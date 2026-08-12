Chốt giá vàng hôm nay ngày 12/8 tăng mạnh trở lại

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 12/8, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 12/8 tăng giá vàng miếng lên mức 144,3 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 12/8, giá vàng trong nước ngày 12/8/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 12/8 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 12/8 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 12/8, chủ yếu tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 12/8, tăng mạnh giá vàng miếng và giữ ổn định giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 12/8, chủ yếu giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 141,5 –145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 140,8 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 142 – 146 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 12/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 12/8 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 28 USD/ounce, lên mức 4.413 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.454 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục tăng giá, vượt mốc 4.400 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia, thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn giằng co khi cùng lúc chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị, biến động của đồng USD và kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Trong phiên giao dịch tại Mỹ, nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn tiếp tục hỗ trợ kim loại quý. Căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khiến giới đầu tư duy trì tâm lý thận trọng. Diễn biến này phần nào giúp vàng giữ được sức hấp dẫn, dù đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn ở mức cao.

Về kỹ thuật, sau khi giá vàng vượt lên trên vùng 4.360-4.380 USD/ounce, khu vực này có thể trở thành vùng hỗ trợ đáng chú ý nếu đà tăng được duy trì. Ở chiều đi lên, vùng 4.480 USD/ounce và mốc tâm lý 4.500 USD/ounce là những ngưỡng cần theo dõi.

Ngược lại, nếu giá suy yếu và mất mốc 4.350 USD/ounce, áp lực bán có thể gia tăng, đưa giá vàng trở lại vùng 4.300 USD/ounce. Xa hơn, khu vực 4.180-4.200 USD/ounce được xem là vùng hỗ trợ quan trọng.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.413 USD/ounce (tương đương khoảng 139,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 12/8 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 4,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 12/8, giá vàng ngày 13/8 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.