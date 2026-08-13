Giá vàng hôm nay 13/8: Tăng vọt lên sát 4.400 USD/ounce

Giá vàng tăng vọt sau khi dữ liệu mới nhất cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ đã hạ nhiệt trong tháng trước, phù hợp với kỳ vọng.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần tăng 0,1% trong tháng trước, sau khi giảm 0,4% trong tháng 6, theo thông báo của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) hôm thứ Tư. Số liệu lạm phát đúng với kỳ vọng, khi các nhà kinh tế dự báo mức tăng 0,1%. Báo cáo cho biết lạm phát toàn phần tính theo năm tăng 3,4% trong 12 tháng qua, cũng phù hợp với dự báo đồng thuận của các nhà kinh tế và thấp hơn mức 3,5% ghi nhận trong tháng 6.

Giá vàng hôm nay tăng vọt. (Ảnh: Minh Đức).

Số liệu CPI mới nhất mang lại cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thêm dư địa để chờ đợi việc điều chỉnh lãi suất.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 13/8, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 141,3 triệu đồng/lượng (mua) - 144,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 800.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 140,8 triệu đồng/lượng (mua) - 143,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 800.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.399 USD/ounce, tăng 30 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia, CPI tháng 7 không nóng hơn dự kiến đã giúp vàng hưởng lợi từ kỳ vọng lãi suất, đặc biệt khi USD và lợi suất trái phiếu hạ nhiệt. Tuy nhiên, giá dầu quanh 84-89 USD/thùng và căng thẳng tại Hormuz vẫn là yếu tố khiến Fed chưa thể “thoát khỏi cuộc chơi”. Vì vậy, vàng hiện vừa được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn, vừa phải đối mặt với rủi ro lãi suất nếu dầu tiếp tục đẩy lạm phát lên cao.

Các chuyên gia dự đoán giá vàng có thể vẫn cần thời gian để lấy lại mức cao trước đây, nhưng các yếu tố dài hạn hỗ trợ kim loại quý này vẫn vững chắc khi thâm hụt ngân sách chính phủ kéo dài, lạm phát và việc đa dạng hóa chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương tiếp tục làm suy yếu sức hấp dẫn của các tài sản thu nhập cố định truyền thống.