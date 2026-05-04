Giá vàng hôm nay 4-5: Vàng trong nước bật tăng sau kỳ nghỉ lễ

Lúc 8 giờ ngày 4-5, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.598 USD/ounce, tiếp tục giảm khoảng 15 USD/ounce so với cuối tuần.

Đà giảm của vàng tiếp diễn dù đồng USD đang ở vùng thấp nhất trong 2 tuần qua. Chỉ số đồng USD (DXY Index) sáng nay được giao dịch ở mức 98,1 điểm.

Tuần trước, giá vàng mất khoảng 100 USD/ounce. Với nhịp đi xuống, giá vàng hôm nay đang ở vùng thấp nhất trong 6 tuần qua.

Dù vậy, cả giới phân tích và chuyên gia đều cho rằng đà giảm sẽ ngừng và kim loại quý sớm tăng trở lại.

Giá vàng hôm nay giảm nhanh

Theo giới phân tích, bất chấp những khó khăn trong ngắn hạn, các yếu tố cơ bản của vàng vẫn rất mạnh mẽ.

Báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy tổng nhu cầu vàng đã tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý I/2026 lên 1.231 tấn, trong khi giá trị tăng vọt 74% lên mức kỷ lục 193 tỉ USD.

Nhu cầu đầu tư tiếp tục chiếm ưu thế, với việc mua vàng thỏi và tiền xu tăng 42% lên 474 tấn - mức cao thứ hai trong lịch sử theo quý.

Nhu cầu vàng vật chất tăng vọt, đặc biệt là từ châu Á, cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang tìm đến vàng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro. Điều này cũng giải thích tại sao tâm lý lạc quan với vàng vẫn không giảm, ngay cả khi giá duy trì vùng thấp trong nhiều tuần qua.

Ngân hàng Bank of America tái khẳng định mục tiêu 12 tháng tới của vàng vẫn ở mức 6.000 USD/ounce, thúc đẩy bởi các yếu tố cấu trúc như nợ toàn cầu gia tăng và rủi ro địa chính trị dai dẳng.

Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo giá vàng sẽ duy trì mức trung bình khoảng 4.700 USD/ounce vào năm 2026 - cũng là mức cao kỷ lục của giá vàng trong lịch sử.

Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC đầu ngày được các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn niêm yết ở quanh mức 163,6 triệu đồng/lượng mua vào và 166,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng nhẹ 600.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng ghi nhận mức tăng tương tự, khi được các công ty vàng niêm yết phổ biến ở mức 163,1 triệu đồng/lượng mua vào, 166,1 triệu đồng/lượng (bán ra).