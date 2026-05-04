Từ 25/5, chủ nhà trọ thu tiền điện sai có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Đây là nội dung thuộc Nghị định 133 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực mới được ban hành và có hiệu lực từ 25/5. Hiện nay, việc chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn mức quy định vẫn bị xử lý theo Nghị định 134/2013 (sửa đổi bởi Nghị định 17/2022). Tuy nhiên, mức phạt chỉ từ 7-10 triệu đồng, được nhiều chuyên gia cho là chưa đủ sức răn đe nên tình trạng chủ trọ tự ý nâng giá điện lên 4.000-5.000 đồng một kWh vẫn diễn ra phổ biến.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP HCM, cho biết thời gian qua đơn vị đã tăng cường tuyên truyền, vận động chủ nhà trọ thu đúng giá. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tình trạng thu cao hơn quy định do chưa nắm rõ cơ chế tính giá hoặc cố tình thu sai.

Một số trường hợp chủ nhà còn gộp các chi phí như internet, truyền hình cáp, nước, vệ sinh... vào tiền điện, khiến chi phí người thuê phải trả hàng tháng tăng cao và thiếu minh bạch.

Theo quy định, cách tính tiền điện với nhà trọ phụ thuộc vào thời hạn thuê và việc kê khai số người sử dụng điện. Với hợp đồng từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, bên thuê hoặc đại diện có thể ký hợp đồng mua điện trực tiếp với ngành điện.

Công nhân làm việc tại trạm biến áp đường Láng Hạ (Hà Nội). Ảnh: Ngọc Thành

Ngược lại, nếu thời gian thuê dưới 12 tháng và chủ nhà không kê khai đầy đủ số người sử dụng, toàn bộ sản lượng điện sẽ bị tính theo bậc 3 của biểu giá sinh hoạt (101-200 kWh), tương đương 2.380 đồng một kWh (chưa bao gồm thuế GTGT).

Trường hợp kê khai đầy đủ, định mức được tính theo số người tạm trú, cứ 4 người tương đương một hộ sử dụng điện, mỗi người được tính 1/4 định mức. Khi số lượng người thuê thay đổi, chủ nhà phải thông báo để điều chỉnh.

Ngoài hành vi thu tiền điện sai giá, nghị định cũng quy định nhiều mức xử phạt khác trong lĩnh vực điện lực. Trong đó, kê khai sai số người để hưởng định mức bị phạt 3-5 triệu đồng, tự ý lắp đặt hoặc can thiệp hệ thống điện bị phạt 5-8 triệu đồng, còn các vi phạm nghiêm trọng có thể lên tới 60-80 triệu đồng.

Đại diện ngành điện cho biết việc giám sát hiện chủ yếu dựa trên dữ liệu tiêu thụ được thu thập từ xa và hợp đồng, trong khi không thể kiểm tra trực tiếp từng phòng trọ. Vì vậy, việc phát hiện vi phạm phụ thuộc nhiều vào phản ánh của người thuê nhà và phối hợp kiểm tra thực tế của chính quyền địa phương. Các cơ quan tại cơ sở phối hợp với ngành điện tăng cường rà soát, đối chiếu hóa đơn và tiếp nhận phản ánh của người thuê để kịp thời xử lý, đảm bảo thu đúng giá quy định.