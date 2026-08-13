Người đàn ông kiếm bộn tiền nhờ giống Tom Cruise

Đầu tháng 8, Jerome LeBlanc xuất hiện trên sân bóng của đội San Francisco Giants trong bộ đồ phi công của Pete "Maverick" Mitchell, nhân vật do Tom Cruise thủ vai trong Top Gun. Anh thực hiện cú ném khai cuộc trong sự kiện kỷ niệm 40 năm bộ phim.

Màn xuất hiện khiến nhiều khán giả tưởng người đứng trên sân là Tom Cruise thật. Trên mạng xã hội, một số người thậm chí đặt câu hỏi liệu hình ảnh có phải do AI tạo ra.

Jerome LeBlanc thường hóa thân thành nhân vật phi công Pete "Maverick" Mitchell, do Tom Cruise thủ vai trong Top Gun. Ảnh: AFP

LeBlanc, 38 tuổi, người Canada, là nghệ sĩ chuyên hóa thân thành Maverick, thường được biết đến với biệt danh "California Tom Cruise". Anh hiện có hơn 770.000 người theo dõi trên TikTok và xuất hiện tại hơn 200 sự kiện mỗi năm. Cát-xê cho mỗi lần xuất hiện có thể lên tới hàng nghìn USD.

Khi còn trẻ, LeBlanc thường được nhận xét có gương mặt giống Tom Cruise. Sự tương đồng càng rõ sau khi anh niềng răng ở tuổi 21 vì hàm răng thưa. Sau khi tháo niềng, anh ngày càng nhận nhiều lời khen về ngoại hình.

Khi chuyển từ Canada tới Los Angeles để theo đuổi diễn xuất, LeBlanc gặp khó khăn vì không được phép làm việc tại Mỹ theo diện thị thực du học. Anh bắt đầu tận dụng ngoại hình để kiếm thêm thu nhập bằng cách mặc trang phục phi công của Maverick, đeo kính và xuất hiện trên đường phố.

Tạo hình đặc trưng của Maverick, từ bộ đồ phi công, áo khoác da đến kính râm, giúp người qua đường dễ nhận ra nhân vật. Nhiều người dừng lại chụp ảnh cùng LeBlanc và để lại tiền boa. Anh nhận thấy công việc này mang lại thu nhập tốt hơn nghề pha chế trước đó nên tiếp tục theo đuổi.

Khi còn trẻ, LeBlanc thường được nhận xét có gương mặt giống Tom Cruise. Ảnh: Instagram LeBlanc

Những màn biểu diễn trên đường phố dần giúp LeBlanc được các công ty giải trí chú ý. Anh bắt đầu nhận lời xuất hiện tại các sự kiện và xây dựng thương hiệu "California Tom Cruise".

Theo Today, LeBlanc hiện tham gia hơn 200 sự kiện mỗi năm, chủ yếu tại Mỹ. Ngoài các sự kiện doanh nghiệp, anh thường được mời tới những địa điểm gắn với Top Gun, như Kansas City Barbeque, nhà hàng từng xuất hiện trong bộ phim.

Công việc cũng mang đến cho LeBlanc một mối quan hệ đặc biệt. Theo Page Six, anh gặp người vợ hiện tại trên Đại lộ Danh vọng Hollywood khi đang hóa thân thành Maverick. Người phụ nữ sau đó trở thành vợ kiêm quản lý của anh. Hai người cùng điều hành công việc và biến nghề hóa thân thành nguồn thu nhập của gia đình.

Sự nổi tiếng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Năm 2022, tài khoản Instagram của LeBlanc bị khóa, khiến anh mất lượng lớn người theo dõi và ảnh hưởng đến nguồn thu trực tuyến. Theo Fox News, Instagram cho rằng tài khoản có vấn đề liên quan đến việc sử dụng danh tính người nổi tiếng.

LeBlanc cho biết anh không cố khiến mọi người tin mình là Tom Cruise. Thay vào đó, anh xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ hóa thân thành Maverick và tận dụng sự yêu thích của khán giả dành cho nhân vật này.

Tạo hình của Tom Cruise trong Top Gun. Ảnh: Page Six

"Tôi thực sự nghĩ mình có thể đưa mọi người trở lại những năm 1980. Nó giống như phép màu kết hợp với nỗi nhớ", LeBlanc nói về công việc.