bình năm 2026 lên 5.093 USD một ounce, tăng nhẹ so với dự báo trung bình trước đó là 4.988 USD một ounce.

Dự báo lạc quan này được đưa ra trong bối cảnh giá vàng có nguy cơ giảm tuần thứ hai liên tiếp. Giá vàng giao ngay hiện đang giao dịch ở mức 4.604 USD/ounce, giảm gần 0,5% trong ngày và hơn 2% trong tuần.

Đồng thời, Bank of America vẫn giữ vững quan điểm lạc quan về bạc , ngay cả khi tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông đe dọa tăng trưởng kinh tế toàn cầu, có khả năng ảnh hưởng đến nhu cầu công nghiệp.

Ngân hàng Bank of America hiện dự báo giá bạc trung bình sẽ đạt khoảng 85,93 USDmột ounce trong năm nay, tăng gần 15% so với ước tính trung bình trước đó là 75 USD một ounce.

Các nhà phân tích cho rằng nhu cầu năng lượng mặt trời vẫn là trụ cột quan trọng hỗ trợ thị trường bạc.

Mặc dù nhu cầu bạc từ các nhà sản xuất tấm pin mặt trời đang giảm, nhưng điều này khó có thể đủ để khiến thị trường dư cung trong năm nay, giới phân tích nhận định.

Mặc dù cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng trong ngắn hạn, Bank of America cho biết, nó cũng đang tạo ra nhu cầu công nghiệp tiềm năng dài hạn đối với bạc và các kim loại cơ bản.

"Chúng tôi thừa nhận những khó khăn do sự gián đoạn nguồn cung năng lượng và, dựa trên những ước tính được điều chỉnh từ nhóm chuyên gia kinh tế, dự kiến nhu cầu kim loại sẽ giảm. Đồng thời, chúng tôi tin rằng cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay sẽ khuyến khích các quốc gia nhập khẩu năng lượng tăng cường đầu tư vào điện khí hóa nền kinh tế", các nhà phân tích tại Bank of America cho biết.